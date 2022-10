Si tienes que pasar tiempo en casa porque es tu lugar de trabajo y quieres relajarte puede que quieras comer o incluso trabajar en la cama. Y si lo que buscas son tus momentos de placer con un romántico desayuno o una sesión de peli y palomitas en la cama, lo mejor que puedes hacer es conseguir una bandeja para cama como la Unycos Rosa , que te permitirá comer en tu cama sin que vayas a tener ningún tipo de accidente con tu comida.

Ten en cuenta que, la superficie de la cama puede ser muy incómoda y "peligrosa" a la hora de disfrutar de tu comida, pero una bandeja que tenga patas puede solucionar este problema.

¿Cuáles son las mejores bandejas para cama del mercado?

Encontrar una buena bandeja para cama no siempre es fácil, en especial porque existen muchos modelos diferentes y no todos tienen las mismas características. Es por esto que, hoy hemos seleccionado las 9 mejores opciones que podremos encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Bandeja para cama Unycos Rosa

Bandeja para cama Unycos Rosa

Sin duda alguna esta es una de las mejores bandejas para cama que podremos encontrar en el mercado, en especial porque es completamente multifunción. Esta es muy firme y ligera, y sirve tanto para poner el ordenador como para usarla para comer en la cama. Tiene unas medidas de 60x40x26cm. Está elaborada con un tablero de partículas de madera maciza, que hace que sea muy resistente a la humedad, calor y a los arañazos.

Sus patas están fabricadas en aleación de aluminio, y son antideslizantes ajustándose fácilmente en varias posiciones. Su diseño curvado facilitará su uso mucho más, y podrás realizar cualquier actividad cuidando siempre de tu cuello y espalda. También cuenta con una ranura para Tablet y una para una taza, lo que permite conseguir una gran seguridad cuando tienes bebidas en tu mesa para que no se vayan a derramar.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "la mesa tiene muy buena calidad, cumple con lo esperado y funciona sin ningún problema". Por otra parte, destacan que "es una mesa muy práctica y bonita, se puede desayunar en la cama, y las patas son blanditas y antideslizantes". Este es un modelo muy práctico, bonito, y que es muy fácil de plegar y guardar.

2. Bandeja para cama Artmeer L-MTX

Bandeja para cama Artmeer L-MTX

Esta es una bandeja de cama plegable que se puede plegar fácilmente, y que tiene un diseño en color negro que es muy elegante. Tiene una ranura para que puedas poner tu teléfono o Tablet fácilmente, y se puede usar incluso como un escritorio para un ordenador portátil. Esta bandeja cuenta con elevaciones que evitarán que cualquier comida o bebida se derrame. Puedes disfrutar de tus programas favoritos en tu Tablet mientras que te tomas un café sin ningún inconveniente.

Esta mesa está fabricada en material de bambú duradero, y cuenta con unas cómodas asas que te permitirán transportarla fácilmente a cualquier lugar. Al plegarse se puede almacenar fácilmente, puesto que no ocupará demasiado espacio. Es muy fácil de limpiar, y se recomienda el uso de aceite de bambú ocasionalmente para mantenerla en óptimas condiciones.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "no pesa, y es justo lo que puedes necesitar para comer en tu cama sin que se vayan a derramar los alimentos". También destacan que "está muy bien, es cómoda, pesa poco por lo que es muy manejable y cumple con las expectativas de sobra".

3. Bandeja para cama Vasen VS01

Bandeja para cama Vasen VS01

Se trata de una mesa plegable para cama que tiene un gran tamaño, siendo perfecta tanto para poner un ordenador portátil de hasta 17 pulgadas o para desayunar cómodamente. Está fabricada en tablero de partículas de madera maciza, segura y respetuosa con el medio ambiente. Tiene una superficie que es lisa y no tóxica, además de ser resistente a la humedad, rayado y altas temperaturas. De esta forma, se puede utilizar para desayunar en la cama sin ningún tipo de inconveniente.

