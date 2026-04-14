Project Helix podría acercar al sucesor de Xbox a la idea original de un "PC con forma de consola"

El futuro de la división de hardware de Microsoft, conocido internamente como ‘Project Helix’, recupera parte de la filosofía de los primeros pasos de Xbox. Eso es lo que se desprende de una reciente intervención de Ed Fries, uno de los arquitectos originales de la primera Xbox, que en el podcast The Expansion Pass, afirmó que la nueva máquina podría acercarse a aquella idea inicial de convertir la consola en un PC con apariencia de consola.

Una idea con solera

Según Fries, la idea de un hardware basado en Windows que se comportara como una consola ya era un plan de negocio original de Microsoft a finales de la década de 1990, pero las limitaciones técnicas de la época, en especial la escasez y el alto coste de la RAM, obligaron a la compañía a adoptar un sistema operativo más simple.

La importancia de esta transición podría estar en la convergencia cada vez mayor entre las plataformas de juego de Microsoft, ya que, en las últimas décadas, se ha ido reduciendo la distancia entre PC y consola. A día de hoy, la arquitectura de Xbox Series X comparte buena parte de su base con la de un ordenador, pero el software todavía opera dentro de un marco cerrado.

En ese contexto, Project Helix amplía su relevancia porque podría estrechar aún más la relación entre Xbox y Windows. Si Microsoft profundiza en esa dirección, el nuevo sistema podría unificar con mayor facilidad su catálogo de juegos y ampliar las posibilidades de uso de la consola dentro del salón. Lo anterior podría traducirse en una apertura parcial de un sistema tradicionalmente cerrado y controlado por una sola plataforma. Fries señala que el freno que supuso la memoria RAM, impidió que la primera Xbox ejecutara Windows en 2001, hoy resulta mucho menor gracias a la escala tecnológica actual.

Microsoft apuesta por la apertura de sistemas

Con más memoria disponible y una arquitectura ya muy próxima al PC, la sucesora de Xbox podría presentarse como una alternativa directa a los PC gaming de entrada y a los dispositivos portátiles de alto rendimiento, al atraer a un público que valora la simplicidad de una consola con una base de software más abierta.

Las impresiones que deja el proyecto indican que, de cara a la próxima generación de consolas, Microsoft parece menos preocupada por la tradicional "guerra de consolas" contra Sony y más centrada en conectar Xbox con Windows de una forma más estrecha. Si esa idea acaba tomando forma, la integración que buscan sus ingenieros y desarrolladores podría ser más amplia de lo que parece y acercar el nuevo hardware a aquella gran idea planteada hace dos décadas, la de un ordenador para el salón preparado para ejecutar juegos de consola y de PC.