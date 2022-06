Las bicicletas de montaña están especialmente diseñadas para que puedas afrontar los terrenos accidentados superando fácilmente los obstáculos. Estas permiten pasar los desniveles y terrenos irregulares de una forma sencilla, proporcionando una gran estabilidad, y si buscas una bicicleta de montaña una buena opción puede ser la SAVADECK SVMB0013 , puesto que tiene todo lo que necesitas para disfrutar de este deporte.

Estas bicicletas funcionan parecido a una bicicleta tradicional, pero te permiten conseguir una mayor versatilidad a la hora de conducirlas.

¿Cuáles son las mejores bicicletas de montaña del mercado?

Encontrar una buena bicicleta de montaña a un precio atractivo no es tarea fácil. Es por ello que hoy hemos seleccionado 8 excelentes opciones para que puedas tomar una decisión de compra acertada. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Bicicleta de montaña SAVADECK SVMB0013

Bicicleta de montaña SAVADECK SVMB0013

Esta es sin duda una de las mejores bicicletas de montaña que podrás encontrar en el mercado, y es ideal si buscas un modelo de alta gama. Esta cuenta con un cuadro en fibra de carbono TORAY T800, con una estructura que es muy resistente y que la hace muy ligera. Esto te permitirá que puedas conseguir una gran resistencia en tu bicicleta y una gran durabilidad. Por otra parte, cuenta con un sistema de desviador Shimano M6100 Deore 12S, el cual incluye una palanca de cambios derecha, que permite una operación fácil a la hora de conducir.

Por otra parte, cuenta con un sistema de frenos de disco hidráulicos y neumático, con frenos dobles que ofrecerán una gran potencia de frenado en caso de cualquier emergencia. Su horquilla con suspensión hidráulica de 100mm, proporcionará un gran control y comodidad a la hora de conducir tu bicicleta. Este es un modelo que es muy fácil de ensamblar, y está diseñada para que sea fácil de usar tanto por ciclistas principiantes como por profesionales.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene un diseño elegante y bonito, con una horquilla ligera, y tiene un pedaleo que es muy cómodo". Por otra parte, destacan que "esta bicicleta se adapta perfectamente a las rutas, y no se tiene ningún tipo de problemas con los componentes de la bicicleta". Esta es una bicicleta que además de ser muy bonita, es ligera y tiene una calidad fantástica.

2. Bicicleta de montaña BLUEWHEEL BXB75

Bicicleta de montaña BLUEWHEEL BXB75

Esta es una bicicleta de montaña que permite desplazarse de forma eficiente a una velocidad de hasta 25km/h gracias a que incorpora un potente motor. Este motor cuenta con un motor de buje en la rueda trasera de 250W en combinación con una batería extraíble de iones de litio, lo que te brindará una gran ayuda en el pedaleo. Cuenta con unos neumáticos de primera calidad y un sillín transpirable que te permitirá ir con la máxima comodidad posible.

Su sistema de cambio Shimano permite que puedas cambiar las velocidades de la bicicleta de forma sencilla y muy rápida. Además, con una sola carga de su batería podrás recorrer hasta 150 kilómetros. Tiene una horquilla de suspensión Monoshock de primera calidad, y un cuadro de aluminio ligero, lo que permite conducir de una forma muy sencilla. Sus pedales de aluminio son muy resistentes, lo que te permitirá que puedas conseguir siempre la máxima versatilidad posible. Además, esta bicicleta cuenta con un ordenador a bordo, y una aplicación que permite conectar tu bicicleta con tu móvil.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene un buen funcionamiento, siendo un modelo que es de muy buena calidad lo que te permitirá conducir cómodamente". También destacan que "tiene una muy buena calidad, es un poco pesada, pero merece la pena por completo".

3. Bicicleta de montaña Eleglide M1 Plus

Bicicleta de montaña Eleglide M1 Plus

Se trata de una bicicleta de montaña con una batería extraíble de 36V y 12,5Ah. Cuenta con ruedas de 27,5 pulgadas, y puede alcanzar una autonomía de hasta 100 kilómetros con cada carga, lo que te permitirá conseguir una gran comodidad al utilizarla. Viene con una práctica pantalla LED, la cual te mostrará el estado de la batería, la velocidad y el estado del interruptor del crucero.

Esta bicicleta está equipada con frenos de disco dobles, y con un amortiguador suave que evitará que tengas cualquier tipo de sacudidas mientras que conduces. Tiene un asiento ajustable, lo que permitirá que puedas conseguir que puedas ponerlo en la posición más cómoda posible. Además, incorpora unos faros delanteros LED adaptables, los cuales son muy útiles a la hora de conducir por la noche. Se puede conducir de forma completamente eléctrica, en modo de asistencia o en modo bicicleta. Tiene un total de 21 velocidades, y el ajuste de la marcha es rápido y fiable.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es de muy fácil montaje, tiene un buen precio y una buena calidad, con una gran potencia de la batería en montaña". Además, destacan que "es una bicicleta fantástica, es perfecta para ir a trabajar y para ir de paseo por la montaña". Esta es una bicicleta espectacular, con una gran calidad, y un precio fantástico.