Es ideal para deshacerse del dolor de espalda y de cuello, así como de la rigidez al estar sentados en la misma postura por mucho tiempo. Cuenta con una ranura para Tablet incorporada para que veas tus programas favoritos mientras que desayunas. Además, tiene un portavasos, para disfrutar de tu bebida favorita sin que se vaya a caer. Es un modelo que es muy práctico y robusto, por lo que podrás aprovechar para conseguir una gran versatilidad.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "cumple con su función, es de muy buena calidad, y es ideal para utilizarla en cualquier parte del hogar". Además, destacan que "es un modelo muy útil, tiene una muy buena calidad, es un modelo chulo y tiene hueco para vasos". Esta es una muy buena opción tanto para trabajar en el ordenador portátil como para desayunar de forma cómoda en tu cama.

4. Bandeja para cama Artmeer CP

Bandeja para cama Artmeer CP

Esta es una bandeja para cama que está fabricada en bambú natural Moso, y que tiene un toque muy elegante. Su construcción es muy resistente y duradera, lo que permite que se pueda disfrutar de una gran versatilidad. Esta bandeja tiene patas plegables lo que permite que se cree un soporte, o simplemente se pueden plegar para colocarla plana. Ocupa muy poco espacio a la hora de almacenarla, y simplemente la puedes guardar cuando no la estés usando.

Cuenta con asas de transporte lo que permite facilitar el transporte de la misma de una forma sencilla. Se puede utilizar para desayuno o aperitivos, y es muy cómoda. Es muy fácil de limpiar, simplemente utilizando agua y jabón suave, y luego se debe secar a fondo. Para conservarla en óptimas condiciones, se recomienda utilizar aceite de bambú ocasionalmente para que puedas disfrutar de la máxima durabilidad posible.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "está bastante bien, aunque la superficie para servir es muy fina, por lo que si pones demasiado peso se puede doblar fácilmente". Por otra parte, destacan que "es una bandeja plegable muy buena, es ideal para desayunar en la cama". Esta es una bandeja de buena calidad, y que permite desayunar de una forma cómoda con una bandeja que tiene un acabado muy elegante.

5. Bandeja para cama Relaxdays 10023235

Bandeja para cama Relaxdays 10023235

Se trata de una bandeja rectangular para la cama para disfrutar al máximo de tu desayuno, y que así puedas servirlo de forma muy cómoda. Es totalmente plegable, y sus 4 patas se pueden guardar y desplegar cómodamente cuando necesites. Este modelo permite ahorrar espacio a la hora de almacenarla porque ocupa muy poco espacio.

Tiene un borde elevado, lo que evitará que los platos o las tazas se vayan a caer, por lo que aporta una gran comodidad a la hora de desayunar. Está fabricada en bambú lacado, en color marrón oscuro, lo que hace que puedas tener un diseño muy acogedor. También es útil para utilizar en el sofá después de un largo día de trabajo sin ningún tipo de inconveniente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una calidad decente, aunque es un poco estrecha por lo que no tiene demasiada capacidad". También destacan que "es un producto bonito, bien acabado, y sus patas plegables no parecen endebles". Es una muy buena opción a considerar, y está fabricada en materiales de muy buena calidad.

6. Bandeja para cama Pipishell PIFBT1

Bandeja para cama Pipishell PIFBT1

Esta es una bandeja que es muy funcional y elegante, y que se puede utilizar como mesa para el té o para servir alimentos. Es una bandeja portátil con patas que se puede llevar a cualquier parte que quieras gracias a sus prácticas asas de transporte. Está fabricada con bambú natural y duradero, que es ecológico, saludable y tiene un acabado muy bonito.

La mesa está pulida a mano, y mantiene su textura natural con el paso del tiempo. También cuenta con un borde alto que evitará que los artículos se vayan a resbalar, lo que permite conseguir la máxima practicidad. Tiene una construcción robusta, y se pueden bloquear las patas en posición vertical para que no tengas que preocuparte de que se vaya a caer. Su almacenamiento es muy fácil, y es impermeable por lo que para su limpieza bastará con pasar un paño.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un modelo bien hecho, ligero y es muy fácil de llevar incluso con un plato puesto, no es demasiado grande por lo que es ideal para llevarla". Además, afirman que "esta bandeja es ligera, resistente y del tamaño justo para acomodar un plato pequeño, cuchillo, cuchara, tenedor y una bebida caliente".

