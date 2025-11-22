Aristóteles ante el Tribunal de Justicia de la UE

Para entender a Pedro Sánchez y su coro de tertulianos mariachis hemos de remontarnos a los Treinta Tiranos en tiempos de Sócrates. Imaginemos por un momento que Trasíbulo, el héroe demócrata que en 403 a. C. expulsó a los Treinta Tiranos del Ágora ateniense, hubiera decidido, una vez victorioso, no solo perdonar a los oligarcas de base —eso era sensato, para evitar una carnicería interminable—, sino también absolver ipso facto a Critias, a Carmides y al resto de los verdugos que habían ejecutado a cientos de ciudadanos y confiscado fortunas enteras. Imaginemos que, además, lo hubiera hecho sin exigirles ni una sola rendición de cuentas, sin un escrutinio público donde confesar sus crímenes devolviendo lo robado. ¿Qué habría dicho Aristóteles? Probablemente lo mismo que diría hoy si leyera las conclusiones del abogado general de la UE Dean Spielmann sobre la amnistía que Sánchez ha concedido a los golpistas catalanistas por un puñado de votos: que eso no es reconciliación, sino capitulación; no es mesura, sino soberbia disfrazada de magnanimidad.