Sony desvela la lista de juegos del programa PS Plus para noviembre de 2025

La división de videojuegos de Sony ha publicado la lista de títulos que se ofrecerán a los suscriptores de PS Plus Essential, Extra y Premium en noviembre de 2025. Los juegos elegidos son ‘Stray’ (PS4/PS5), ‘EA Sports WRC 24’ (PS5) y ‘Totally Accurate Battle Simulator’ (PS4/PS5). Este imponente trío estará disponible para canjear en la cuenta del usuario a partir del 4 de noviembre, fecha límite para reclamarlos directamente a través de la consola, mediante la aplicación PS o a través del sitio web de PS Store. A continuación, puedes ver el tráiler y los detalles de cada uno de los juegos de noviembre.

Stray

Plataformas: PS4, PS5

Aventura en tercera persona ambientada en una ciberciudad decadente de callejones neón y azoteas estrechas. Controlas a un gato perdido que avanza entre robots y peligros menores mientras resuelve un antiguo misterio para escapar de la ciudad olvidada. El viaje combina pequeños puzles, sigilo ligero y muchas "travesuras" felinas, maullidos, rascadas y empujoncitos que permiten interactuar con el entorno de forma natural. El juego ha sido desarrollado por BlueTwelve Studio, un pequeño equipo francés formado principalmente por gatos (con alguna colaboración humana).

EA Sports WRC 24

Plataformas: PS5

Del mismo equipo que desarrolló la serie ‘Dirt Rally’ llega el juego oficial del Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA, ‘EA Sports WRC’, que nos pone al volante de los coches del WRC, WRC2 y Junior WRC de la temporada 2024, con los pilotos, equipos y libreas actualizadas.

El formato destaca por el debut del modo Constructor y permite acceder a recreaciones de eventos recientes y momentos históricos destacados en el modo Momentos. Tampoco faltan vertientes como Carrera, Campeonato, Contrarreloj, Multijugador multiplataforma, Rally de Regularidad y un detallado editor de diseño, que ofrece una experiencia WRC completa.

Totally Accurate Battle Simulator

Plataformas: PS4, PS5

Simulador de batallas con físicas disparatadas que permite dirigir wobblers rojos o azules procedentes de épocas remotas, parajes inquietantes y reinos de fantasía. Ofrece más de cien unidades con comportamientos singulares y un creador de unidades para diseñar las tuyas. El multijugador en línea enfrenta tus ejércitos con los de amigos o rivales aleatorios. Humor absurdo y descontrol controlado sobre un formato pensado para probar combinaciones imposibles.

¿Todavía tienes pendientes los juegos de octubre?

Antes de despedirnos, no está de más insistir en que ninguno de estos juegos se encuentra disponible, pero aún tienes tiempo para reclamar los títulos de PS Plus de octubre que se pueden canjear hasta el 4 de noviembre. Cabe recordar que, en octubre, Sony añadió ‘Alan Wake 2’ (PS5), ‘Goat Simulator 3’ (PS4/PS5) y ‘Cocoon’ (PS4/PS5). ¿Qué te parecen los juegos anunciados? ¿tienes alguna preferencia o piensas exprimirlos todos?