Es inmortal, The Elder Scrolls V: Skyrim acaba de recibir una versión nativa para Switch 2

Desde su lanzamiento en 2011, ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’ ha logrado reafirmarse como uno de los RPG de mundo abierto más influyentes en varias generaciones. Ha sido elogiado por crítica, público y por el camino se ha ganado la fama de ser ese juego que Bethesda llevará a cualquier plataforma que lo pueda acoger.

Skyrim Anniversary Edition en Switch 2

El último beneficiado de esta realidad es Nintendo Switch 2, que ya tiene a su disposición a través de eShop una nueva versión que adapta ‘Skyrim Anniversary Edition’, la configuración de juego que reúne el original con todo su contenido descargable y una amplia selección de añadidos del Club de creación. En esta versión para Switch 2, el título aprovecha su renovado hardware con una resolución más alta, tiempos de carga reducidos, un rendimiento más estable, controles de movimiento, compatibilidad con Amiibo y la posibilidad de apuntar con un esquema de control tipo ratón usando los nuevos Joy-Con.

Find the perfect version of Skyrim on Nintendo Switch 2 for you. Featuring improvements such as enhanced resolution, improved load times, optimized performance, and more! pic.twitter.com/KehmKn5zxt — Bethesda (@bethesda) December 9, 2025

¿Cómo conseguir Skyrim en Switch 2?

Hay varias maneras de acceder a ‘Skyrim Anniversary Edition’ en la última híbrida de Nintendo. Bien comprando directamente la edición completa en la eShop de Switch 2 o, por el contrario, si ya tienes ‘The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition’ en Switch puedes descargar la versión para Switch 2 sin coste adicional. Los usuarios que disponen solamente de la edición básica de ‘Skyrim’ en la consola original pueden adquirir una actualización a coste reducido que desbloquea el contenido extra y permite jugar tanto en Switch como en su modelo actualizado. De este modo, Bethesda permite estrenar el juego tanto desde cero en la nueva consola como actualizar las copias ya existentes sin perder la inversión previa.

Todo lo que incluye Anniversary Edition

‘Skyrim’ llega a Switch 2 con el juego base y sus tres expansiones oficiales ‘Dawnguard’, ‘Dragonborn’ y ‘Hearthfire’. Además, incorpora centenares de elementos procedentes del Club de creación, entre los que se encuentran nuevas misiones, armas, armaduras, hechizos, mazmorras y otros contenidos con los que ampliar la aventura a gusto de cada cual.

En el caso de las consolas de Nintendo, la edición también incluye contenido inspirado en ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, como la Espada Maestra, el Escudo Hyliano y la Túnica del elegido, que pueden obtenerse dentro del propio juego. A todo ello se suman las funciones específicas de la consola, como la compatibilidad con Amiibo y características para sacar partido a los Joy-Con.

Otro relanzamiento a la espera de The Elder Scrolls VI

Con esta versión nativa para Switch 2, ‘Skyrim’ suma una nueva plataforma a una lista ya extensa (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2) logrando mantenerse en plena vigencia más de una década después de su estreno original. Al mismo tiempo, el relanzamiento nos recuerda que ‘The Elder Scrolls VI’ todavía está muy lejos de su estreno. Aunque el nuevo capítulo ya ha sido anunciado, Bethesda todavía no se ha decidido a plantear fechas y plataformas de destino para la próxima entrega de la franquicia.