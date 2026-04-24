Los robots han llegado para facilitarnos en gran medida nuestras vidas, y pueden ser utilizados en muchas tareas cotidianas que nos hacen la vida mucho más cómoda. Para que puedas conseguir un jardín perfecto, lo mejor es comprar un robot cortacésped como el Landroid L1000 20V WR147E.1 , que te permitirá lograr que el césped de tu jardín siempre se encuentre a una altura ideal.

Este tipo de robots suelen tener sistemas de detección de lluvia y protección antirrobo dependiendo de las necesidades que tengas. Sin embargo, existen muchos modelos diferentes entre los cuales elegir, por lo que tomar una decisión de compra no siempre será fácil.

Así que, si quieres comprar los mejores robots cortacésped del mercado te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuáles son los mejores robots cortacésped del mercado?

Encontrar un buen robot cortacésped no siempre será fácil, en especial porque existen muchos modelos diferentes en el mercado con diferentes prestaciones. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que encontraremos en el mercado, para que consigas un jardín perfecto siempre. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Robot cortacésped Landroid L1000 20V WR147E.1

Robot cortacésped Landroid L1000 20V WR147E.1

Sin duda alguna este es uno de los mejores robots cortacésped que encontraremos en el mercado, y funciona con una batería PowerShare de 20V con una capacidad de 4Ah. Es un modelo de gran capacidad, el cual está pensado para trabajar en superficies de hasta 1000 metros cuadrados y con pendientes de hasta un 35%. Tiene una tecnología de navegación inteligente AIA, permitiendo que el robot corte el césped en las zonas más estrechas y de difícil acceso.

Ofrece un sistema Cut to Edge, que corta hasta 2,6cm del borde, y cuenta con un sistema de 3 cuchillas de corte con rotación hacia ambos lados. Tiene 4 posiciones de altura de corte de 3 a 6 cm, lo que permite que puedas ajustar fácilmente la altura de corte para tener un pasto siempre perfecto. Tiene sensores de seguridad que paran las cuchillas al levantar o inclinar el robot. Tiene una programación y control a distancia a través de tu smartphone mediante wifi o bluetooth, y permite programar hasta 4 zonas de corte.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene un gran funcionamiento, el modelo es de muy buena calidad, su batería tiene una duración de dos horas y vuelve a la base para seguir con otro ciclo de batería". Por otra parte, destacan que "es un muy buen producto para terrenos llanos, y a veces puede derrapar mientras maniobra". Esta es una gran opción a tener en cuenta, con una función wifi para controlarlo fácilmente.

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2. Robot cortacésped Bosch Indego S+ 500

Robot cortacésped Bosch Indego S+ 500

Este es un robot cortacésped que cuenta con tecnología LogiCut que se encarga de mapear el césped y permite cortar en trayectorias paralelas eficientes. De esta forma, se puede terminar el trabajo de una forma más rápida, además, con su tecnología SmartMowing analiza el clima y las preferencias personales para optimizar el plan de corte. Es compatible con Alexa, Google Assistant y con IFTTT lo que hace que puedas conectarlo con otros dispositivos inteligentes en el hogar.

Su tecnología BorderCut garantiza que todos los bordes de césped queden completamente limpios. Es adecuado para pasos de solo 75cm de ancho por lo que no se requiere cable guía, y el tiempo de carga de su batería es de 60 minutos. La batería es de 18V y con una capacidad de 2,5Ah, y trae todos los accesorios que puedes necesitar. Este modelo es ideal para espacios de hasta 500 metros cuadrados, lo que permitirá tener una gran versatilidad para jardines grandes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo que es muy práctico, es fácil de instalar, de programar y es ideal para mantener tu jardín perfecto". También destacan que "es un buen modelo, pero el césped tiene que estar nivelado y sin hendiduras porque de lo contrario termina por atascarse". Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial si quieres un cortacésped de alta calidad y que sea eficiente.

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3. Robot cortacésped McCulloch ROB S400

Robot cortacésped McCulloch ROB S400

Se trata de un robot cortacésped que cuenta con un sistema de ajuste de altura de corte de 5 etapas para asegurar un corte perfecto. Cuenta con un ajuste de altura desde los 20 a los 50mm, lo que permite ajustar de forma individual la altura de corte, y con sus cuchillas de alta calidad que tiene un corte uniforme y preciso. Tiene una batería de iones de litio con 2,1Ah/18V lo que permite que se tenga mucha potencia y durabilidad durante 60 minutos.

