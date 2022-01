En la actualidad el coronavirus es una nueva realidad con la que debemos convivir en el día a día, y por ello es importante protegerse y cuidar la salud. Para ello es indispensable contar con unas mascarillas quirúrgicas o FFP2 como las DOUBLE M , puesto que de esta forma podrás protegerte de la infección y de un potencial contagio.

Sin embargo, es imprescindible contar con una mascarilla que sea homologada y certificada, por lo que no cualquiera valdrá para ello. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones para que puedas proteger tu salud con sistemas de filtración de calidad.

¿Cuáles son las mejores Mascarillas quirúrgicas y FFP2 del mercado?

Encontrar mascarillas quirúrgicas y FFP2 en la actualidad es relativamente fácil, pero debes asegurarte de que tengan la homologación necesaria para cumplir su objetivo. Es por ello que, hoy hemos seleccionado 4 opciones diferentes de cada tipo de mascarilla para que puedas escoger las que mejor vayan con tus necesidades. Vamos a conocerlas:

1. Mascarilla FFP2 DOUBLE M

Estas son unas mascarillas con un diseño 3D que permite tener una gran comodidad. Están completamente certificadas por la CE 0370 según la norma EN 149:2001 + A1:2009, lo que te garantizará que tendrás la máxima protección posible. Estas no irritan la piel, siendo perfectas para llevarlas a donde quieras, y vienen con gomas elásticas que te permiten ponerlas en las orejas de una forma muy sencilla.

Cuentan con una filtración superior al 95%, gracias a que tienen 4 capas diferentes para ofrecer la máxima eficiencia de filtración. La mascarilla viene con varias capas de protección, así como con filtración electroestática de algodón de alta eficiencia PM2.5. Sus bandas elásticas no contienen látex, y si se realiza el ajuste facial adecuado serán muy cómodas a la hora de utilizarlas. Permiten reducir la acumulación de contaminación y humedad, lo que permite que puedas hacerlo en cualquier parte, y son para un único uso. Están disponibles en varios colores y en presentación de caja hasta por 50 unidades para que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "con estas mascarillas no te llega a faltar el aire, y se pueden usar incluso para hacer deporte". Por otra parte, aseguran que "son muy cómodas, con un ajuste perfecto y llevan espuma en la zona de la nariz lo que permite tener un ajuste muy cómodo". Estas son unas mascarillas de alta calidad, y que tienen todas las certificaciones de calidad.

2. Mascarilla FFP2 NORUCO

Se trata de unas mascarillas de protección de alta calidad, que tienen un diseño que es completamente sin válvula. Estas tienen un sistema de filtración de partículas biológicas para un sistema de filtración inteligente. En todo caso, ofrecen también una filtración de polvo, lo que permitirá que puedas usarlos en tu rutina diaria y que puedas respirar tranquilamente.

Estas mascarillas cumplen con el reglamento europeo UE2016/425. Están completamente libres de fibra de vidrio y de látex, y cuentan con una eficacia mínima de 95% de filtración. Están fabricadas en un 100% de polipropileno de alta calidad, y cumplen con la norma CE 0161, por lo que son unas mascarillas que tienen una gran protección contra COVID-19. Estas mascarillas se fabrican y certifican en España y son de muy alta calidad además de que son muy cómodas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unas mascarillas de protección muy buenas, y que son cómodas para usar durante todo el día". También, destacan que "tienen una muy buena relación calidad-precio, para una protección diaria". Vienen en una presentación de caja con 10 mascarillas.

3. Mascarilla FFP2 TANGWEI

Son unas mascarillas que tienen certificación UE EN 149:2001 + A1:2009, siendo de muy alta calidad y que cumplen por completo con las normativas vigentes. Ofrecen una eficiencia de filtración de más del 94% y tienen una gran transpirabilidad, lo que te permitirá que puedas respirar fácilmente mientras que las llevas puestas.

Están fabricadas con una tela muy suave, y con un diseño contorneado, lo que ofrece un ajuste perfecto y que aumenta la comodidad y la seguridad a la hora de llevarlas puestas. Son perfectas para llevarlas por largos períodos de tiempo sin ningún tipo de molestias. Su sistema de filtración multicapa proporciona un sistema de filtrado excelente sin que se aumente la resistencia respiratoria. Estas mascarillas se embalan en bolsas ziplock, lo que hace que sean muy útiles e higiénicas.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "son unas mascarillas de muy buena calidad, con una tira de espuma que no hace daño en la nariz". Además, destacan que "son unas máscaras excelentes, son muy suaves y esto permite mantenerlo alrededor del cuello para que puedas tener una gran comodidad".

