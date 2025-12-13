Menú
Santiago Navajas

Letanía laica por Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini. El último que creyó de verdad en la verdad. El primero que vio venir todo esto

La policía italiana inspecciona el cuerpo de Pier Paolo Pasolini en Ostia, cerca de Roma, en esta foto de archivo del 5 de noviembre de 1975. Pasolini fue secuestrado y brutalmente torturado y asesinado. (AP Photo) | Cordon Press

Cincuenta años han pasado desde que Pier Paolo Pasolini fuera brutalmente asesinado en Roma. Pier Paolo Pasolini era ateo y rezaba en friulano con su madre. Era marxista y lloraba ante la Virgen de los pobres. Era comunista y votó democristiano para frenar el aborto. Amaba a Jesús y maldecía a los curas que lo vendieron al poder. ¿Lo mató un chapero, una banda de homófobos, la Mafia, la Democracia Cristiana? Entre todos lo mataron y su cabeza asesinada tenía aura de emperador romano, de torero sevillano, de guardia civil palentino.

Del autor

Amaba a las mujeres con una devoción imposible y huía de ellas dedicándoles películas imposibles y versos obscenos. Era homosexual y escribía cartas de amor a muchachas muertas. Defendía al pueblo y lo filmaba desnudo, sucio, sagrado, como si fueran cristos de suburbio. Admiraba la pureza y se revolcaba en el barro de Ostia. Escribía poemas como un ángel y dirigía películas como un demonio. Era burgués de día, con corbata y clases de gramática en escuelas caras, y lumpenproletario de noche, pagando a chicos sin nombre en las afueras de Roma.