7. Bandeja para cama HOOM ASA

Bandeja para cama HOOM ASA

Se trata de una bandeja para cama que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio, y que también puede ser útil como soporte para el ordenador portátil. Viene con patas que pueden plegarse y desplegarse fácilmente para utilizarla como bandeja de mano. Ocupa muy poco espacio de almacenamiento y se puede utilizar como una plataforma fiable sobre la mesilla de noche.

Este modelo es fácil de limpiar y es resistente a la humedad, con un borde que tiene una altura de 2cm para conseguir una mayor seguridad de todo lo que pongas encima. Está fabricada en bambú, es muy cómoda, y su acabado es muy elegante, por lo que podrás aprovechar para disfrutar de la misma de una forma realmente única.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es muy cómoda para comer en la cama, es fácil de plegar, se mantiene muy estable y fácil de limpiar". Por otra parte, afirman que "su tamaño es bastante adecuado sin ser demasiado grande, es muy liviana y pesa muy poco". Este es un modelo bastante bueno, y sus patas quedan bien sujetas tanto cuando se extienden como cuando se pliegan.

8. Bandeja para cama Relaxdays 10012858

Bandeja para cama Relaxdays 10012858

Esta es una bandeja de muy buena calidad, que es muy práctica y que tiene una gran calidad. Es un modelo que se destaca por ser muy firme, por lo que no tendrás ningún tipo de inconveniente, y con sus patas retráctiles se puede aprovechar para utilizarla cómodamente. Tiene un borde exterior elevado que garantiza que nada se vaya a deslizar.

Está fabricada en bambú lo que hace que sea muy resistente, y su superficie está recubierta con un tablero MDF, lo que permite una gran durabilidad. Tiene un peso que es de aproximadamente 1KG, y su color de madera natural le da un acabado perfecto para cualquier ocasión.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una muy buena bandeja de madera con patas plegables, y es ideal para desayunar o comer en la cama o en el sofá". También destacan que "esta es una mesita perfecta, cumple con su función y es completamente lisa sin ningún tipo de separadores".

9. Bandeja para cama Plastic Forte 11921

Bandeja para cama Plastic Forte 11921

Si estás buscando una bandeja para cama barata, no cabe duda de que esta es una muy buena opción para ti. Se trata de una bandeja plástica, que cuenta con patas plegables, y que es ideal para el servicio de comida en la cama o el sofá. Viene con tres compartimentos diferentes para que puedas separar la bebida, plato y cubiertos fácilmente.

Es ideal para desayunar o para comer, y está fabricada en un plástico que es muy resistente, por lo que se puede conseguir una gran versatilidad. Es muy fácil de limpiar, y sus patas son plegables para que se pueda tener un fácil almacenamiento. Este modelo lo puedes pedir en color surtido y te llegará un color aleatorio, o también está la opción de pedirla completamente blanca.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "no se puede pedir mucho por el precio que tiene, las patas no se doblan fácilmente, siendo muy resistente". Además, afirman que "es muy útil, es bastante rígida, no se dobla ni se tambalea, y cumple a la perfección con su función".

Consejos para escoger una buena bandeja para cama: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una bandeja para cama, debemos tener en consideración algunos aspectos para acertar en nuestra compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tamaño

El tamaño dependerá del uso que queramos darle a nuestra bandeja, porque normalmente son utilizadas para llevar alimentos a la cama o como mesa para niños. También pueden utilizarse para trabajar en la cama y poner allí un ordenador, por lo que debemos contar con una mesa que se ajuste a nuestras necesidades.

La gran mayoría de estas mesas son fijas, por lo que tendremos que buscar una de un tamaño cómodo para todas nuestras actividades. De lo contrario podríamos tener incomodidad a la hora de poner todo lo que necesitamos en nuestro plato.

Material

El material dependerá en gran medida del diseño y del aspecto del ambiente, siendo las menos elegantes las de plástico. Por este motivo, cada vez son más populares las que están fabricadas en madera de bambú, porque es resistente y es perfecta para utilizarla en cualquier espacio.