Adapta su frecuencia al crecimiento del césped, lo que evitará que se estropee. Cuenta con una función de alarma, y un código PIN que proporciona protección ante los posibles robos. Es un modelo que es muy fácil de programar de forma fácil y cómoda, y se puede controlar con la aplicación ROB de forma sencilla. Es un modelo perfecto para jardines de hasta 400 metros cuadrados y puede cortar hasta 45 metros cuadrados por hora con un corte limpio.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "corta el césped muy bien, lo deja estupendo, no hace nada de ruido y a veces no vuelve bien a su base". Además, afirman que "es un dispositivo de alta calidad, que es fiable y funciona perfectamente en cualquier superficie".

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4. Robot cortacésped Landroid M500 Plus 20V WR165E

Robot cortacésped Landroid M500 Plus 20V WR165E

Este es un robot que cuenta con una tecnología de navegación inteligente AIA, que permite que se pueda cortar el césped incluso en las zonas estrechas o de difícil acceso. Gracias a su sistema Cut to Edge permite cortar hasta a 2,6cm del borde, y cuenta con un sistema de 3 cuchillas de alta calidad que, rota hacia ambos lados, lo que garantizará la máxima durabilidad posible. Tiene un total de 3 a 6 cm, para que lo ajustes dependiendo de tus necesidades.

Su plato es de cuchillas flotantes, que ajusta la altura del plato de forma automática, con la finalidad de que coincida con los desniveles del suelo. Tiene sensores de seguridad que para las cuchillas cuando se levanta o inclina el robot. Se puede programar y controlar desde tu smartphone y permite programar hasta 4 zonas de corte. Es un modelo que es ideal para una superficie hasta los 500 metros cuadrados.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un modelo que es muy sencillo de manejar, es un modelo que corta el césped de maravilla dejando el jardín perfectamente". Por otra parte, destacan que "tiene una mucha calidad, y que permite que cortar los bordes de una forma bastante práctica". Este modelo es de buena calidad, y trabaja rápido incluso en el césped húmedo.

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5. Robot cortacésped Lanroid S 300 WORX WR130E

Robot cortacésped Lanroid S 300 WORX WR130E

Se trata de un robot cortacésped que permite cortar áreas de hasta 300 metros cuadrados, y se puede programar y controlar fácilmente a través del móvil. El robot calcula el área de corte de forma rápida y sencilla, y el robot sugiere el horario de trabajo de acorde al tamaño del jardín, y puedes personalizarlo dependiendo de tus necesidades. Cuenta con una tecnología de corte AIA, para que robot pueda cortar las zonas de difícil acceso.

Este modelo se puede personalizar con 4 accesorios diferentes, y un sistema anti colisión con sensores ultrasónicos que evitará que el robot colisione. Se puede instalar un accesorio de control por voz, accesorio GPS y un accesorio de cable digital. Cuenta con un sistema de código de seguridad PIN para el bloqueo antirrobo y posibilidad de bloqueo a través de la App. Cuenta con una plataforma Powershare, con una batería extraíble e intercambiable con todas las herramientas eléctricas de WORX.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una máquina que es robusta, de calidad, es muy fácil de montar, y viene con recambios de cuchillas lo cual es muy positivo". También destacan que "el funcionamiento es muy simple, funciona con un sistema que es bastante bueno, y se adapta a la mayoría de contorno". Este modelo funciona muy bien, y es aconsejable comprar el accesorio anti colisión para que funcione correctamente.

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6. Robot cortacésped Blumfeldt

Robot cortacésped Blumfeldt

Este es un modelo que es muy fácil de utilizar, y que se encarga de realizar el corte de una manera muy efectiva. Cuenta con un cable para designar la superficie a cortar, y el robot sabrá así la zona en la que tiene que hacer su trabajo. Puede usarse en superficies de gran tamaño de hasta 1400 metros cuadrados y soporta pendientes de hasta 30° de inclinación.

Cuenta con una batería que es muy potente, que te permite tener una autonomía de hasta 3 horas antes de colocarlo de nuevo en la estación de carga. Incorpora una pantalla LCD que se puede regular fácilmente con las funciones del robot. Cuenta con sensores de pendiente para garantizar la seguridad lo que evitará que las cuchillas dejen de funcionar si la pendiente es demasiado pronunciada.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una muy buena relación calidad-precio, y la duración de la batería es de casi cuatro horas, con una gran facilidad para sortear obstáculos y lugares complicados". Además, afirman que "trabaja a la perfección en un jardín de 500 metros cuadrados de forma impecable, siendo completamente recomendable". Es una opción bastante buena, y tiene una duración de la batería que es significativamente mayor que otros modelos.

