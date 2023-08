La silicona es un material que cada vez más vemos en la cocina, en especial en la gran mayoría de los utensilios que utilizamos. Una buena opción es contar con un juego de moldes de silicona para horno como el YXIAOO Backform Set , que te permita conseguir una gran practicidad al momento de hacer todas las preparaciones de postres.

Tanto los panaderos profesionales como los ocasionales suelen utilizar este tipo de moldes, debido a que son muy prácticos.

¿Cuáles son los mejores juegos de moldes de silicona para horno del mercado?

Para facilitarte la elección de un buen juego de moldes de silicona para horno, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado actual. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Juego de moldes de silicona para horno YXIAOO Backform Set

Sin duda alguna este es uno de los mejores juegos de moldes de silicona para horno que podrás encontrarte en el mercado. Están fabricados con silicona de calidad alimentaria, que no es tóxica y que es completamente insípida, así como segura de usar. Es completamente antiadherente por lo que podrás quitar todo del molde de forma muy cómoda gracias a su forma flexible. Se pueden lavar en el lavavajillas, y soportan temperaturas entre los -40°C y los 230°C.

Son muy fáciles de lavar, y son altamente resistentes a la rotura. Para su almacenaje puedes apilarlos fácilmente con la finalidad de que puedas ahorrar mucho espacio. Se pueden usar para todo tipo de preparaciones, desde tartas hasta pan en cualquier cocina. Recibirás un total de 5 moldes grandes, con diferentes formas para que puedas hacer todas tus preparaciones de una forma bastante práctica.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funcionan muy bien, se pueden utilizar tanto en el horno como en el microondas y no dan ningún tipo de problemas". Por otra parte, destacan que "son de buena calidad, el resultado que dan es muy bueno, no se pegan y no hay necesidad de poner aceite". Esta es una opción bastante buena, totalmente recomendable, y que te permitirá realizar diferentes preparaciones en tu cocina al ser un set muy completo.

2. Juego de moldes de silicona para horno Aschef 9 en 1

Estos son unos moldes fabricados en silicona de grado alimenticio en un 100%, siendo d muy alta calidad. Son unos moldes que son flexibles y duraderos, y no tendrás que preocuparte porque se vayan a romper. Son completamente antiadherentes y soportan temperaturas de -40°C hasta los 230°C. Son muy fáciles de limpiar, porque no se adhieren en absoluto, y recibirás un total de 9 bandejas para hornear, para tener todas las posibilidades que requieras.

Son unos moldes muy fáciles de usar, y se recomienda engrasar las cavidades para hornear fácilmente y sin que se pegue. Para su limpieza se recomienda remojarlos en agua tibia con jabón durante unos minutos y lavarlos con un paño suave. No es recomendable ponerlos en el lavavajillas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un kit de muy buena calidad, es muy fácil de limpiar y es perfecto para hacer tartas y otros postres". También destacan que "es un muy buen producto, son antiadherentes, y se limpian de una forma muy sencilla".

3. Juego de moldes de silicona para horno Aschef 5 en 1

Se trata de un set de moldes de silicona de muy alta calidad, el cual incluye un total de 5 moldes diferentes para que puedas hacer todas tus preparaciones. Son moldes de muy alta calidad, que están completamente libres de BPA, y cuentan con un mango de metal fuerte que no es fácil de deformar. Son resistentes a temperaturas entre los -40°C y los 230°C, siendo aptos para el horno, la nevera e incluso para el lavavajillas.

Se puede desmoldar fácilmente cualquier preparación, gracias a que son totalmente antiadherentes, por lo que no tienes que preocuparte porque queden residuos. Se limpian muy fácilmente con una pequeña cantidad de detergente y agua, y son muy fáciles de limpiar. No conservan ningún olor después de la limpieza.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una muy buena calidad de material, y tienen una muy buena relación calidad-precio". Además, afirman que "es un gran producto, son perfectos para elaborar pasteles en casa, y no se pegan en absoluto".

