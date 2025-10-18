El Discurso de Trump

No leen, no escuchan. Tampoco piensan. Solo odian. Basta ya de precauciones, desconfianzas y sospechas contra Donald Trump. Casi dos años han pasado desde que escribí: "Sigo, desde hace años, tanto la trayectoria política de Trump como la de sus críticos, y siempre he considerado a Trump infinitamente más inteligente que a la inmensa mayoría de sus detractores". Para qué añadir ahora que estos difamadores, además, son malos y ridículos. No merece la pena. Solo oyen, ven y leen lo que ellos quieren. Nada. O peor, sus corazones solo proyectan maldad sobre Trump. Esta gente necesita confesores eclesiásticos o psicoanalistas. La caverna española será la última en ser liberada de la estulticia y la violencia contra la excelencia. El Discurso de Donald Trump en el Parlamento de Israel debería ser aprendido de memoria por este personal. Es la primera condición para salir del estado de esclavitud mental en que se hallan las "élites" intelectuales y políticas de España.