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7. Robot cortacésped Einhell FREELEXO 450 BT

Robot cortacésped Einhell FREELEXO 450 BT

Se trata de un modelo de robot cortacésped que tiene una excelente relación calidad-precio, y es compatible con las baterías Power X-Change de iones de litio de la marca. Este modelo está diseñado para superficies de hasta 450 metros cuadrados, y el robot incluye un sistema de ajuste de altura de corte entre 20 y 60 mm, siendo adecuado para pendientes de hasta un 35%.

Incluye todos los elementos necesarios para instalar y utilizar el robot cortacésped de la gama Freelexo. Este modelo se puede conectar fácilmente mediante la aplicación móvil o utilizando el panel de control de las teclas intuitivas. Se puede controlar fácilmente mediante bluetooth, y está protegido contra robos mediante un código PIN y una señal de advertencia. Su asa integrada facilita en gran medida el transporte.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "la instalación es muy rápida, tiene un modo de corte de bordes que se activa desde la aplicación, y es ideal para superficies de 350 metros". Por otra parte, destacan que "funciona bastante bien, la batería tiene una buena durabilidad, y es un modelo muy fácil de operar cumpliendo con su trabajo".

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8. Robot cortacésped Gardena SILENO

Robot cortacésped Gardena SILENO

Este es un modelo que ofrece una conectividad completa gracias a su sistema de conexión mediante bluetooth. Permite una fácil instalación y manejo, y se puede manejar a una distancia de hasta 10 metros. Gracias a su tecnología Pro-silent, emite tan solo 57dB de ruido, y no causa ningún tipo de molestias. Tiene inteligencia artificial para que se pueda tener un corte perfecto, y que se gestionen adecuadamente las esquinas estrechas.

Cuenta con un sistema de configuración automática de clima y terreno, y cuenta con una condición meteorológica incluso bajo la lluvia y terrenos difíciles. Es muy fácil de limpiar porque se puede lavar con manguera, lo que facilitará su limpieza. Es un modelo que es ideal para espacios de hasta 250 metros cuadrados, y también hay un modelo para 500 metros cuadrados.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un robot muy bueno, el servicio técnico soluciona cualquier problema rápidamente y funciona al 100%". También destacan que "ofrece un corte preciso, programable, regulable y es un modelo que es muy fácil de usar".

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9. Robot cortacésped MAMMOTION YUKA Mini 500

Robot cortacésped MAMMOTION YUKA Mini 500

¿Cansado de perder horas cortando el césped o lidiando con cables perimetrales? El MAMMOTION YUKA Mini 500 es el aliado inteligente que tu jardín necesita. Equipado con visión 3D potenciada por IA y sin necesidad de cableado ni mapeo manual, este robot cortacésped está listo para funcionar en solo 5 minutos. Mientras disfrutas de una taza de café, él ya está trazando su ruta con precisión quirúrgica.

Diseñado para jardines de hasta 500 m² (y máximo 700 m²), el YUKA Mini 500 se adapta a múltiples zonas, esquiva obstáculos con total autonomía y evita áreas sensibles como parterres, piscinas o zonas de juego gracias a su capacidad de crear zonas prohibidas personalizadas. Con su sistema de tracción trasera todoterreno, supera pendientes de hasta el 50% y obstáculos de hasta 3,5 cm, garantizando una siega impecable incluso en terrenos desafiantes.

Sus 5 cuchillas pivotantes flotantes y una anchura de corte de 190 mm aseguran una eficiencia sorprendente, permitiendo cortar hasta 150 m² por carga. Además, su altura de corte es totalmente ajustable para lograr el acabado que más te guste. Con el chip AI de 5 TOPs, detecta y evita más de 200 tipos de obstáculos, manteniendo a salvo tanto el jardín como a niños y mascotas.

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Recomendaciones para comprar un buen robot cortacésped: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un robot cortacésped, tienes que fijarte en algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de ellos estarán:

Terreno y capacidad del robot

Dependiendo de las dimensiones de tu jardín o el área en el que lo vayas a usar tendrás que escoger un modelo u otro. Ten en consideración si tu terreno es plano o si tiene ondulaciones, porque algunos robots no son compatibles con esto.

