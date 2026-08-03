Cómo eliminar bolsas y ojeras de forma natural

La mirada es una de las zonas donde más se refleja el paso del tiempo y el cansancio. Las ojeras, las bolsas y el conocido "efecto panda" pueden aparecer por diferentes motivos, desde alteraciones en el drenaje linfático hasta cambios relacionados con el envejecimiento de la piel.

En EsSalud de esRadio, Adrián González explicó que el contorno de los ojos requiere cuidados específicos debido a que se trata de una zona especialmente delicada.

El papel del sistema linfático en la aparición de bolsas

Según explicó el experto, alrededor del ojo existen numerosos vasos sanguíneos y un sistema linfático que influye directamente en la aparición de bolsas y oscurecimiento. "Si se retiene la linfa en esta zona aparecen bolsas", explicó González. Además, añadió que la acumulación de determinados elementos procedentes de la sangre puede favorecer esa sombra oscura característica de las ojeras.

Por ello, recomendó el uso del Contorno de ojos Posidonia Mediterraneus, un producto que incorpora tecnología destinada a favorecer el drenaje de esta zona y mejorar el aspecto de la piel.

El experto destacó también que este producto cuenta con ingredientes como el rusco y el castaño de India, tradicionalmente utilizados por su relación con la circulación, además de una fórmula con un alto porcentaje de ingredientes naturales.

El cuidado desde dentro también importa

Aunque el tratamiento externo es importante, los expertos señalaron que el cuidado de la piel también puede apoyarse desde el interior.

En este sentido, Adrián González recomendó Enzivita Antiox, un complemento antioxidante que, según explicó, puede ayudar a actuar sobre la acumulación de proteínas glicadas relacionadas con el envejecimiento.

"Muchas veces tomas productos drenantes y no se elimina porque no es líquido, es algo que se ha transformado", explicó.

Además, mencionó Colacell Platinum, un complemento con Vitanano Silicio orientado al cuidado de estructuras como la piel, las cejas y las pestañas.