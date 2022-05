Durante el verano hay que proteger a los más peques de la radiación solar mientras que se viaja en el coche. Para ello es imprescindible contar con un buen parasol infantil lateral para coche como el Kinder Fluff KF2 , puesto que de esta forma podrás filtrar la luz solar que puede llegar a ser demasiado intensa durante el verano.

¿Cuáles son los mejores parasoles infantiles laterales para coche?

A pesar de la gran variedad de parasoles infantiles laterales para coche que encontramos en el mercado, no todos ofrecen la misma protección. Es por ello que hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para proteger a tu peque de los rayos solares. ¡Vamos a conocerlos!

1. Parasol infantil lateral para coche Kinder Fluff KF2

Sin duda este es uno de los mejores modelos que encontramos en el mercado, siendo una malla protectora certificada de 120GMS. Cuenta con un tamaño universal, lo que permite que se pueda utilizar en todo tipo de coches, y protegen por completo de la radiación solar. Recibirás un total de 4 parasoles, 2 transparentes y 2 semitransparentes, así como una funda de almacenamiento para que sean muy fáciles de guardar cuando no se están utilizando.

Este modelo es autoadhesivo gracias a que cuenta con una carga electrostática, y se puede fijar sin necesidad de ningún tipo de ventosas a las ventanas. No deja ningún residuo en las ventanas después de retirarlo, por lo que es una muy buena opción. Ofrecen una protección solar de 100SPF, estando completamente certificadas, lo que permitirá que puedas conseguir total seguridad a la hora de utilizarlos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es muy cómodo de colocar, cumple con su función, y vienen dos super oscuros y dos semi, con una gran adherencia a los vidrios". Por otra parte, destacan que "cumplen por completo con su función, protege muy bien del sol, y se adhiere enseguida". Esta es una muy buena opción a considerar, en especial porque tienen una muy buena calidad, y son muy fáciles de usar al no ser de ventosas.

2. Parasol infantil lateral para coche JELLYBABABABY doble capa

Esta es una muy buena opción a tener en consideración, en especial porque es de doble capa, lo que permite tener una mayor protección frente al sol. Permite proteger a los niños y a las mascotas del calor, y cuenta con un factor de protección 30+. Bloquea los rayos UVA que pueden llegar a ser dañinos para la piel, además de que evitará cualquier tipo de quemaduras solares.

Su tejido flexible y elástico permitirá que se ajuste por completo a tus necesidades de una forma sencilla. Es muy fácil de poner y quitar, además de que se sujetan mejor que los modelos de ventosas. Este cuenta con un tejido transpirable, y se pueden bajar las ventanas para permitir la circulación del aire mientras que se está protegido del sol. Además, ofrecen privacidad para los asientos traseros del coche.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un muy buen parasol, siendo mejor que los de ventosa, tapando de una forma bastante efectiva el sol". También destacan que "es muy fácil de utilizar, se puede lavar en lavadora, y se ajusta perfectamente a la ventana lateral de tu coche". Esta es una muy buena opción que cubre por completo las ventanas de tu coche.

3. Parasol infantil lateral para coche MOBIUSPHY MO-AUTO-SUN-CT

Esta es una opción bastante interesante a tener en consideración, en especial porque funciona mediante adhesión estática, que no dejará ningún tipo de residuos. Esto hace que sea muy fácil de poner y quitar sin ningún tipo de inconvenientes. Este es un protector que tiene dos lados, uno fabricado con material estático premium 15S, y el otro con malla protectora de 80GSM, que bloquea hasta el 100% de los rayos solares dañinos. Proporciona una protección SPF 50+, y cuenta con un marco fabricado en alambre de acero con memoria reforzada, lo que permitirá que sea muy duradera.