Además, estas suelen ofrecer un apoyo que es bastante resistente sobre las superficies, y por este motivo merece la pena optar por estas mesas.

Peso

El peso es un aspecto importante en estas mesas, porque se transportan habitualmente de un sitio a otro. Por este motivo, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de mesas de este tipo suelen tener un peso entre 1 y 3KG.

Lo ideal es que no sean más pesadas, porque a esto tendremos que añadir el peso de los platos que van sobre la mesa. Por este motivo, no es aconsejable que las mesas sean demasiado pesadas, porque dificultarán el desplazamiento.

Estructura

Es importante que las mesas sean muy prácticas y que permitan ahorrar espacio en nuestro hogar. Por este motivo, los modelos plegables siempre serán la mejor elección a la hora de comprar estas mesas, porque permiten plegarse y desplegarse fácilmente. Además, son más compactas a la hora de guardarlas, por lo que ahorrarás mucho espacio en tu hogar.

¿Qué es una bandeja para cama?

Las bandejas para cama son accesorios que todos deberíamos tener en nuestro hogar, porque es una estructura que nos permite tener una superficie rígida en nuestra cama o sofá. Estas son perfectas para personas que trabajan desde casa o que están en cama por alguna enfermedad.

Este tipo de bandejas cuentan con una estructura que es muy simple, y que permite que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de usarlas. Normalmente son plegables, lo que les aporta una gran practicidad en su almacenamiento.

¿Para qué sirve una bandeja para cama?

Son muchos los usos que se le pueden dar a una bandeja para cama, porque pueden servir para desayunar o comer, leer, trabajar o incluso para transportar cosas. La gran mayoría se usan para llevar los alimentos a la cama, sillón o reposera.

Sin embargo, estas también pueden ser muy útiles para utilizarlas como soporte para juegos, libros o alguna otra actividad. Incluso estas pueden ser utilizadas como una mesa auxiliar en caso de ser necesario, o para tener un soporte para aperitivos o productos espontáneos que se ubiquen en espacios de superficies irregulares.

Ventajas de tener una bandeja para cama

Existen muchas ventajas interesantes de tener una bandeja para cama, dentro de las que las más destacables son:

Son fáciles de utilizar y su manipulación es muy sencilla.

Permiten mantener una buena postura para mantener un mayor confort.

Se pueden encontrar una gran variedad de modelos.

La mayoría son plegables, por lo que cuando no se usan se pueden almacenar fácilmente sin ocupar demasiado espacio.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas bandejas deben estar fabricadas en materiales resistentes al calor y a las rayaduras para que puedan durar mucho tiempo.

Tipos de bandejas para cama que podremos encontrar

Debemos tener en cuenta que para la cama existen básicamente dos tipos de bandejas, unas que están pensadas para trabajar y otras que están más orientadas al desayuno. Las que están pensadas para trabajar no tienen bordes elevados, y pueden ser utilizadas para colocar los ordenadores portátiles sobre las mismas.

Esto no quiere decir que estas bandejas no se puedan utilizar para desayunar, simplemente debemos tener más cuidado para que los platos no se nos resbalen y terminen cayendo al suelo. Por otra parte, están las bandejas especialmente diseñadas para desayunar que normalmente tienen los bordes elevados aproximadamente 2cm, aunque esta medida puede variar dependiendo del modelo.

Este borde hace que se tenga una protección extra para que nada de lo que está en la bandeja se vaya a caer. Estas son muy prácticas a la hora de transportar alimentos sin que vayamos a tener accidentes.

Sin embargo, estas también pueden ser cómodas para trabajar en el ordenador, en especial porque aportarán una gran seguridad para nuestro dispositivo. Por lo tanto, cualquiera de los dos tipos de bandejas puede llegar a ser multifunción y todo dependerá de nuestras necesidades.

¿Qué cuidados requieren las bandejas de cama?

Debemos tener en cuenta que los cuidados dependerán del material en el que esté fabricada la bandeja, pero por norma general será bueno seguir estas recomendaciones: