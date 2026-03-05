"No quería ni estar allí": El miedo real del actor de Leon Kennedy en el rodaje de Resident Evil Requiem

Consolidada como un éxito de ventas imbatible y la franquicia de terror por excelencia de Capcom no deja de alimentar la expectación de sus seguidores, y esta vez no es por sus escenarios o zombies, sino por la intensidad de su proceso creativo. El actor detrás del icónico Leon S. Kennedy ha revelado recientemente las complejidades de su último proyecto, Resident Evil:Requiem, desvelando hasta qué punto la frontera entre la ficción y la realidad puede llegar a difuminarse para un intérprete.

Según informa GamesRadar+, durante las sesiones de grabación de Resident Evil: Requiem, el actor experimentó una inquietud genuina al enfrentarse al antagonista principal. La interpretación del villano fue tan visceral y perturbadora que trascendió el guion, provocando en el protagonista una respuesta física de rechazo absoluto ante alguna de las escenas que estaban coreografiando.

"No quería ni estar allí", confesó el actor al rememorar la tensión de las jornadas de captura de movimiento.

Lo más fascinante es cómo se manifestó ese pavor: lejos de quedar paralizado, el intérprete sufrió ataques de risa nerviosa e incontrolable. Esta reacción, una válvula de escape psicológica ante la incomodidad extrema, rompía momentáneamente la atmósfera lúgubre que el equipo de dirección buscaba capturar.

El realismo como exigencia técnica

Este fenómeno pone de relieve la exigencia psicológica de la industria del videojuego moderno en muchas ocasiones, y es que detrás del videojuego en un gran número de caso tenemos actores y actrices reales. En las últimas entregas de la saga, el uso de tecnologías de vanguardia para el registro de expresiones faciales y corporales obliga a una interacción de un realismo sin precedentes. La presencia física de una amenaza real en el plató es, hoy más que nunca, el ingrediente esencial para destilar ese miedo auténtico que luego traspasa la pantalla.

Desde los zombies genéticamente alterados hasta los líderes de cultos oscuros, los villanos de Resident Evil siempre han sido el pilar de la franquicia. Que un actor experimentado confiese sentirse intimidado por su compañero de reparto es el mejor indicador de la calidad interpretativa que Capcom está inyectando en este nuevo capítulo.

En un momento en el que el videojuego diluye sus fronteras con el cine, estas anécdotas confirman que el terror psicológico nace, ante todo, del compromiso actoral. Los seguidores de la saga pueden esperar una inmersión total: una experiencia cimentada en emociones crudas y reacciones viscerales que cobraron vida de forma orgánica mucho antes de pasar por el filtro de los algoritmos de animación.