Under Par Golf Architect confirma versiones de consola y fecha de lanzamiento

La desarrolladora Broken Arms Games ha confirmado que su simulador de gestión y estrategia deportiva ‘Under Par Golf Architect’ se lanzará el 16 de abril de 2026 para consolas en Switch 2, PS5 y Xbox Series, además de las correspondientes ediciones para PC en Steam y Epic Games Store. El estudio ilustra el anuncio con nuevos materiales y una demo que se puede disfrutar por tiempo limitado durante el Steam Next Fest, que se celebrará hasta el 2 de marzo de 2026.

Crea y gestiona tus propios campos

En ‘Under Par Golf Architect’, los jugadores asumen el rol de diseñadores de campos de golf y administradores de clubes sobre una fórmula que combina elementos de estrategia de estilo magnate con un componente de creación libre. Entre las funciones principales figuran mecánicas como esculpir el terreno con diferentes tipos de relieve, la construcción de estructuras funcionales y decorativas, además de probar y hacer correcciones en los recorridos creados.

El proyecto también incluye desafíos creativos y torneos con los que se pretende fomentar la progresión dentro del sistema de gestión. Para ello incluye retos ligados al diseño del recorrido, con posibilidad de probar el campo y ajustar el par de cada hoyo, además de torneos que se integran en la gestión del club mediante cuotas, precios de inscripción y sistemas de progresión vinculados a la evolución del complejo.

Primeros pasos

Si te interesa, durante el Steam Next Fest, puedes probar la última versión de prueba del título de gestión, que incluye un nuevo entorno de creación libre, así como mejoras y novedades en la experiencia general. La demo permite experimentar los sistemas de creación y gestión de campos que conforman la base del concepto del juego.

Como dato complementario, en el lanzamiento la versión para PC de ‘Under Par Golf Architect’ será compatible con mod.io, una plataforma pensada para integrar y gestionar contenido creado por usuarios. En la práctica, este soporte permite que el juego cuente con un espacio centralizado para publicar, encontrar y descargar diseños creados por la comunidad sin depender de intercambios de archivos.

En el campo de otro

En el caso de ‘Under Par Golf Architect’, esa integración se traducirá en la posibilidad de crear y compartir campos de golf, además de explorar y jugar con las creaciones de otros usuarios. La compañía ha vinculado este soporte como una función específica para ordenador, por lo que el componente comunitario de mod.io quedaría asociado a esta versión.