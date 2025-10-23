El original Luigi's Mansion llega al catálogo de Nintendo Classics para Switch 2

Desde las oficinas de Nintendo han anunciado que ‘Luigi's Mansion’ de GameCube estará disponible en el catálogo de Nintendo Classics para Switch 2, y se podrá jugar a través de la suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack a partir del 30 de octubre, el día antes de Halloween.

Un heredero asustadizo

En ‘Luigi’s Mansion’, Luigi hereda una mansión… que resulta estar infestada de fantasmas. Para dar con Mario, recurre al Poltergust 3000 del profesor E. Gadd y al Game Boy Horror, con el que inspecciona salas y pistas. La mecánica base es tan sencilla como aturdir con la linterna y aspirar mientras "empujas" en sentido contrario con la palanca para drenar la vida del espectro.

A mitad de partida, el juego, lanzado en 2001 como título de salida de GameCube, añade los Medallones Elementales, que permiten cargar el Poltergust con fuego, agua o hielo para resolver situaciones como encender o apagar llamas, congelar charcos, etc.

Cuidado con esos fantasmas

La incorporación del juego abre una oportunidad perfecta para revisitar (o experimentar por primera vez) la mansión embrujada que consagró a Luigi como cazador de fantasmas del Reino Champiñón. Si estás dispuesto a internarte en ella y necesitas volver rápido al vestíbulo, abre el Game Boy Horror frente a casi cualquier espejo y escanéalo, porque Luigi se teletransporta al instante. Un atajo de siempre para ahorrar paseos.