Estos son los cuatro juegos del plan PS Plus Essential para febrero de 2026

Sony ha anunciado los nuevos juegos del plan Essential de la suscripción PlayStation Plus para febrero de 2026. Este mes, los suscriptores podrán añadir hasta cuatro juegos diferentes para PS4 y PS5. Veamos las novedades y recuerda que, si aún no lo has hecho, los juegos de enero se pueden reclamar hasta el lunes 2 de febrero.

Historias del cuadrilátero

El primer juego del mes para los suscriptores de PS Plus es el título de boxeo ‘Undisputed’ para PS5, una elección que no convence del todo debido a la tibia recepción del juego en su lanzamiento. La oferta continúa con ‘Subnautica Below Zero’ para PS4 y PS5, ‘Ultros’ para PS4 y PS5, y ‘Ace Combat 7 Skies Unknown’ para PS4.

Undisputed (PS5)

'Undisputed’ es un videojuego de boxeo desarrollado por Steel City Interactive que propone combates con licencia de múltiples púgiles y organizaciones, con un sistema de control que combina golpes, bloqueos, esquivas y trabajo de pies. Su presentación recrea el ritmo del boxeo televisado, con repeticiones, entradas al ring y distintas reglas según el evento. En consolas, la versión de PS5 reúne el contenido principal, con plantillas de boxeadores, arenas y opciones de personalización, además de modos para un jugador, como carrera y opciones competitivas para partidas contra otros jugadores.

Subnautica Below Zero (PS5 y PS4)

Nos ocupamos de una aventura de supervivencia desarrollada por Unknown Worlds Entertainment ambientada en el planeta 4546B, en una región polar. La historia sigue a una investigadora que llega al lugar para averiguar qué ocurrió con su hermana, mientras reúne recursos, construye herramientas y establece bases para resistir el entorno. El formato combina recolección, fabricación, gestión de oxígeno y desplazamiento bajo el agua, con tramos en superficie marcados por el frío.

Ultros (PS5, PS4)

Juego de acción y aventura desarrollado por Hadoque que se sitúa en un mundo de ciencia ficción barnizado de un estilo visual psicodélico y una estructura tipo metroidvania. La jugabilidad se mueve en torno al combate cuerpo a cuerpo, la obtención de habilidades para acceder a nuevas zonas y una progresión ligada al conocimiento del entorno. Uno de sus rasgos es el uso de bucles narrativos, donde ciertos reinicios cambian la forma de avanzar, el mapa y las herramientas disponibles.

Ace Combat 7 Skies Unknown (PS4)

‘Skies Unknown' mezcla una campaña con historia militar ficticia y misiones centradas en derribos, escoltas, ataques a objetivos terrestres y situaciones con condiciones meteorológicas. El formato de combate aéreo propone una amplia selección de cazas inspirados en modelos reales, con armas y equipamiento personalizable antes de cada operación.

Hora de reclamar los juegos

Como puedes comprobar se trata de cuatro juegos muy diferentes, que podrás reclamar desde el martes 3 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, inclusive. Basta con añadirlos a tu biblioteca dentro del plazo y podrás jugarlos mientras mantengas activa la suscripción. ¿Cuál de ellos te llama más la atención para comenzar a pasar grandes tardes en este frío mes invernal?