La computación cuántica ya no es ciencia ficción. A las puertas de una nueva revolución tecnológica, esta disciplina promete cambiar el rumbo de industrias enteras y, con ella, también el mapa laboral global. Lejos de destruir empleo, la computación cuántica traerá consigo una oleada de nuevas profesiones que requerirán habilidades aún poco comunes, pero cada vez más demandadas.

¿Quién diseñará el software que funcione con qubits? ¿Quién protegerá los datos ante los superordenadores del futuro? Las respuestas están más cerca de lo que parece. Para Verónica Arteaga, People and Culture Director en Softtek EMEA, la clave en la computación cuántica está clara: "Vamos hacia un escenario en el que las máquinas no solo ejecutarán tareas, sino que serán capaces de crear, diseñar y proponer soluciones antes impensables. En ese contexto, surgirán profesiones completamente nuevas".

Uno de los perfiles más destacados es el analista de seguridad cuántica. Este profesional será responsable de rediseñar los sistemas de ciberseguridad actuales para hacerlos resistentes al poder de cómputo cuántico, capaz de romper muchos de los cifrados tradicionales en cuestión de segundos. "Tendrá que trabajar mano a mano con físicos cuánticos e ingenieros para anticiparse a posibles ataques y construir defensas de nueva generación", apunta Arteaga.

Otro perfil clave será el desarrollador avanzado de software cuántico. A diferencia de los programadores actuales, estos expertos deberán comprender en profundidad los principios de la mecánica cuántica y crear algoritmos capaces de operar con qubits, aprovechando el entrelazamiento y la superposición. Según Arteaga, sus aplicaciones irán desde la investigación farmacéutica hasta la simulación de nuevos materiales: "Resolverán problemas que hoy son imposibles para la computación tradicional".

2035: el punto de inflexión en la computación cuántica

Según el informe Digital Profiles for 2025 & 2035 de Softtek, será a partir de la próxima década cuando la computación cuántica entre en fase de madurez y empiece a generar un impacto laboral masivo. Pero la transición ya está en marcha. "El panorama laboral se va a transformar, pero no solo por la automatización", destaca Arteaga, "sino por la necesidad de talento cualificado que impulse la innovación en estas nuevas fronteras".

Esto exigirá, dice, no solo conocimientos técnicos, sino una mentalidad completamente nueva: capacidad de adaptación, pensamiento crítico, pasión por el aprendizaje y dominio de herramientas emergentes. "La formación ya no será un capítulo aislado: será continua, constante y necesaria durante toda la vida profesional".

Habilidades que marcarán la diferencia en los empleos gracias a la computación cuántica

Con este cambio de paradigma de la revolución de la computación cuántica, las empresas no solo buscarán expertos en física cuántica o programación. Las competencias interpersonales también ganarán peso. "Saber trabajar en equipo, comunicar ideas complejas y colaborar en entornos multidisciplinares será clave para sacar adelante proyectos de alto impacto", señala Arteaga.

Además, la ciberseguridad se convierte en una prioridad ineludible. Con normativas como la NIS2 o DORA, las compañías requerirán profesionales capaces de gestionar el riesgo digital con solvencia. Y, por supuesto, el conocimiento de inteligencia artificial y automatización se consolida como un must para cualquier perfil técnico o de negocio.

Europa: entre la regulación y la oportunidad de la computación cuántica

Aunque la computación cuántica está dominada hoy por actores como Estados Unidos o China, Europa tiene la oportunidad de posicionarse como referente en talento digital y desarrollo ético de esta tecnología. Para ello, advierte Arteaga, será necesario "reducir la burocracia, fomentar la inversión en innovación y apostar por un modelo educativo ágil y adaptado a los cambios".

El mensaje es claro: la computación cuántica no solo transformará los sistemas tecnológicos, sino también las carreras profesionales del mañana. Y quienes estén preparados para ese salto, ya sea desde la ingeniería, la ciberseguridad o la innovación de negocio, encontrarán un mercado hambriento de talento. "Nunca ha habido tantas oportunidades para quienes sepan adaptarse, aprender y atreverse con lo desconocido", concluye Verónica Arteaga.