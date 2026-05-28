Ya puedes probar gratis Resident Evil Requiem en PC y consolas

Si todavía no habías probado 'Resident Evil Requiem', ahora tienes una forma sencilla de hacerlo, porque Capcom ha publicado una demo gratuita que permite acceder a una parte de la historia de Grace Ashcroft, una analista del FBI enviada a investigar una cadena de muertes relacionada con un hotel abandonado del Medio Oeste, un caso que también acaba implicando a Leon S. Kennedy y que recupera el hilo del incidente de Raccoon City.

Dónde y cómo acceder a la demo de Requiem

Según confirman desde la editora, la prueba ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC a través de Steam y Epic Games Store. En ella, los jugadores pueden recorrer una parte de los primeros compases de la aventura y comprobar cómo Capcom combina el terror de supervivencia clásico de la serie con momentos de acción y tensión narrativa. No obstante, la editora nipona advierte que los datos guardados de la demo no se trasladan a la versión completa, de modo que cualquier avance realizado durante la prueba no se conservará si después el jugador compra el juego.

Get a taste of the horrors in our newly released Resident Evil Requiem demo. Available now on PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Nintendo Switch 2, and Epic Games Store. pic.twitter.com/UGIOJqrvLs — Resident Evil (@RE_Games) May 27, 2026

Resident Evil Requiem mantiene su buena racha

No es la primera vez que Capcom recurre a una demo para acercar un capítulo de la franquicia al público. Ya lo hizo antes en entregas como el remake de 'Resident Evil 4' y 'Resident Evil Village', aunque este tipo de pruebas ya no se publican tanto como hace años. Eso sí, esta llega tres meses después del estreno en todas las plataformas, de modo que parece ir destinado a esos jugadores que necesitaban un incentivo extra para entrar de lleno en la entrega.

El juego ya puede presumir del mejor estreno comercial de la serie, con 7 millones de copias vendidas en dos meses, que ha ayudado a Capcom a cerrar uno de sus ejercicios más sólidos en ventas. Ahora, después de añadir el modo gratuito 'Leon Must Die Forever', desbloqueable al terminar la historia principal, la casa de entretenimiento mantiene en desarrollo una expansión narrativa de 'Resident Evil Requiem', aunque por ahora apenas ha dado detalles y no sería extraño que volviera a hablar de ella durante las presentaciones de videojuegos previstas para principios de junio.