Microsoft revela Project Helix: la próxima consola Xbox será capaz de ejecutar juegos de PC

Microsoft Gaming ha realizado uno de los anuncios más importantes en sus 25 años de historia. Mediante una comunicación oficial a través de mensajes internos y de publicaciones posteriores en los canales oficiales de la empresa en redes sociales, la nueva CEO de la división, Asha Sharma, hizo público ‘Project Helix’, la denominación provisional del hardware de nueva generación de Xbox. El anuncio plantea la desaparición de buena parte de las limitaciones de software entre la consola y el ordenador.

Prestaciones de PC

Pero ‘Helix’ no estaría concebido como un sucesor tradicional de sus sistemas, sino como un híbrido entre PC y Xbox capaz de ejecutar de forma nativa tanto el catálogo de juegos de la consola como los de PC. "Gran comienzo de mañana con el Equipo Xbox, donde hablamos sobre nuestro compromiso con el regreso de Xbox incluyendo Project Helix, el nombre clave para nuestra consola de próxima generación. Project Helix será líder en rendimiento y reproducción de juegos de Xbox y PC. ¡Espero poder hablar más sobre esto con socios y estudios en mi primera GDC la semana que viene!", explicó la ejecutiva.

En términos de mercado, esta estrategia sitúa a Microsoft ante una de sus mayores apuestas para reforzar la posición en el segmento del hardware, al combinar prestaciones propias de un PC con una experiencia más sencilla y un precio más contenido que el de una consola doméstica.

El núcleo de ‘Project Helix’ podría apoyarse en tecnología de AMD, aunque sus especificaciones no se han detallado de forma oficial. Según Phil Spencer en la anterior etapa de la división, la nueva plataforma debía representar un gran avance técnico generacional, con mejoras significativas en apartados gráficos y de rendimiento.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console. Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

La llegada de Asha Sharma representa un cambio de rumbo

El nombramiento de Asha Sharma en febrero de 2026, en sustitución de Phil Spencer, ya indicaba una forma distinta de plantear la dirección del proyecto. Mientras el primero se centraba en la expansión de servicios y adquisiciones, Sharma, con su experiencia en IA y plataformas, demuestra una mayor inclinación hacia la eficiencia del hardware y hacia las posibilidades del entorno de Xbox y Windows.

Al plantear una consola que no estaría sujeta a una sola tienda o dispositivo, Sharma deja entrever una política comercial más flexible. En teoría, esto posiciona a Xbox como una propuesta muy atractiva para el público que no quiere elegir entre la comodidad del sofá y la amplia biblioteca de un PC. Las consecuencias económicas serían evidentes, porque Microsoft deja de competir únicamente a través de exclusivas y empieza a posicionarse como el lugar de referencia para el software vinculado a Windows.

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

La próxima Xbox empieza a tomar forma

Aunque Microsoft aún no ha precisado su llegada al mercado, sí ha adelantado que dará más información en la GDC de la próxima semana. Allí se espera conocer más detalles técnicos y las líneas maestras de la compañía para esta nueva etapa. Para el sector, la nueva información contribuye a despejar los rumores que insistían en que Microsoft abandonaría la fabricación de consolas y refuerza la impresión de que la compañía quiere seguir compitiendo en la carrera por la próxima generación de sistemas con un dispositivo que algunos ya se atreven a llamar "PC 2".