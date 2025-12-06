Sigue la polémica sobre la persecución del gobierno de Sánchez a la fiesta de los toros. Y a Sánchez Mejías. No rectifican. Nunca lo hacen y nunca lo harán. Así son los gobiernos totalitarios. Jamás reconocerán que se equivocaron al suprimir el Premio Nacional a la Tauromaquia.

Ocultarán que la prestigiosa publicación francesa Cahiers du Cinema ha premiado como mejor película mundial de 2025, se dice pronto, el documental de tauromaquia de Albert Serra: Tardes de Soledad. Persistirán en excluir a Sánchez Mejías, el torero, aglutinante inicial, junto a José María de Cossío, de la G-27. Así son estos destripaterrones. Analfabetos. Porque seguirán estigmatizando a todos los autores que estén relacionados con el mundo de los toros, es obligación moral de primer orden reivindicar a nuestro primer escritor nacional de toros. Sí, gritemos alto y claro: Cossío. ELCOSSIO es el libro de libros, la gran enciclopedia nacional sobre los toros. Sólo un humanista neo-renacentista, alguien tan gran conocedor de los clásicos como de nuestro Siglo de Oro, y abierto a las vanguardias innovadoras del pasado siglo, pudo llevar a cabo una obra de las dimensiones y calado de esta Enciclopedia de la tauromaquia.