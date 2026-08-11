La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que requiere seguimiento médico, pero el cuidado no tiene por qué limitarse a los productos que se aplican sobre ella. La alimentación, el estado nutricional y determinados hábitos también forman parte del cuidado integral del organismo y pueden contribuir a mantener una piel en mejores condiciones.

Este fue uno de los enfoques abordados en Es Salud, donde el doctor Domingo Pérez León y Adrián González explicaron la relación entre determinados nutrientes y el mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas. Aunque ninguno de estos nutrientes sustituye al tratamiento indicado por un dermatólogo, revisar la alimentación puede ser un punto importante cuando se busca cuidar la piel también desde dentro.

La piel también refleja lo que ocurre dentro

Durante el programa, el doctor Pérez León destacó la relación entre diferentes estructuras del organismo al hablar de una consulta sobre uñas frágiles y con descamación. "Pelo, piel y uñas es todo lo mismo", explicó el especialista, poniendo el foco en los nutrientes que necesitan estos tejidos.

En este sentido, una alimentación basada en productos muy refinados puede dificultar que se cubran correctamente las necesidades de vitaminas y minerales. Adrián González lo resumió durante Es Salud de forma muy gráfica: "Una cosa es llenar la tripa con alimentos ultraprocesados y muy refinados que solamente aportan calorías, pero muy poquitos nutrientes".

Por eso, antes de recurrir a suplementos, la primera recomendación pasa por revisar la alimentación. Una dieta variada y equilibrada debe aportar proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios para el funcionamiento normal del organismo.

Vitaminas del grupo B

Entre los nutrientes analizados estuvieron las vitaminas del grupo B. El doctor Pérez León destacó especialmente las vitaminas B6, B9 y B12, relacionadas con diferentes procesos metabólicos y con el mantenimiento de funciones del sistema nervioso.

Estas vitaminas también participan en procesos relacionados con el mantenimiento de estructuras como la piel, el cabello y las uñas. En caso de existir una carencia, debe determinarse cuál es su origen y cómo corregirla.

Durante el programa se recomendaron los complementos de Mundo Natural Vitanano Methyl B6, Vitanano Methyl folato y Vitanano Methyl B12, formulados para aportar estas vitaminas. Su función debe entenderse como complemento de la dieta y no como tratamiento de la psoriasis.

Zinc y silicio para la piel y las uñas

El zinc fue otro de los nutrientes destacados por el doctor Pérez León. Al responder a la consulta de una oyente sobre las manchas blancas de las uñas, explicó que estas no tienen por qué estar relacionadas con una falta de calcio. "Sobre todo es por un déficit de zinc", señaló.

El zinc participa en distintas funciones del organismo, entre ellas el funcionamiento del sistema inmunitario y la cicatrización. Durante el programa también se mencionó el zinc liposomado de Mundo Natural como opción de suplementación, además de alimentos como las semillas de calabaza, que aportan este mineral.

La alimentación, también cuando hay psoriasis

En el caso de la psoriasis, cuidar la alimentación desde dentro no significa buscar un único alimento o suplemento capaz de solucionar la enfermedad. La prioridad debe ser mantener una dieta equilibrada y detectar, cuando exista sospecha, posibles déficits nutricionales.

El propio programa puso sobre la mesa otro factor importante: la capacidad del organismo para absorber los nutrientes. El doctor Pérez León explicó que determinadas alteraciones intestinales pueden dificultar esa absorción. "No da tiempo que asimiles, absorbas directamente estos micronutrientes", señaló al hablar de los casos de diarrea crónica.

Por tanto, si una persona con psoriasis presenta además signos de fragilidad en la piel, el pelo o las uñas, puede ser conveniente valorar con un profesional sanitario tanto la alimentación como posibles déficits nutricionales.