4. Bicicleta de montaña VIVI

Bicicleta de montaña VIVI

Esta es una muy buena opción a tener en consideración, en especial, porque cuenta con un marco de aleación de aluminio liviano que es completamente plegable. De esta forma, se puede conseguir una gran versatilidad. Sus llantas están fabricadas en aleación de aluminio, lo que les confiere una gran durabilidad y una conducción más rápida y con menos arrastre.

Cuenta con un sistema de doble absorción de impactos, lo que brindará que puedas conseguir una conducción muy cómoda cuando hay baches en la vía. Su sistema de 21 velocidades Shimano te permite conseguir una gran versatilidad, y te ofrece un freno de disco doble que te permitirá tener una gran seguridad y fuerza de frenado. Esta bicicleta tiene un motor de 250W, que permite alcanzar una velocidad máxima de 25km/h, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran versatilidad. Sus neumáticos son de 26 pulgadas, que permiten conducir por cualquier tipo de terrenos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una bicicleta buena, en las subidas no tiene problemas y tiene una muy buena autonomía de la batería". Por otra parte, destacan que "esta es una bicicleta perfecta para quienes están empezando en este deporte, y permite andar sin pedalear, aunque si la cuesta es muy pronunciada se debe pedalear".

5. Bicicleta de montaña Galano Toxic

Bicicleta de montaña Galano Toxic

Se trata de una bicicleta de montaña de 29 pulgadas, la cual es ideal para todo tipo de terrenos, para que puedas usarlo día a día. Esta bicicleta cuenta con un cambio de 21 velocidades, y frenos de disco mecánicos que permiten un frenado preciso y seguro en todo tipo de condiciones. Cuenta con un cuadro ligero, y una horquilla con suspensión que tiene un recorrido de 100mm de recorrido del muelle.

Sus neumáticos ofrecen un gran agarre, en especial porque tienen tacos de MTB, lo que te permitirá circular por cualquier terreno. Esta bicicleta está recomendada para personas que tengan una estatura entre 175 y 190 cm de altura. Tiene un montaje sencillo, lo que te permitirá que puedas montarla rápidamente y sin ningún tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es relativamente fácil de armar, aunque requiere de cierto tiempo, y es un modelo de muy buena calidad". También destacan que "es una bicicleta hermosa, aunque tiene algunas deficiencias, pero en general está bastante bien".

6. Bicicleta de montaña Licorne Bike Effect

Bicicleta de montaña Licorne Bike Effect

Esta es una bicicleta de montaña que tiene una muy buena relación calidad-precio, y que cuenta con unas ruedas de 29 pulgadas. Cuenta con un cuadro de aluminio y horquilla de suspensión, lo que te permitirá que puedas conseguir una bicicleta que se ajuste a cualquier terreno. Tiene un total de 21 velocidades, y cuenta con una transmisión suave lo que permitirá que puedas ajustarla por completo a tus necesidades.

Tiene luces delanteras y traseras, además de que el montaje es muy sencillo, en especial porque te permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento. Esta es una bicicleta de muy buena calidad, y que te permitirá conseguir una gran versatilidad, y que permitirá que puedas conseguir una gran comodidad al ir por todos los terrenos. Está disponible con tamaños de ruedas diferentes desde las 26 hasta las 29 pulgadas, para que escojas el tamaño que mejor se ajuste a tus necesidades.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "está fabricada con muy buenos materiales, las pastillas frenan bastante bien, y el sillín es muy cómodo y unisex". Además, destacan que "es una bicicleta que es perfecta, muy completa, y que trae todo lo que necesitarás".

7. Bicicleta de montaña Moma Bikes Fox

Bicicleta de montaña Moma Bikes Fox

Se trata de una bicicleta de montaña que tiene un cuadro Hi-Ten de alta calidad, y que te permite conseguir una gran practicidad. Además, viene con un cambio Shimano TZ-50 de 21 velocidades, que se ajustará por completo a todas tus necesidades. Los actuadores son Shimano, y ofrece unos frenos de disco de muy buena calidad, que permiten una gran potencia de frenado.