Si el terreno no cumple con las condiciones, es conveniente que adquieras uno con mayor capacidad. Para el caso de terrenos con pendientes, es importante tener un robot potente y con una buena tracción.

Opciones de corte

Es importante que el modelo que escojas cuente con varios niveles de corte, y lo primero en lo que debes fijarte es en la altura máxima de corte. Es importante que no corte la hierba demasiado corta, porque esto puede ser perjudicial para la misma.

Algunos robots cuentan con un sistema para triturar y esparcir las briznas de hierba cortada, para utilizarlas como abono para la tierra.

Autonomía

Se trata de un aspecto importante en especial para los jardines que sean de grandes dimensiones. Algunos robots cuentan con una autonomía de hasta dos horas o más, pero no todos tienen este tipo de baterías. Lo más común es que tengan una autonomía de 60 minutos, por lo que debes tener en cuenta los tiempos de recarga necesarios.

Conectividad

La gran mayoría de robots son programables, y muchos tienen la opción de un mando a distancia. Es mejor optar por un modelo que tenga conectividad wifi o bluetooth, porque así podrás controlarlo desde el teléfono móvil, siendo una gran ventaja porque será muy cómodo manejarlo.

¿Qué es un robot cortacésped y para qué sirve?

Un robot cortacésped es un dispositivo electrónico que tiene una serie de motores eléctricos que se encargan de cortar el césped de forma autónoma. Normalmente operan en una superficie que se delimita por cables de baja tensión que hay que instalar previamente.

Estos dispositivos tienen sensores que evitarán las colisiones con objetos, personas o animales, así como otros sensores que detectarán las pendientes. Están pensados especialmente para ahorrar mucho tiempo al momento de cortar el césped del jardín.

Son dispositivos que son muy fáciles de programar, son seguros y más respetuosos con el medio ambiente que los cortacéspedes de gasolina.

Ventajas que tiene un robot cortacésped

Si los comparamos con un cortacésped tradicional, nos encontraremos con muchas ventajas interesantes que tendremos que considerar. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Trabajan de una forma autónoma.

Se pueden manejar de una forma muy fácil, y muchos los podrás controlar desde el móvil.

El césped se mantendrá en perfecto estado todo el tiempo.

Suelen ser eléctricos, y reducen en gran medida los gastos de cuidado del césped.

Son muy seguros, porque incorporan sensores que detienen el corte en caso de vuelvo o de elevación.

Como puedes ver, existen muchas ventajas de tener un robot cortacésped en tu hogar, pero debes tener en cuenta que es un dispositivo que es costoso. No todos los modelos son compatibles con todas las superficies de los jardines, motivo por el cual, es importante fijarse en el modelo concreto que necesitas para tu jardín para evitar cometer errores.

¿Merece la pena comprar un robot cortacésped?

Los robots cortacésped son una herramienta que te facilitará mucho la vida, y si tienes un jardín pequeño y sin grandes desniveles sin duda merece por completo la pena comprar un cortacésped robótico, incluso uno de gama baja. Sin embargo, si tu jardín tiene muchos desniveles, lo ideal es que compres un modelo que sea de una gran potencia y que esté hecho para esta tarea.

Con una instalación correcta de este tipo de accesorios tendrás más ventajas que desventajas, y a largo plazo representará un gran ahorro de tiempo. Además, al trabajar con un motor eléctrico supondrá un ahorro de dinero, y será más ecológico que estar utilizando un cortacésped que funcione con gasolina.

Cuidados que requiere un robot cortacésped

Normalmente cuando hablamos de un robot cortacésped, estamos hablando de un aparato que está fabricado para soportar todas las condiciones climáticas. Estos suelen ser impermeables, y soportarán la lluvia sin ningún tipo de problema, a menos que el fabricante indique lo contrario.

Cada cierto tiempo, será imprescindible retirar la suciedad que se acumula en la base, para que no se vayan a producir inconvenientes. Por otra parte, cuando empiezan a cortar mal, es necesario que cambies las cuchillas por unas nuevas.

Más allá de esto, los cuidados que requiere este tipo de aparatos son mínimos, porque están fabricados para ser altamente resistentes. Sin embargo, debes estar pendiente de que no se vaya a quedar atascado en algún sitio de tu jardín para que pueda volver a su base de carga de forma correcta.