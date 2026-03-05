'Pokémon Pokopia', el simulador de vida exclusivo de Switch 2

Pokémon Pokopia ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2. Pokémon Pokopia es una aventura de simulación de vida de lo más relajada, donde los jugadores tendrán que trabajar junto a sus amigos Pokémon para crear un mundo a su medida.
Pokémon Pokopia incluye una serie de funciones de lo más interesantes que los fans podrán disfrutar.
- El inicio de una nueva vida: Los jugadores se meterán en la piel de un Ditto que ha despertado de un sueño profundo y ha adoptado una apariencia humana. Tras reparar en la hierba y en los árboles marchitos, Ditto decide devolver la vida a aquel lugar, y lo hace fabricando objetos y aprendiendo movimientos que le enseñan otros Pokémon, creando así una utopía donde todos puedan vivir.
- Construyendo un espacio de ensueño: Los jugadores podrán aprender movimientos de los Pokémon a los que vayan conociendo, como Follaje de Bulbasaur o Pistola Agua de Squirtle, y así ayudar a crear hábitats para atraer a otros Pokémon distintos. También podrán interactuar con los Pokémon a los que vayan encontrando: podrán saltar a la comba sirviéndose de las lianas de Bulbasaur, encender hogueras con Charmander o formar un equipo con otros Pokémon para construir estructuras juntos.
- Encuentros con Pokémon misteriosos: Durante sus aventuras, los jugadores conocerán a misteriosos Pokémon, como el Profesor Tangrowth, Palidachu, Musgorlax y el Maestro Smeargle.
- Diversión con hasta tres amigos más: Los jugadores podrán unirse a sus amigos en el modo multijugador a través de la comunicación local [1] o de Nintendo Switch Online. [2] Además, podrán recibir visitas y jugar con otros jugadores y Pokémon a través de la comunicación local o en línea. También será posible usar GameShare [3] para invitar a jugadores que no tengan el juego y que puedan jugar en su Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch.
Además, habrá disponible un evento especial por tiempo limitado titulado Más semillas para Hoppip que tendrá lugar del lunes 9 de marzo a las 20:00 UTC al martes 24 de marzo a las 19:59 UTC.
Durante este evento, los jugadores podrán trabar amistad con Hoppip, así como reunir semillas voladoras que luego podrán intercambiar por muebles para hacer pícnics. Si los usan para crear hábitats, también podrán conocer a Skiploom y Jumpluff, Pokémon que no aparecen normalmente en el juego.