4. Mascarilla FFP2 MUNTRADE

Estas son unas mascarillas FFP2 que están completamente homologadas y que vienen con un poder de filtración muy elevado. Tienen una capacidad de filtración superior al 99%, con una pinza completamente ajustable. Están completamente avaladas y homologadas con la certificación de autenticación. Las mascarillas son de uso cotidiano y que tienen un gran porcentaje de seguridad.

Cuentan con la certificación EN 149:2001 + A1:2009, como se establece en la ley, con las credenciales de viabilidad establecida por la Unión Europea. Los materiales con los que están fabricadas son de la más alta calidad y ofrecen resistencia contra las diferentes adversidades meteorológicas, conservando su adaptabilidad facial sin dejar ningún tipo de marcas. El uso máximo de estas mascarillas es de 24 a 48 horas.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son unas mascarillas muy cómodas y las gomas no tiran, se ajustan a la perfección a la cara". Por otra parte, destacan que "estas cumplen por completo con su función, no son rígidas y se amoldan a la cara, además de que son cómodas para respirar". Estas son unas mascarillas de alta calidad, y que vienen muy bien empaquetadas de forma individual.

5. Mascarilla quirúrgica Honmao

Si buscas unas mascarillas quirúrgicas de muy buena calidad, que viene con un total de 50 piezas de color roza y 50 piezas de color púrpura. Estas mascarillas cumplen a la perfección con las certificaciones vigentes, y ofrecen un total de 3 capas de filtración, siendo completamente ajustables y se adaptan fácilmente al rostro. Tienen una banda elástica para fijarlas en la posición correcta, y permiten cubrir bien sin que se vayan a deslizar.

Cuentan con un alto grado de permeabilidad al aire, lo que te permitirá respirar de una forma mucho más cómoda. Son perfectas para el uso diario y es ideal para deportes al aire libre, así como para ir de compras, a la escuela o para el trabajo. Cumplen por completo con las certificaciones exigidas a nivel internacional, lo que asegura que es una gran idoneidad de las mismas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "estas son unas mascarillas que tienen una muy buena relación calidad-precio, pero si hay niebla o frío se humedecen fácilmente". También aseguran que "estas mascarillas son muy buenas, y vienen de colores, además son perfectas tanto para adultos como para niños". Son unas mascarillas quirúrgicas de muy alta calidad, que tienen un precio bastante bajo.

6. Mascarilla quirúrgica QD HEALTH

Son unas mascarillas de muy alta calidad, que están completamente homologadas, que vienen con una capacidad de filtración bacteriana superior al 99%. Son unas mascarillas que son de tipo IIR, que están fabricadas en España, y que cumplen con todas las garantías sanitarias. Este modelo es completamente desechable, no reutilizable, y ofrecen una protección por hasta 4 horas y luego de este tiempo debes desecharlas.

Son muy ligeras y cómodas, con una capa interior de filtración de muy alta calidad, y vienen con una protección de tres capas finas y cómodas. Están fabricadas con polipropileno, lo que permite que se tenga una alta filtración y retención de líquidos para brindar una protección perfecta. Están completamente certificadas por la normativa EN 14683:2019 + AC, lo que garantizará que tendrás una gran comodidad. Estas mascarillas vienen en una caja de 100, lo que garantizará que tendrás un precio bastante ajustado.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son muy recomendadas, e incluso si se hace una prueba con un spray no se traspasa, lo que permite tener una gran protección". Además, destacan que "son muy buenas, tienen todos los controles de calidad españoles que son difíciles de superar y que no son pocos por lo que son totalmente recomendables". Son unas mascarillas que tienen una gran calidad, y que permiten tener una gran protección y comodidad para el uso diario.

7. Mascarilla quirúrgica HIBRON

Estas son unas mascarillas que están fabricadas bajo las normas más estrictas de la Unión Europea, bajo la norma CWA 17553:2020. Esta es equivalente a la certificación española UNE 0064-1:2020, y son unas mascarillas que están pensadas especialmente para adultos. Estas son unas mascarillas que son completamente descartables, lo que te permitirá conseguir así la máxima comodidad.

Tienen una capacidad de filtración superior al 99%, y una presión diferencial inferior a 60pa/cm2. Esto te permitirá que podrás tener una gran comodidad, y que podrás respirar sin sentir que te estás ahogando en el proceso. Tienen una composición multicapa con tejido Non Woven y Melt Blown. Son fabricadas con polipropileno soplado por fusión lo que te permitirá que tendrás la máxima versatilidad. Su gancho para la oreja está fabricado en polipropileno elástico, que permite tener un buen filtrado y una agradable respiración. Las puedes encontrar en presentación por 50 mascarillas, 100 o 200.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo, asegurando que "son unas mascarillas que vienen perfectamente empaquetadas, y vienen perfectamente protegidas". Por otra parte, destacan que "son muy cómodas frente a otras, no aprietan las orejas, son suaves y agradables, pero es difícil diferenciar cuál es la parte externa y la interna". Son unas mascarillas resistentes y de muy buena calidad con una excelente filtración.

