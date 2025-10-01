Konami confirma planes definitivos para el modo multijugador online de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Confirmado por la factoría de Tokio incluso antes de su lanzamiento, Konami ha revelado que FOX Hunt, nombre que recibe la vertiente multijugador de ‘Metal Gear Solid Δ: Snake Eater’, se activará el 30 de octubre mediante una actualización gratuita para PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam). El anuncio se produjo durante la Metal Gear Production Hotline celebrada en el marco de TGS 2025.

Bienvenidos a los modos en línea

"FOX Hunt" propone a los jugadores el control de nuevos operadores del grupo especial FOX que se enfrentarán en sesiones de entrenamiento de supervivencia con hasta 12 participantes. El modo incluye dos vertientes: Survival Capture, en la que dos equipos compiten por capturar las ranas Kerotan, y Survival Intrude, centrado en zonas de control que se reducen conforme avanza la partida, obligando a reposicionarse y asumir más riesgo.

Reglas especiales de las funciones multijugador

El desarrollador también revela que, dadas las características únicas de los modos en línea de 'Metal Gear Delta', estos presentarán algunas diferencias con respecto a la campaña. Para reforzar el sigilo y la lectura del terreno, "FOX Hunt" incorpora AT-CAMO, un camuflaje de despliegue instantáneo disponible desde el inicio de cada enfrentamiento, y Naked Sense, una habilidad que delata amenazas y recursos cercanos a costa de consumir resistencia, con una alerta visible cuando alguien la activa.

El éxito del componente online de ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ debería ser especialmente importante para los planes futuros de la compañía, ya que será el primer elemento verdaderamente original que la serie incorpora desde 2018, cuando se lanzó "Survive".

¿Nuevos Metal Gear a la vista?

Desde que Hideo Kojima dejó Konami, la serie ha estado en una especie de limbo, dada la estrecha relación creativa que mantiene con su director. Sin embargo, la desarrolladora no quiere renunciar al potencial que aún ve en la franquicia y ya ha comenzado a consultar con sus seguidores la viabilidad de desarrollar un nuevo remake.