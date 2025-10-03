Amazon Luna se renueva: ¿qué novedades trae el servicio de streaming?

Además de una batería de novedades relacionadas con los dispositivos inteligentes, Amazon también ha mostrado las características de la nueva versión de Luna, el servicio de streaming de juegos que llega "este año" con GameNight. Se trata de una colección de juegos de salón pensados para grupos que se controlan desde el smartphone vía QR. Además, el catálogo incluido con Prime crece con más de 50 títulos y habrá un nivel Premium opcional.
Partidas rápidas en pantalla grande
GameNight es un espacio con más de 25 títulos multijugador "accesibles" para jugar en el televisor del salón. No hace falta consola ni mando. Aquí cada participante se une escaneando un código QR y usa su smartphone como mando.
Para su estreno se ha confirmado el lanzamiento de ‘Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg’, un juego exclusivo de improvisación que se desarrolla con apoyo de IA. También puedes esperar versiones optimizadas de títulos como ‘Angry Birds’, ‘Draw & Guess’, ‘Exploding Kittens’, así como adaptaciones de juegos de mesa como ‘Cluedo/Clue’, ‘Taboo’ y ‘Ticket to Ride’.
Prime con más de 50 juegos
Amazon también ha anunciado una biblioteca (incluida con Prime y sin coste adicional) con más de 50 juegos. Entre ellos ‘Hogwarts Legacy’, ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, ‘Kingdom Come: Deliverance II’, ‘TopSpin 2K25’, así como ‘Dave the Diver’, ‘MotoGP 25’, ‘Farming Simulator 22’ y ‘SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated’.
Disponibilidad
Luna funcionará en Fire TV, smart TV y tablet, sin hardware específico. Amazon no ha dado una fecha exacta y sitúa el lanzamiento de la nueva versión en "las próximas semanas/antes de fin de año". Permaneceremos atentos a cualquier novedad que se produzca en relación a la nueva versión del servicio.