4. Juego de moldes de silicona para horno PARMEDU BK001

Este es un juego muy completo de 7 piezas, por lo que podrás realizar múltiples preparaciones horneadas. Estos moldes están fabricados en materiales de alta calidad, y 100% puros de grado alimenticio, completamente libres de BPA. Son suaves, duraderos y fáciles de desmoldar sin que nada se vaya a pegar. Son seguros para usarlos a temperaturas entre los -40°C y los 220°C, además de que se pueden lavar fácilmente en el lavavajillas.

Son perfectos para hornear pasteles, pan, tostadas, brownie, lasaña, entre muchas más. No se recomienda calentarlos directamente sobre el fuego, y siempre debes lavarlos antes del primer uso. Evita el uso de objetos afilados con estos moldes, y después de cada uso debes sumergirlos en agua tibia con jabón antes de lavarlos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un buen artículo, según lo esperado, y las formas que tiene son hermosas, con un sabor neutro, y se pueden usar de forma individual". Por otra parte, destacan que "tienen una muy buena relación calidad-precio, es un muy buen producto, elástico y con un excelente agarre".

5. Juego de moldes de silicona para horno YXIAOO 6 piezas

Se trata de un juego de moldes de silicona para horno que está fabricado en silicona de calidad alimentaria. Es libre por completo de tóxicos, y es insípida, así como segura de usar, siendo un modelo perfecto para preparar todas tus recetas en casa. Es completamente antiadherente, y al ser flexibles podrás retirar tus preparaciones sin dejar rastros. Es apto tanto para el lavavajillas como para el horno soportando temperaturas desde los -40°C hasta los 230°C.

Son muy fáciles de limpiar, puesto que no se les pegará nada, lo que te garantizará que ahorrarás mucho tiempo en tus preparaciones. Son muy duraderos, y resistentes a las roturas, además se pueden apilar con la finalidad de ahorrar espacio al momento de almacenarlos. Tiene diferentes formas por lo que podrás preparar todo tipo de panes y postres de una forma muy cómoda gracias a todas las formas que tienen.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "simplemente son de muy buena calidad, y ahorran mucho espacio en la cocina". También afirman que "es un gran utensilio para hornear, son fáciles de limpiar, y se deben colocar sobre una bandeja metálica plana para ponerlos en el horno".

6. Juego de moldes de silicona para horno Webake 3 moldes cuadrados

Estos son unos moldes de silicona antiadherentes para tartas que vienen en medidas de 3, 6 y 9 pulgadas. Son cuadrados, y tienen una profundidad interior de 5,7cm, siendo unos moldes que son muy fáciles de limpiar y de guardar debido a que son apilables. Tienen una gran resistencia para mantener su forma original, y son antiadherentes por lo que nada se pegará en los mismos.

Resisten temperaturas entre los -40°C y los 230°C, lo que garantizará que son compatibles con el congelador, microondas y horno sin ningún inconveniente. Se pueden utilizar de una forma muy sencilla, y se limpian de una forma muy sencilla. No se deforman fácilmente, y puedes usarlos repetidamente. Estos son ideales para todo tipo de tartas de tres niveles para que se adapten a la perfección a lo que buscas.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos moldes muy buenos, fáciles de usar, y se pueden limpiar muy fácilmente en el lavavajillas". Además, destacan que "son de los tamaños perfectos para hacer una tarta de tres niveles, y cada uno de los moldes es útil por sí mismo también".

7. Juego de moldes de silicona para horno YAVO-EU 5 PCS

Se trata de un juego de moldes de silicona para horno que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Están fabricados con silicona de alta calidad, sin ningún recubrimiento químico, por lo que están completamente libres de tóxicos. Soportan temperaturas entre los -30°C y los 230°C, por lo que puedes usarlos de forma segura tanto en el horno como en el lavavajillas o en el refrigerador.