Este es un parasol perfecto para los viajes, y que garantizará que se mantenga siempre fresco el ambiente en cuestión de segundos. Cuentan con un diseño de girar para doblar, lo que permite doblar y desplegarlos de una forma muy sencilla y rápida. Tiene un muy bonito diseño con el abecedario y con bonitos dibujos, siendo perfecto para que los más pequeños puedan disfrutar más del viaje.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "se adhiere perfectamente a la ventanilla, se quita y se pone cuantas veces se quiera, y los niños van aprendiendo del abecedario". Además, destacan que "son muy cómodos porque se pegan con la electricidad estática, no se sueltan y evitan bien la entrada directa del sol". Este es un modelo que es muy bonito, y que se fija bastante bien al vidrio.

4. Parasol infantil lateral para coche PHYLES PH-000008

Se trata de unos parasoles que ofrecerán una protección completa contra los rayos UVA, gracias a su nivel de protección equivalente a 30+ SPF. De esta forma, se reducirá el reflejo del sol y el calor, evitando que los niños o las mascotas se quemen y se sobrecalienten. Es universal, por lo que se puede instalar en cualquier coche sin ningún tipo de limitaciones.

Permite bajar las ventanillas una vez instalado, lo que permitirá una correcta transpiración y flujo del aire. Además, te permitirá tener una mayor privacidad en tu vehículo, lo que puede alejar a los ladrones. Se adapta fácilmente a cualquier vehículo, y se puede instalar o quitar sin ningún tipo de esfuerzo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "cumple con su función de quitar el sol para que no moleste, y pueden quedar un poco grandes dependiendo de la ventana del coche". Por otra parte, destacan que "cumple con su función, se adapta a la perfección a cualquier coche y protege del sol y del calor". No molestan en absoluto, si vas a altas velocidades pueden hacer un poco de ruido, pero no generarán demasiada incomodidad.

5. Parasol infantil lateral para coche Win.MAX LCP022-B

Este es un modelo de parasol infantil lateral para coche, el cual permite bloquear los rayos solares de una forma bastante efectiva. Se podrá conseguir una temperatura interna del coche muy cómoda, y los niños podrán viajar sin preocupaciones. Es completamente autoadhesivo, por lo que se adhiere fácilmente a cualquier ventana, sin dejar ningún tipo de residuo,

Vienen con una práctica bolsa de almacenamiento que permitirá que su almacenamiento sea muy sencillo. Recibirás dos piezas, con un parasol que protege del sol y que no obstruye la visión del conductor. Están fabricados en malla de nylon de 85g, y con una película estática 15s, siendo de muy alta calidad, y protegiendo eficazmente la salud de los más pequeños.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funcionan de maravilla, y tapan perfectamente con un buen agarre al vidrio sin caerse mientras que avanzas en el coche". También destacan que "es muy recomendable, ambas caras son como un tipo de plástico adhesivo, y es de muy buen tamaño para quedar perfecto en las ventanillas". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque es un parasol electrostático de muy buena calidad.

6. Parasol infantil lateral para coche Systemoto Wildlife

Es un modelo que es muy bonito para los más peques, y que está probado de acuerdo a estrictos estándares de calidad. Es muy oscuro, por lo que protege de una forma bastante efectiva contra el sol, y proporciona una protección óptima para los más pequeños. Se puede fijar fácilmente a as ventanas sin necesidad de colocar ventosas y se puede retirar cuantas veces sea necesario sin dejar ningún tipo de residuos en los vidrios.

Se ajusta a la perfección a la mayoría de las ventanillas de los coches, debido a que es un modelo que es universal. Viene con una bolsa de almacenaje, lo que permitirá que puedas conseguir siempre la mayor practicidad posible, y se puede alegrar el paseo de los más pequeños gracias a su bonito diseño. Si lo deseas, también se encuentra disponible en color negro sin ningún tipo de diseño.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una buena opción para cubrir el sol, es bastante opaco, y tiene un gran tamaño cubriendo prácticamente toda la ventana". Además, destacan que "cumple por completo con su función, se pega de maravilla y viene dos unidades en una bolsita". Este es un modelo que se ajusta a la perfección a cualquier cristal sin moverse en absoluto.