Por otra parte, incluye un desviador Shimano de 3 platos, que te permite conseguir una gran practicidad. Esta es una bicicleta muy versátil, la cual tiene unas ruedas de 26 pulgadas, lo que permite que puedas ir por cualquier tipo de terrenos de una forma que será muy cómoda.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo asegurando que "es muy fácil de montar, simplemente basta con ajustar bien los frenos y así conseguir un desplazamiento perfecto". Por otra parte, destacan que "es una bici buena para su precio, visualmente es muy bonita, y funciona bastante bien".

8. Bicicleta de montaña Anakon Premium

Bicicleta de montaña Anakon Premium

Si estás buscando una bicicleta de montaña barata y que al mismo tiempo tenga una muy buena calidad, esta será una muy buena opción para ti. Cuenta con un cuadro de aluminio 6061, que ofrece una gran ligereza, lo que facilitará en gran medida el desplazamiento. Cuenta con uno sistema de cambios Shimano de 21 velocidades, lo que te permite que puedas conseguir una gran versatilidad.

Está equipada con una llanta de aluminio de 27,5 pulgadas, lo que mejora en gran medida la estabilidad y mejorará el ritmo del pedaleo. Su sistema de suspensión delantera permite tener un gran confort y una gran seguridad mientras que conduces, y es más cómodo para manejarla que las horquillas rígidas tradicionales. Está disponible en diferentes tamaños para que puedas elegir la que se ajuste mejor a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy fácil de manejar, fácil de montar, y es una bicicleta de muy buena calidad a un gran precio". También destacan que "el diseño es perfecto, es fácil de manejar, y el montaje es muy fácil de hacer".

Consejos para comprar una buena bicicleta de montaña: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de escoger una bicicleta de montaña, tienes que fijarte en algunos aspectos importantes que te permitirán escoger la que mejor se ajuste a lo que necesitas. Dentro de los principales puntos a considerar para comprar tu bicicleta MTB están:

Talla del cuadro

Uno de los errores más comunes que se pueden cometer es escoger una talla que sea inadecuada, haciendo que la experiencia de conducción no sea la mejor. Si la bicicleta es muy grande o muy pequeña, esto producirá una gran incomodidad, y no podrás sacar el máximo potencial que tiene.

En todo caso, debes fijarte en la distancia de la base de la altura del tubo del cuadro vertical, y es un error común pensar que nuestra altura es la que va a definir nuestra talla. Sin embargo, debes escoger el cuadro dependiendo de la medida del suelo a la entrepierna.

Sistema de frenado

Los frenos son muy importantes en el ciclismo de montaña, por este motivo los frenos deben ser efectivos, eficientes y seguros. Sin embargo, si los componentes son muy sencillos, necesitarán de una mayor fuerza para apretar las palancas y frenar a tiempo, lo que sucede con los frenos v-brake.

Por este motivo, siempre será mejor optar por los frenos de disco, puesto que estos permiten un mejor frenado. Los modelos hidráulicos son más fáciles de manejar, aunque son costosos, por lo que debes tener en cuenta que también te encontrarás con sistemas mecánicos, los cuales necesitarán más fuerza para frenar correctamente.

Suspensión

Todas las bicicletas de montaña deben contar con un sistema de suspensión que permita resistir los impactos de una forma efectiva. Existen tanto suspensiones de resorte como de aire, y ambas pueden funcionar bastante bien amortiguando el camino y absorbiendo los impactos.

En todo caso, siempre es importante escoger un sistema de suspensión que permitirá conseguir una gran comodidad al conducir. Si vas a circular por terrenos planos, la suspensión trasera no será necesaria, aunque para los terrenos que son más accidentados lo mejor será una bicicleta de Trail con suspensión adelante y atrás.

Sistema de cambios

Este es un aspecto muy importante, y en muchas ocasiones merece la pena invertir más dinero para que puedas conseguir un mejor sistema de cambios. Los modelos más baratos suelen traer componentes que son menos durables, y que no te permitirán conseguir una gran experiencia.

En todo caso, siempre debes optar por componentes de marcas reconocidas como Shimano, los cuales te aseguren que tendrás una gran calidad en tu bicicleta y que podrás conseguir una gran experiencia. Para la mayoría de los casos, es mejor no tener un equipamiento demasiado complejo en tu bicicleta, pero que sea de la más alta calidad.

¿Qué es una bicicleta de montaña?

Las bicicletas de montaña también conocidas como MTB, son modelos que están especialmente diseñados para ir por todo tipo de terrenos. Estas bicicletas están fabricadas con componentes de muy alta calidad, que permiten que puedan usarse en caminos irregulares.

Estas bicicletas, son de las más vendidas en la actualidad, en especial porque se ajustan a todas tus necesidades. Además, normalmente están fabricadas en materiales que son livianos, y algunos modelos incorporan una batería y un motor que permiten ayudarte en el proceso de pedaleo.

¿Para qué sirve una bicicleta de montaña?