8. Mascarilla quirúrgica Mobiclinic

Se trata de unas mascarillas quirúrgicas que están fabricadas de acuerdo con la directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. Esto siguiendo las normas EN 14683:2019 + AC: 2019, además de estar homologadas por SGS. Estas con de tipo IRR con una triple capa con gran eficacia de filtración bacteriana, la cual es igual o superior al 98%. También ofrecen una protección contra las salpicaduras con una presión igual o superior al 16 kPa.

Cuentan con un diseño que es desechable y es plegable y compacta, lo que permite que sea muy fácil de llevar y almacenar. Esta es una mascarilla que permite una adaptación completa a tu rostro, lo que garantizará una gran comodidad a la hora de usarla. Recibirás un total de 50 mascarillas, que están fabricadas en España y que son de una empresa con una amplia trayectoria.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "se ajustan perfectamente, con una muy buena calidad, y quedan perfectamente ajustadas en la nariz". También destacan que "son de una calidad bastante buena, no aprietan ni quedan sueltas, y están completamente homologadas". Estas son unas mascarillas de muy alta calidad, las cuales están homologadas y que ofrecen una muy buena protección.

Consejos para comprar unas buenas Mascarillas quirúrgicas y FFP2: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unas mascarillas quirúrgicas o FFP2, debes tener en consideración algunas consideraciones para comprar de una forma efectiva. Dentro de los principales puntos que debes tener en consideración estarán los siguientes:

Certificación

Es un punto en el que te debes fijar tanto en las mascarillas quirúrgicas como en las de tipo FFP2. Siempre debes asegurarte de las mascarillas que vayas a comprar cuenten con las especificaciones necesarias para estar oficialmente homologadas.

En el caso de las FFP2, la certificación viene indicada en cada mascarilla de forma individual o en el caso de las quirúrgicas vendrá en el envase. No se recomienda comprar mascarillas que no tengan ningún tipo de homologación, porque estas no pueden asegurar su eficacia.

Tamaño

Debes tener en consideración que en el mercado en la actualidad nos encontramos con mascarillas que pueden ser para adultos como para niños, siendo estas últimas de un menor tamaño. Estas también pueden ser útiles para adultos para los que las de tamaño estándar llegan a ser demasiado grandes.

Es importante que la mascarilla quede perfectamente ajustada, para que no se de lugar a fugas. Esto debido a que una pequeña fuga de aire puede llegar a reducir la eficacia de la mascarilla hasta en un 50%.

Vida útil

Las diferentes mascarillas tienen una duración determinada por el fabricante, por lo que debes fijarte en la vida útil de las mismas y no excederla. Nunca se debe exceder el tiempo de uso recomendado para que la mascarilla pueda ser eficaz contra las infecciones de COVID-19.

Normalmente si hablamos de las mascarillas quirúrgicas, estas tienen una vida útil media de 4 horas. Por su parte, las FFP2 tienen una vida útil aproximada de 24 a 48 horas, y una vez que se cumplan estos períodos se deben desechar porque no ofrecen protección.

Color

El color no afectará en absoluto el funcionamiento de ninguna de las mascarillas, pero para muchos consumidores puede llegar a ser un aspecto básico. Estos son objetos básicos para nuestra vida diaria en la actualidad, por lo que puedes encontrar muchas opciones diferentes.

Puedes encontrar mascarillas de diferentes colores en el mercado, pero siempre debes asegurarte de que las máscaras sean de calidad y que estén homologadas. De esta forma, te asegurarás de tener unas mascarillas de calidad, y evitarás cualquier tipo de inconvenientes.

¿Qué son las mascarillas quirúrgicas y FFP2?

Las mascarillas son elementos que en la actualidad son imprescindibles debido a la pandemia que ha sido causada por el coronavirus. Nos encontramos con diferentes tipos de mascarillas, pero siempre debes asegurarte de que tengan un filtro para asegurar la protección de las mismas.

Este es un nuevo complemento de moda, y que podemos usar para estar a la moda, por lo que nos encontramos con muchos modelos diferentes. Dependiendo del tipo de mascarilla, estas tendrán un tipo de filtro u otro que puede resistir una determinada cantidad de horas.

¿Para qué sirven las mascarillas quirúrgicas y FFP2?

Las mascarillas son elementos que te ayudarán a protegerte ante cualquier tipo de infecciones, y que en la actualidad debido a la pandemia de Covid-19, cada vez son más importantes. Estas tienen la función de filtrar el aire que respiras y atrapar las partículas para que no vayan a llegar hasta tu sistema respiratorio.