7. Parasol infantil lateral para coche TBoonor 2018901

Se trata de un modelo de parasol infantil lateral para coche que tiene una muy buena relación calidad-precio. Está fabricado con malla de 80g de alta densidad premium, que permite bloquear de forma efectiva la luz solar y los rayos UV. Permite proteger a los pasajeros de los rayos del sol de forma bastante efectiva. Son completamente autoadhesivos, por lo que no tendrás ningún tipo de residuos, y tampoco tendrás que lidiar con ventosas.

Este es un diseño muy bonito para los niños o niñas, y permitirá que viajen completamente entretenidos. Se puede usar en casi todos los modelos de coches, lo que te permitirá proteger a los más pequeños del sol de forma efectiva. Puedes encontrar diferentes modelos y diferentes opciones para que puedas comprar el que mejor se adapte a tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es muy fácil de pegar a los cristales, no como la típica ventosa, y se pueden quitar fácilmente". Por otra parte, destacan que "tiene un filtro medio, no deja el coche en penumbra, y deja pasar bastante luz, pero sin quemar ni deslumbrar".

8. Parasol infantil lateral para coche CARAMAZ 1214

Si estás buscando un parasol infantil lateral para coche barato, no cabe duda de que este es la mejor opción que podrás conseguir. Cuenta con un tejido denso de malla que te ofrecerá un 99.8% de protección frente a los rayos UV, sin bloquear por completo la visión. Son muy fáciles de instalar, puesto que bastará con pegarlo firmemente en el vidrio.

Este es un parasol de gran tamaño de 51 x 31cm, lo que garantizará que tendrás la mayor protección para tus niños y mascotas. Tiene un diseño muy divertido y simpático, que sin duda le encantará a los más pequeños. Están disponibles en diferentes diseños, y son tan oscuros que el diseño no se verá desde fuera del coche.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tienen un gran tamaño, tapan mucho el sol, se fijan bastante bien y no se caen ni manchan el cristal". También destacan que "es un parasol bonito, cumple con su función y se pega fácilmente al cristal mediante un plástico interior". Es una muy buena opción si buscas un modelo barato, y que no requiera de ningún tipo de trabajo para la instalación.

Consejos para escoger un buen parasol infantil lateral para coche: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un parasol infantil lateral para coche, debes tener en cuenta algunas consideraciones básicas para tomar una buena decisión de compra. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Tamaño

El tamaño es algo importante a tener en consideración, porque debes considerar las dimensiones de las ventanas donde vas a instalar el parasol. Ten en cuenta que si tu coche es pequeño los modelos universales pueden llegar a quedar un poco grandes en este tipo de ventanas.

Fíjate bien en la medida que tiene el modelo que vas a comprar, y de esta forma podrás elegir uno que se ajuste por completo a tus necesidades.

Material

Es importante considerar que lo ideal es que este tipo de elementos estén fabricados en materiales muy resistentes como en nailon o el poliéster. Estos son ligeros, duraderos y fáciles de utilizar, además de que se pueden guardar en cualquier lugar.

Ten en cuenta que el material debe ofrecer un buen grado de protección contra los rayos UV, por lo que debe ser lo suficientemente ancho. También debes fijarte que sea transpirable, porque así podrás asegurarte de que se tenga una correcta ventilación en tu vehículo.

Ten en cuenta que, la piel de los más pequeños es mucho más sensible a los rayos UV, por lo que la protección que ofrezca el parasol es algo básico que debes tener en consideración para conseguir una buena protección.

Opacidad

Se debe tener en cuenta que este tipo de parasoles están fabricados para evitar el paso excesivo del sol hacia el interior de tu vehículo. A diferencia de los parasoles de coche tradicionales que no dejan pasar la luz solar, estos si pueden hacerlo.

Por este motivo, será importante considerar el nivel de opacidad que ofrece el modelo que vas a escoger. Recuerda que, lo ideal es que tu vehículo no vaya a quedar en penumbra, por lo que siempre será mejor elegir un modelo que tenga una buena opacidad, pero que al mismo tiempo permita el paso de un poco de luz.

