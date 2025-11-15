¡España fuera de todas las agendas!

España está fuera de la agenda política. Y, por supuesto, marginada por las agendas culturales e intelectuales. He ahí la gran tragedia de una nación moribunda. ¿Dónde están los poetas que expresen su dolor?, ¿dónde se esconden los pensadores capaces de repetir, repensar, la canción de Blas de Otero:

Última hoja del otoño,

pensamiento de España.

¿Tierra tan vieja que

no ha lugar a la esperanza?

¿Dónde hallar cultura española que reivindique la Nación? ¡Quién se atreve a lanzar la primera piedra! Todo es cobardía a la hora de reconocer lo evidente: España está también ausente de la "cultura" española. Digan, pues, con el poeta Manuel Alcántara:

España,

sobre la mesa estás,

desmantelada.

La catastrófica casta política española, cuyo principal representante es Pedro Sánchez, ha conducido al país al despeñadero. La Nación es irreconocible en la mayoría de los territorios de la península y las islas; por supuesto, hay lugares como Cataluña y el País Vasco que de eso ni se habla, o sólo se trata en privado y con cautela. La España peregrina, bella expresión de Bergamín, también ha desaparecido. Casi todo es "pensamiento perdido" y "poesía del pasado". Y cada vez menos españoles entienden el significado de "ser peregrino en su patria" (Lope de Vega). El Estado está tan fragmentado que amenaza ruina; impuestos insufribles, inflación sin límites y crecimiento permanente de la deuda convierten a lo que queda de España en poca cosa; si el Estado no se derrumba definitivamente es, seguramente, porque está apuntalado por la burocracia de la Unión Europea, aunque también desde esta instancia hay gente que trabaja con ahínco para que España no sea nada ¿o acaso tiene otro significado el informe del Abogado general de la UE, Dean Spielmann, a favor de la auto-amnistía de la llamada Ley de Amnistía de Sánchez? Terrible.