Las ventas de PS5 Pro se reactivan con la llegada de la versión mejorada de PSSR

Aunque PS5 Pro no es la consola más vendida de la generación actual, el modelo más potente de Sony Interactive Entertainment ha vuelto a ganar atención en las últimas semanas. Este renovado interés responde principalmente a la llegada de la tecnología de escalado de la compañía, una versión mejorada de PlayStation Spectral Super Resolution, conocida como PSSR. El proceso de actualización fue anunciado el 27 de febrero y continuará de forma escalonada durante marzo. No obstante, aunque Sony no ha concretado un calendario completo para todos los usuarios de PS5 Pro, la compañía ya ha dejado claro que el despliegue se está realizando por fases.

Una evolución importante

De hecho, esta actualización ha generado una tendencia muy positiva tras las primeras pruebas públicas realizadas con ‘Resident Evil Requiem’. El título de terror de Capcom emplea este nuevo sistema para mejorar la calidad de imagen, algo que ha llegado a provocar una ausencia temporal de unidades en la tienda oficial PlayStation en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las redes sociales registran un mayor número de publicaciones que muestran a los nuevos propietarios presumiendo de su consola, una señal de que el modelo Pro despierta un fuerte interés entre los consumidores. En otras regiones, sin embargo, las existencias parecen más estables y, en Europa, por ejemplo, esta variante se ha puesto a la venta con descuentos en algunas tiendas digitales cercanas a los 70 euros. Todo ello refleja cómo varía la disponibilidad dependiendo del mercado.

La actualización de PSSR también llegará a juegos ya publicados

Además de su implementación inicial en nuevos lanzamientos, Sony también está preparando una actualización del software del sistema que ampliará la integración de la versión mejorada de PSSR en juegos ya publicados. Tras instalarla, los jugadores podrán activar una opción llamada "Mejorar la calidad de imagen PSSR", diseñada para que determinados títulos utilicen la versión más reciente del algoritmo.

El arquitecto jefe de PlayStation, Mark Cerny, abordó hace unos días esta cuestión y afirmó que la actualización aportará mejoras evidentes en algunos títulos. Según explicó, cuando esté disponible, los jugadores podrán probar la nueva tecnología y comprobar cómo determinados juegos ofrecen una imagen bastante más nítida.

¿Qué cambia en la versión mejorada de PSSR?

PlayStation Spectral Super Resolution es la tecnología de escalado de Sony basada en aprendizaje automático. Este sistema reconstruye imágenes de menor resolución para generar una toma final más detallada, algo que, por otro lado, permite a los desarrolladores reducir la carga del renderizado a resolución nativa. En la práctica, esto significa que parte de la potencia de procesamiento puede destinarse a otras tareas, como el trazado de rayos, los sistemas de iluminación más complejos o efectos gráficos adicionales, sin comprometer la calidad de imagen.

La nueva versión de esta tecnología utiliza un algoritmo más eficiente, diseñado para reducir las limitaciones detectadas en la implementación original. Entre las observaciones más habituales sobre la primera generación de PSSR figuraban los llamados "efectos fantasma" y pequeñas distorsiones visuales. El objetivo de esta revisión es minimizar esos problemas y ofrecer una reconstrucción de imagen más limpia.

Asociación con AMD y Project Amethyst

El desarrollo detrás de esta tecnología también forma parte del llamado Project Amethyst, una colaboración entre Sony y AMD orientada al desarrollo de técnicas de renderizado avanzadas. Parte de la solución utiliza conceptos relacionados con las tecnologías de mejora de escala de AMD, entre ellos algunos elementos derivados de FSR 4 que han sido adaptados al entorno PlayStation, siempre con el objetivo de mejorar la tecnología gráfica de la plataforma.