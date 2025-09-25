Menú

CoD Black Ops 7 Zombies: La presentación del juego es un derroche de letalidad creativa

Treyarch y Raven presentan un avance cinematográfico del modo por rondas con Weaver, Grey, Maya y Carver en el Éter Oscuro

Treyarch y Raven presentan un avance cinematográfico del modo por rondas con Weaver, Grey, Maya y Carver en el Éter Oscuro
Activision

Tras presentar oficialmente el modo Zombi de ‘CoD Black Ops 7’, Treyarch y Raven Software han elaborado un nuevo tráiler que levanta oficialmente el telón sobre la ambientación y el tono de este modo complementario y paralelo a la Campaña y los desafíos multijugador competitivos que tanto nos gustan.

Mucho que matar

El vídeo lleno de explosiones, sangre y criaturas de la noche que nos traen los estudios de Activision Treyarch y Raven Software, nos catapulta a la experiencia de survival horror que se vivirá en la piel de Grey, Maya, Carver y Weaver, con el cuarteto de héroes en el centro de otro apocalipsis zombi que debe frustrarse empuñando una gama aún más amplia de armas.

codblackops7-zombies2.jpg

La nueva línea del modo esbozada por los desarrolladores de ‘Black Ops 7’ promete ser aún más expansiva y compleja, como sugieren las frenéticas escenas de vehículos que se alternan en el tráiler para romper el ritmo de las batallas contra los no muertos, mutantes y criaturas surgidas de quién sabe qué rincón del infierno.

El infierno en la tierra

Despojados de sus almas, los cuatro protagonistas deberán hacer uso de todo su coraje e instintos innatos de supervivencia para enfrentarse a hordas de zombis e invasiones de monstruos voraces, mientras colaboran para aumentar sus posibilidades de victoria y aprovechar al máximo el equipo y las habilidades especiales que obtienen entre partidas.

Como ya ha sucedido en anteriores capítulos de ‘Black Ops’, Activision también promete expandir constantemente la experiencia de zombis a través del plan de soporte poslanzamiento, impulsado por las temporadas de ‘Black Ops 7’.

En Tecnociencia

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida