Battlefield REDSEC: ¿Cómo funciona el Battle Royale gratuito de Electronic Arts?

Electronic Arts ha revelado oficialmente las características de ‘Battlefield REDSEC’, el primer battle royale F2P independiente de 'Battlefield’, con versiones para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Battle Royale dentro del universo Battlefield

La compañía apuesta por una experiencia gratuita independiente de ‘Battlefield 6’, con servidores y progresión propia (determinados elementos del pase de temporada se sincronizan con el juego principal). Según EA, ‘REDSEC’ fue desarrollado por Battlefield Studios y se apoya en las bases técnicas y visuales de ‘Battlefield 6’, con un planteamiento centrado en la competición en línea.

El juego promete batallas a gran escala, destrucción dinámica de entornos y un ritmo rápido, características asociadas a la serie desde sus primeros títulos. "Con REDSEC queremos expandir el universo Battlefield de una manera accesible, manteniendo la intensidad y el realismo de las batallas, pero con una estructura pensada para el público competitivo", explican desde Battlefield Studios.

Coincide con la nueva temporada de Battlefield 6

‘Battlefield REDSEC’ se lanza de forma simultánea con el inicio de la Temporada 1 de ‘Battlefield 6’, que agrega nuevos mapas, incluido Blackwell Fields, y modos temporales para los jugadores del título principal. Esta línea crea un ecosistema integrado y permite a los seguidores de la franquicia recibir contenido en ambos juegos durante la misma semana.

La llegada de ‘REDSEC’ sitúa a EA en confrontación directa con ‘Call of Duty: Warzone’, ‘Apex Legends’ y ‘PUBG’, líderes del género battle royale. Al igual que sus competidores, el juego cuenta con juego multiplataforma, partidas de hasta 100 jugadores y soporte para escuadrones de cuatro soldados virtuales.

Entornos destruibles

Los mapas que servirán como teatro de operaciones incorporan zonas destructibles, uso táctico de vehículos y un anillo de cierre instantáneo que elimina de inmediato a quienes quedan fuera del área segura. Esto introduce una variante clara frente al daño gradual habitual en otros títulos del género.

Terreno fértil para nuevos combates

El escenario principal se llama Fort Lyndon. Está situado en el sur de California y, supuestamente, representa el mapa más grande de la franquicia hasta la fecha. En el modo Battle Royale, hasta 100 jugadores entran en el área en un entorno repleto de vehículos, artilugios y destrucción ambiental típica de la serie, divididos en escuadrones o parejas.

La progresión permite desbloquear equipamientos personalizados, mejoras de clase (como Reconocimiento con drones bomba) e incluso vehículos pesados mediante una tarjeta de acceso.

Características principales

Sistema de anillo de fuego que cierra el mapa, con eliminación instantánea fuera de la zona segura.

La destrucción total y los vehículos siguen como foco central: tanques, helicópteros, barcos e incluso carritos de golf.

Los vehículos pesados requieren tarjetas de acceso o completar misiones secundarias para desbloquearse.

Clases comunes con ‘Battlefield 6’ (Reconocimiento, Ingeniero, Asalto y Apoyo) con mejora dentro de ‘REDSEC’.

Equipamientos personalizados a través de misiones o lanzamientos globales durante la partida.

Botín por rareza (común, raro, legendario) y contratos dinámicos en el mapa.

Duración media estimada de 20 a 25 minutos por partida.

La banda sonora del tráiler incluye ‘California Love’ (2Pac y Dr. Dre).

Modo gratuito disponible sin necesidad de ‘Battlefield 6’.

Progresión cruzada vinculada al pase de temporada de la versión principal.

Gauntlet: eliminación rápida en formato competitivo

Además del modo Battle Royale, ‘REDSEC’ estrena Gauntlet, donde ocho equipos de cuatro jugadores compiten en una serie de rondas de cinco minutos por misión. Cada ronda cambia de ubicación y objetivo, y el último equipo en pie avanza al duelo final, una alternativa más directa y pensada para el trabajo en equipo.

Características de Gauntlet

Estructura tipo torneo con 32 jugadores (8 equipos de 4).

Partidas con múltiples rondas y misiones rotativas; hay al menos ocho tipos confirmados.

Cinco minutos por ronda; quien no complete el objetivo queda eliminado.

Ejemplos de misiones: Extracción, Descifrado, Dominación, Transporte de explosivos, Protección de objetivos.

El mapa también es Fort Lyndon, con áreas reducidas y cerradas en cada ronda.

Sistema de información y desenfoque dinámico del HUD, con prioridad para la coordinación.

Pensado para jugadores competitivos y streamers, recuerda a los torneos en arena.

Los puntos por rendimiento y eliminaciones determinan qué equipos avanzan.

Se puede jugar de forma independiente respecto a Battle Royale dentro del mismo cliente gratuito.

Portal reinventado: un gran espacio de pruebas

El modo Portal, otro conocido en la franquicia, encuentra un nuevo hogar para las creaciones en esta versión ‘REDSEC’. Los usuarios pueden editar libremente dentro de Fort Lyndon utilizando vehículos, armas, dispositivos y modos originales. Quienes posean la versión completa de ‘Battlefield 6’ tendrán acceso adicional a materiales extra, mientras que quienes jueguen solo a ‘REDSEC’ estarán restringidos al contenido gratuito.

Cómo instalar ‘Battlefield REDSEC’ en cada plataforma

En PC (Steam o EA App)

Accede a la tienda de Steam o a la aplicación de EA.

Busca ‘Battlefield REDSEC’.

Haz clic en Descargar o Agregar a la biblioteca.

La descarga comenzará automáticamente; el archivo inicial pesa aproximadamente 60 GB, aunque puede variar según las actualizaciones.

Cuando finalice la instalación, abre el juego y selecciona el modo deseado (Battle Royale, Gauntlet o Portal).

PlayStation 5

Ve a PlayStation Store.

Busca ‘Battlefield REDSEC’ en la barra de búsqueda.

Haz clic en Descargar gratis y confirma la instalación.

El modo puede aparecer como aplicación separada o dentro del menú de ‘Battlefield 6’ si el juego base está instalado.

Xbox Series X|S

Accede a Microsoft Store en la consola.

Escribe ‘Battlefield REDSEC’ en la barra de búsqueda.

Selecciona Obtener para iniciar la descarga.

Tras la instalación, el título quedará disponible en el menú principal o en la biblioteca de juegos.

Algunos consejos importantes

Asegúrate de contar con al menos 100 GB de espacio libre para la instalación y las actualizaciones.

Activa el juego cruzado si vas a jugar con amigos en otras plataformas.

Si la descarga no aparece de inmediato, comprueba si hay actualizaciones pendientes en el cliente de EA o en la consola.

Aquellos que ya posean ‘Battlefield 6’ sólo necesitan aplicar la actualización de la Temporada 1, que añade acceso a REDSEC desde el menú principal.

Esta configuración convierte a ‘REDSEC’ en el primer juego de ‘Battlefield’ gratuito y totalmente accesible, creciendo en múltiples plataformas con una base potencial de usuarios muy amplia.

Lanzamiento histórico

Analistas señalan que ‘Battlefield 6’ superó los siete millones de unidades vendidas en pocos días, una cifra que crea una base sólida para el crecimiento del nuevo modo. El reto ahora pasa por mantener la calidad en escenarios masivos, equilibrar vehículos y destrucción con la accesibilidad para nuevos jugadores y nutrir a la base de jugadores con contenido de temporada.