Tienen el objetivo principal de reducir las posibilidades de que puedas contagiarte de coronavirus al reducir las probabilidades de que alcance tu sistema respiratorio. Sin embargo, estas no tienen un 100% de efectividad, pero si debes asegurarte de usarlas correctamente para que la efectividad no disminuya.

¿Cuál es el significado de FFP2?

Se debe tener en cuenta que las siglas FFP, se derivan del inglés Filtering Facepiece, y esto quiere decir que se han seguido protocolos de fabricación y se han hecho pruebas para cumplir con la normativa europea EN 149:2001. Por otra parte, nos encontramos con la norma EN 13274-7:2019, en la que se evalúa la capacidad filtrante del material.

Se debe tener en cuenta que las FFP2, son las que se consideran como equipos de protección individual. Estas ofrecen una alta protección contra aerosoles presentes en el ambiente, sin importar su naturaleza o tamaño, por lo que puede contener patógenos pequeños como el coronavirus.

¿Las mascarillas se pueden reutilizar?

Esta es una pregunta que es bastante común, en especial porque en la actualidad debemos utilizar las mascarillas día a día. En cuanto a las mascarillas quirúrgicas, estas son de un solo uso y normalmente se deben desechar después de 4 horas de uso.

Por otra parte, si hablamos de las mascarillas FFP2, nos encontramos con las reutilizables y las no reutilizables. Todo dependerá de las especificaciones del fabricante, y en su etiquetado suele especificar si es reutilizable. Sin embargo, incluso si es reutilizable, si se llega a humedecer o a deteriorar tendrás que desecharla de forma inmediata.

¿Cuál es la protección que ofrecen las mascarillas?

Se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de mascarillas y cada una de ellas ofrece un nivel de protección distinto. La eficacia que aportan las mascarillas dependerá de tres factores básicos:

Materiales: dependiendo del material de fabricación la eficacia de las mascarillas puede variar considerablemente.

dependiendo del material de fabricación la eficacia de las mascarillas puede variar considerablemente. Ajuste: es importante que la mascarilla se ajuste correctamente a la máscara para evitar posibles fugas que puedan disminuir su eficacia.

es importante que la mascarilla se ajuste correctamente a la máscara para evitar posibles fugas que puedan disminuir su eficacia. Respirabilidad: esta es la resistencia que tiene el material al paso del aire, y dependiendo de esta podrías sentir una sensación de ahogo o no.

Es importante considerar que las mascarillas FFP2 pueden ofrecerte una filtración de hasta el 94%, y puede venir con una válvula de exhalación que protegerán al portador, pero no al resto de personas. Por este motivo, una recomendación es que, si usas una mascarilla con válvula, lo mejor es combinarla con una quirúrgica para evitar contagiar a las personas de tu entorno.

¿Cómo se puede saber si una mascarilla está homologada?

Puede que no estés seguro si la mascarilla que vas a comprar está homologada, y este es un aspecto básico para que puedas tener una protección real. Por este motivo, es mejor asegurarse de que las mascarillas estén homologadas, para lo cual debes fijarte en que lleve la siguiente información tanto en el envasado como en las mascarillas:

Nombre o marca del fabricante.

Número de identificación del producto.

El tipo de mascarilla.

Debe tener las letras de su uso que pueden ser NR, R o D.

Deben hacer referencia a la norma aplicada en su fabricación.

Símbolo CE con el organismo encargado de la certificación del producto.

Si no puedes encontrar toda esta información, lo mejor será optar por otras mascarillas.

¿Son mejores las mascarillas quirúrgicas o FFP2?

Todo dependerá del uso que vayas a hacer de la mascarilla y de la situación en la que se encuentre cada persona. Ten en cuenta que las mascarillas quirúrgicas no son equipos de protección individual, y están diseñadas para que no se propaguen partículas infecciosas para no contagiar a otras personas.

Estas también tienen más fugas de aire tanto al inhalar como al exhalar por lo que no se ajustan a la cara.

Por otra parte, las mascarillas FFP2, si se usan de forma adecuada se ajustan a la perfección a la cara y no dan lugar a ninguna fuga. Según los estudios realizados, las mascarillas quirúrgicas pueden llegar a tener una eficacia de filtración de hasta un 80%, mientras que las FFP2 filtran hasta un 94% de las partículas.

Por lo tanto, si hablamos de nivel de protección, las más efectivas para proteger tanto a quien las usa como al resto de personas son las mascarillas FFP2. Las mascarillas quirúrgicas pueden ser muy útiles en especial si se van a usar por períodos de tiempo cortos, y para actividades al aire libre o donde exista suficiente ventilación para evitar sofocarte.