Básicamente este tipo de bicicletas están pensadas para atravesar bosques, subir y bajar montañas, así como para disfrutar de senderos rocosos. Estas bicicletas se van ajustando por completo a las irregularidades del terreno, lo que hará que puedas conseguir una gran practicidad al utilizarlas.

Estas tienen un cuadro en materiales altamente resistentes, y sus manubrios son rectos, lo que permitirá pedalear y tener una mejor visión del camino. Por otra parte, estas vienen con ruedas muy resistentes, las cuales permiten que puedas circular por cualquier camino con un rendimiento excepcional. Además, este tipo de bicicletas cuentan con un sistema de ajuste de velocidades, para que así puedas elegir la velocidad que mejor se ajuste a tus necesidades.

Ventajas que tienen las bicicletas de montaña

Estas son unas bicicletas que tienen múltiples ventajas si las comparamos con una bicicleta tradicional. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Son muy resistentes.

Puedes conseguir una postura muy cómoda gracias a su geometría.

Cuentan con unas llantas anchas, lo que permitirá que se pueda absorber a la perfección todo tipo de imperfecciones del camino.

Sin embargo, debes considerar que este tipo de bicicletas son más pesadas que las bicicletas tradicionales, y su suspensión puede absorber parte de la energía que aplicas a los pedales si se usa en pavimento. Debes tener en consideración que, este tipo de bicicletas no son tan recomendables para utilizarlas en el pavimento porque reducen su eficiencia, y tendrás una circulación que no será la más cómoda posible.

¿Quién debe comprar una bicicleta de montaña?

Este tipo de bicicletas están pensados especialmente para personas que recorren caminos que no estén pavimentados y que cuenten con irregularidades. Estas bicicletas no son tan aconsejables para circular por terrenos pavimentados porque su eficiencia no será la misma, y siempre es bueno escoger una bicicleta que se ajuste a la disciplina que quieras practicar.

Estas bicicletas son muy populares, y en la actualidad hay muchas personas que las compran para el uso en la ciudad. Sin embargo, estas no serán la mejor opción para usarse en la ciudad, porque tendrás que hacer algunas modificaciones en la misma para que sea más eficiente. De lo contrario, podrías tener diferentes inconvenientes a la hora de utilizarla.

¿Es necesario contar con un equipamiento adicional para utilizar este tipo de bicicletas?

En esencia no será necesario nada extra para que puedas utilizar este tipo de bicicletas, aunque si es recomendable. Ten en cuenta que con estas bicicletas circularás por terrenos que serán accidentados y zonas embarradas, por lo que debes contar con unas buenas zapatillas para tener un buen agarre a la bicicleta.

Por otra parte, debes asegurarte de que llevarás elementos de protección como el casco, rodilleras o coderas. Esto debido a que en cualquier momento podrías terminar por caer de la bicicleta, y si llevas todos los elementos de protección podrás evitar sufrir lesiones por caer en estos terrenos sin protección.

¿Qué cambios se deben hacer para adaptar una bicicleta de montaña para la ciudad?

Si deseas utilizar una bicicleta de montaña en la ciudad, debes tener en cuenta que circularás por zonas pavimentadas, y para que la bicicleta gane eficiencia tienes que hacer algunos cambios:

Neumáticos: es uno de los cambios más sencillos, y lo ideal es que el dibujo sea lo más liso posible, porque esto ofrecerá una mejor tracción y una menor resistencia.

es uno de los cambios más sencillos, y lo ideal es que el dibujo sea lo más liso posible, porque esto ofrecerá una mejor tracción y una menor resistencia. Salpicaderas: esto es algo básico que se debe tener en cuenta en especial porque estas bicicletas no vienen equipadas con guardafangos. Por este motivo, siempre será bueno instalar estos elementos para no llegar a tu destino con tu espalda llena de suciedad.

esto es algo básico que se debe tener en cuenta en especial porque estas bicicletas no vienen equipadas con guardafangos. Por este motivo, siempre será bueno instalar estos elementos para no llegar a tu destino con tu espalda llena de suciedad. Manillar: las bicicletas de montaña están pensadas para tener una posición aerodinámica, pero para la ciudad puedes optar por optar por un manillar con más subida, para que se pueda llevar una posición más erguida y cómoda.

las bicicletas de montaña están pensadas para tener una posición aerodinámica, pero para la ciudad puedes optar por optar por un manillar con más subida, para que se pueda llevar una posición más erguida y cómoda. Suspensión: lo ideal es ajustar la suspensión para que pueda quedar lo más rígida posible, porque así se podrá tener una mayor comodidad en el desplazamiento.

Siguiendo estos simples consejos, podrás asegurarte de que tu bicicleta funcione a la perfección en la ciudad, pero ya no será cómoda para usarla en senderos de montaña.