Sistema de fijación

Existen diferentes sistemas de fijación al hablar de este tipo de parasoles, y algunos son más fáciles de usar que otros. Antiguamente se utilizaban ventosas, lo que hacía que en ocasiones fuera difícil de fijar, en especial cuando debes hacerlo de forma rápida.

Muchos modelos actuales han optado por la fijación mediante electricidad estática, que es un sistema que permite la fijación al vidrio sin pegamento o ventosas. Es una forma mucho más práctica de fijación, y está presente en muchos de los modelos actuales, en especial porque son más fáciles de poner y quitar que los que se fijan con ventosas o pegamento.

¿Qué es un parasol infantil lateral para coche?

Los parasoles infantiles laterales para coche, son una pantalla protectora, la cual se ubica en las ventanas laterales desde el interior del coche. Estas pueden estar disponibles en diferentes tamaños y formas, además de que pueden tener múltiples diseños dependiendo de lo que prefieras.

Son muy fáciles de usar, en especial si tienen un sistema de fijación estático que se adhiera fácilmente al vidrio del coche. Estos permiten reducir el calor mientras que viajas en tu vehículo, y evitarán que pasen los rayos UV hasta el interior de tu vehículo.

¿Para qué sirve un parasol infantil lateral para coche?

Estos son productos orientados especialmente a evitar que los rayos UV puedan causar cualquier tipo de daños sobre la piel de los más peques. Esto se logra con un color opaco que evitará que la luz solar pueda pasar a través del parasol.

Este tipo de elementos permiten que el aire pueda circular, porque la mayoría de ellos son transpirables y permiten tener un ambiente mucho más fresco. Algunos modelos permiten incluso abrir los vidrios sin ningún inconveniente, aunque esto depende especialmente del tipo de modelo que escojas.

Ventajas de utilizar un parasol infantil lateral para coche

Son muchas las ventajas que tienen este tipo de parasoles a la hora de utilizarlos en tu vehículo. Dentro de las principales que debes tener en consideración estarán:

Ayudarán a reducir la temperatura del interior del vehículo.

Reducirán la sensación de fatiga tanto en adultos como en niños.

Son baratos.

Algunos tienen diseños muy bonitos que le encantarán a los niños.

Ofrecen una buena protección UV, lo que hace que los niños puedan tener la piel completamente sana.

Sin embargo, este tipo de parasoles pueden llegar a disminuir la visibilidad por las ventanas laterales, lo que impedirá que se pueda apreciar el paisaje. Si evalúas tanto las ventajas como las desventajas de este tipo de elementos, podrás saber si son ideales para ti o si necesitarás otro tipo de elementos.

¿Cómo poner un parasol en el coche?

La instalación de los parasoles infantiles laterales para coche cada vez es más sencilla, en especial por su sistema de fijación. Pero no estará de más seguir algunas recomendaciones:

Si se sujeta mediante un marco, debes asegurarte de que el marco quede perfectamente encajado en la ventana.

En el caso de los electrostáticos, se fijarán fácilmente al vidrio del vehículo.

Asegúrate de que el vidrio se encuentre completamente limpio antes de hacer la instalación.

Ajusta el parasol dependiendo de la posición del sol, y de la forma en la que mejor bloquee los rayos UV.

Si sigues estos simples consejos, será mucho más fácil que puedas utilizar de una forma correcta tu parasol para que los más peques puedan estar completamente protegidos de la radiación solar.

¿Cómo limpiar correctamente el parasol infantil?

La limpieza de este tipo de elementos es algo básico, para que se mantengan en óptimas condiciones. Algunos simplemente se pueden limpiar con un paño húmedo, con un poco de limpiador suave o algún detergente. No hagas el proceso de limpieza demasiado fuerte, en especial para no romperlo.

Recuerda no dejar ningún tipo de resto de limpiador en el parasol, porque esto podría hacer que pierda su eficacia. Algunos modelos se pueden incluso lavar en la lavadora para que sea mucho más fácil mantenerlos en óptimas condiciones, por lo que el mantenimiento es clave para conseguir el éxito.