Son muy fáciles de usar, y nada se pegará en su superficie, por lo que siempre obtendrás unas preparaciones perfectas. Tendrás diferentes formas en las que podrás hacer tus preparaciones, y pueden ser usados para todo tipo de preparaciones en las que quieras incorporar diferentes formas. Esta es una opción bastante buena a tener en consideración, y que te permitirá disfrutar siempre de una gran practicidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tienen un muy buen precio, y una gran variedad de moldes, siendo bastante buenos para hacer diferentes preparaciones". Por otra parte, destacan que "son muy buenos para comer saludable, son muy prácticos y se pueden usar en el microondas para preparar todo muy rápido". Estos moldes son de calidad, y se desmoldan muy fácil por lo que son una gran opción a tener en consideración.

8. Juego de moldes de silicona para horno Queta Tipo 1

Estos son unos moldes de silicona de calidad alimentaria que están completamente libres de BPA por lo que son seguros. Tienen una superficie antiadherente, por lo que será muy fácil liberar todos los productos horneados de una forma muy rápida. Se pueden lavar en el lavavajillas, y no es necesario utilizar ningún tipo de grasa, aceite o mantequilla para lubricar el molde.

Este set viene con 3 moldes de silicona para pastelería y 1 espátula de silicona, y son altamente resistentes por lo que no se derretirán. Soportan muy bien las altas temperaturas, por lo que son aptos tanto para el microondas como para el horno o el lavavajillas. Son ideales para todo tipo de pasteles, y son muy fáciles de almacenar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumplen con su función perfectamente, son fáciles de limpiar, no pegan y aguantan bastante bien las altas temperaturas sin deformarse". También destacan que "son muy buenos moldes, fáciles de utilizar, se limpian fácilmente y sirven para su cometido".

9. Juego de moldes de silicona para horno Rubywoo&chili 4PCS

Si estás buscando un juego de moldes de silicona para horno baratos, no cabe duda de que estos son una gran opción. Estos moldes son perfectos para hacer tartas, y recibirás un total de 4 moldes de 4 y 6 pulgadas, con la finalidad de que puedas tener una herramienta muy práctica para todas tus preparaciones.

Los moldes que recibirás serán 2 de 4 pulgadas, y 2 de 6 pulgadas, lo que hace que tengas una gran practicidad en todas tus preparaciones. Se pueden utilizar tanto en el microondas como en el horno sin ningún tipo de inconvenientes, y son muy fáciles de limpiar puesto que no se pegarán en absoluto.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son perfectos, con un buen tamaño, son limpios, cómodos y se pueden usar perfectamente en la freidora de aire". Además, destacan que "son geniales, muy fáciles de lavar, y el material es bastante bueno".

Recomendaciones para comprar un juego de moldes de silicona: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un juego de moldes de silicona para horno, tendremos que fijarnos en algunos aspectos que son cruciales para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a considerar están:

Seguridad

La silicona es un polímero sintético, y por este motivo, siempre tendremos que asegurarnos de que cumpla con las regulaciones para alimentos. La silicona es inerte y no tiene ningún tipo de tóxicos, pero debes asegurarte de que el fabricante te garantice que está completamente libre de BPA. Ten en cuenta que, si contienen BPA estos moldes serán altamente tóxicos y perjudiciales para tu salud.

Tamaños y formas

Tienes que considerar el objetivo para el que quieres los moldes de silicona, porque nos encontraremos con muchas opciones diferentes en el mercado. Algunos vienen con formas de figuras geométricas, mientras que otros están diseñados para hacer tartas.

Ten en consideración que, siempre debes elegir el juego de moldes que más te convenga, porque de esta forma podrás tener la mayor cantidad de preparaciones posible. Además, existen múltiples tamaños de moldes, por lo que también dependerá de la cantidad de comensales, la cantidad de moldes que vas a comprar.

Número de piezas

En los sets normalmente nos encontraremos con diferentes piezas, y en ocasiones puede que no necesitemos un set tan grande. Todo dependerá de las necesidades que tengas en tu cocina, porque existen sets de 3 piezas hasta los que vienen de hasta 10 piezas o incluso más.

Si eres amante de la cocina y vas a hacer muchas preparaciones diferentes, puede ser conveniente que escojas un juego de moldes que tenga muchas piezas. Esto debido a que podrás conseguir todas las piezas que necesitarás para todas tus preparaciones.

