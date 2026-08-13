Switch 2 ejecuta Oblivion Remastered con una imagen más nítida que Xbox Series S

Bethesda ha lanzado ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ para Switch 2, que previamente ya se había estrenado en abril de 2025 para PC, PS5, Xbox Series. Dado que la remasterización emplea las herramientas de Unreal Engine 5 para buena parte de su renovación gráfica y el juego no se ha librado de algunos problemas de rendimiento en su estreno en otras plataformas, muchos jugadores temían que la versión para el nuevo modelo de la familia híbrida de la casa de Kioto no rindiera a la altura de lo esperado. A esto se suma que la consola dispone de una potencia inferior a la de las máquinas de sobremesa actuales.

Sorprendentemente, el nuevo material comparativo ofrecido por el canal ElAnalistaDeBits muestra cómo Nvidia DLSS vuelve a convertirse en un recurso muy valioso para el sistema, ya que permite ofrecer una imagen más nítida que Xbox Series S pese a partir de una resolución base inferior, mientras mantiene un rendimiento realmente estable.

Choque de titanes

El vídeo realizado por el equipo de especialistas compara la versión del juego para Switch 2 con las ediciones de PS5, Xbox Series S y Steam Machine, y nos permite comprobar cómo el trabajo realizado para trasladar ‘Oblivion Remastered’ al sistema de Nintendo ha resultado muy eficiente. Aunque los parámetros gráficos son inferiores a los de otras versiones, la edición para la máquina de Nintendo ofrece una calidad de imagen superior a la configuración baja de PC.

La resolución base también es inferior a la de otras consolas, pero gracias a la tecnología DLSS, Switch 2 ofrece una imagen más nítida que Xbox Series S, que no dispone de la tecnología de escalado de Nvidia. Bethesda especifica además que el juego funciona a 900p y 30 fps en modo portátil y a 1080p y 30 fps conectado a la base, mientras que DLSS se utiliza para el antialiasing. Pero incluso en términos de rendimiento, esta versión de ‘Oblivion Remastered’ sale bastante bien parada, ya que logra mantenerse alrededor de los 30 fps establecidos como objetivo, aunque puede registrar algunas caídas en espacios abiertos. Teniendo en cuenta las dificultades que arrastra el juego en otras consolas, el resultado es meritorio aplicado en un sistema portátil que no dispone de la misma potencia de procesamiento que otras máquinas de la actual generación.

Ahora, en pleno periodo de lanzamiento y con sus primeras pruebas técnicas aprobadas con nota, será interesante comprobar si la posibilidad de disfrutar de ‘Oblivion Remastered’ en cualquier lugar anima a los jugadores de Switch 2 a superar a los usuarios de PS5, que rápidamente alcanzó los 1,1 millones de copias vendidas.

La próxima etapa

Mientras todo esto sucede, ‘The Elder Scrolls VI’ continúa en desarrollo y aunque todavía carece de fecha de publicación, el equipo responsable del proyecto en Bethesda aseguró recientemente que se ha convertido en su producción principal, con la mayor parte del equipo trabajando actualmente en él mediante Creation Engine 3, por lo que ‘Oblivion Remastered’ seguirá siendo, durante bastante tiempo, una de las principales opciones para regresar a este universo mientras llegan noticias concretas de la siguiente entrega.

Además, hace tan solo unos días, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, explicó después de visitar Bethesda que había presenciado una demostración jugable en directo de ‘The Elder Scrolls VI’, dejando entrever que la producción continúa desarrollándose a buen ritmo, aunque todavía no se hayan comunicado nuevos detalles sobre su estreno.