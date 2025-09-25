CoD Black Ops 7 Zombies: La presentación del juego es un derroche de letalidad creativa

Tras presentar oficialmente el modo Zombi de ‘CoD Black Ops 7’, Treyarch y Raven Software han elaborado un nuevo tráiler que levanta oficialmente el telón sobre la ambientación y el tono de este modo complementario y paralelo a la Campaña y los desafíos multijugador competitivos que tanto nos gustan.

Mucho que matar

El vídeo lleno de explosiones, sangre y criaturas de la noche que nos traen los estudios de Activision Treyarch y Raven Software, nos catapulta a la experiencia de survival horror que se vivirá en la piel de Grey, Maya, Carver y Weaver, con el cuarteto de héroes en el centro de otro apocalipsis zombi que debe frustrarse empuñando una gama aún más amplia de armas.

La nueva línea del modo esbozada por los desarrolladores de ‘Black Ops 7’ promete ser aún más expansiva y compleja, como sugieren las frenéticas escenas de vehículos que se alternan en el tráiler para romper el ritmo de las batallas contra los no muertos, mutantes y criaturas surgidas de quién sabe qué rincón del infierno.

El infierno en la tierra

Despojados de sus almas, los cuatro protagonistas deberán hacer uso de todo su coraje e instintos innatos de supervivencia para enfrentarse a hordas de zombis e invasiones de monstruos voraces, mientras colaboran para aumentar sus posibilidades de victoria y aprovechar al máximo el equipo y las habilidades especiales que obtienen entre partidas.

Como ya ha sucedido en anteriores capítulos de ‘Black Ops’, Activision también promete expandir constantemente la experiencia de zombis a través del plan de soporte poslanzamiento, impulsado por las temporadas de ‘Black Ops 7’.