¿Qué son los moldes de silicona?

Los moldes de silicona son accesorios para la cocina, los cuales se crean mediante la mezcla de silicona y oxígeno. La silicona es un elemento natural, el cual constituye aproximadamente el 28% de la corteza terrestre, y actualmente se utiliza en muchos utensilios de comida diferentes.

Para la fabricación de los moldes, a la silicona se le aplica una gran cantidad de calor para darle forma y para el curado. También se puede moldear por inyección, con lo que se pueden obtener moldes de diferentes formas, para que se adapten por completo a las necesidades que puedas tener.

¿Para qué sirve un juego de moldes de silicona?

Cuando hablamos de los juegos de moldes de silicona para horno, estamos hablando de una herramienta que es altamente versátil. Este tipo de moldes son muy prácticos para hacer todo tipo de preparaciones en tu cocina, y así obtendrás muchas opciones diferentes para tus postres.

Existen moldes que te permiten hacer muffins, o algunos que vienen con formas, y todo dependerá de lo que estés buscando. Ten en cuenta que, dependiendo del juego de moldes que escojas, tendrás más posibilidades o menos posibilidades de formas de los diferentes postres que vas a preparar.

Estos moldes son altamente versátiles, en especial porque se pueden usar tanto en el horno como para la preparación de postres fríos. Esto gracias a los amplios rangos de temperatura que pueden soportar, y por este motivo se convierten en una herramienta que es muy práctica para cualquier cocina.

Ventajas que tiene un molde de silicona

Cuando compramos un juego de moldes de silicona para horno, tendremos diferentes ventajas interesantes que podremos aprovechar como son:

Son muy fáciles de limpiar

No contienen petróleo, BPA u otras sustancias que pueden ser tóxicas.

Se pueden utilizar tanto para calentar como para congelar por el amplio rango de temperaturas que soportan.

Los alimentos se suelen hornear de forma uniforme sin quemarse en el fondo.

Son muy flexibles, por lo que recuperarán su forma en caso de doblarse.

Tienen una gran estabilidad térmica.

Al ser fabricados con un proceso térmico se eliminan los residuos que pueden ser potencialmente tóxicos.

No necesitarás aceite para engrasar los moldes por lo que podrás cocinar de una forma más saludable.

Este tipo de moldes tienen muchas ventajas interesantes, sin embargo, debes tener en consideración que son más flexibles que los moldes tradicionales. Lo más recomendable es que para ponerlos en el horno utilices una bandeja para galletas, porque de lo contrario es posible que la mezcla se pueda derramar de los moldes.

Cuidados que debes tener con un molde de silicona

Los moldes de silicona no son iguales a los de acero, y requieren de algunos cuidados especiales dentro de los que están:

Es aconsejable lavarlos a mano en lugar de meterlos en el lavavajillas.

Si tienen grasa difícil de eliminar, lo ideal es que los laves a mano con un poco de bicarbonato de sodio para eliminarla.

Nunca los dejes al calor directo porque esto puede dañar la silicona.

No excedas la temperatura máxima recomendada por el fabricante para cada molde.

Evita utilizar detergentes fuertes porque pueden provocar una alteración en el sabor de tus preparaciones.

Nunca cortes directamente en el molde, porque podrías romperlo.

Además, siempre que compres este tipo de moldes tendrás que lavarlos antes del primer uso, porque así eliminarás cualquier tipo de residuos de sustancias tóxicas que puedan tener.

¿Cómo lavar correctamente los moldes de silicona?

Los moldes de silicona tienen la gran ventaja de que no se pegan, por lo que no será necesario ponerlos en el lavavajillas después de cada uso. Lo más recomendable es limpiarlos con un paño humedecido con agua jabonosa, y después enjuagar y secar antes de guardarlos.

En caso de que la suciedad persista, o que no puedas quitar la grasa, puedes espolvorear bicarbonato de sodio y dejarlos durante toda la noche. A la mañana siguiente, bastará con lavar los moldes para retirar esta capa de grasa.