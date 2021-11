Se debe tener en cuenta que, mientras que los routers son los encargados de interconectar las redes, los switches hacen una función diferente. El uso de un switch ethernet como el Netgear GS308 , te permitirá que puedas interconectar los equipos que constituyen la misma red local, para que así puedan interactuar entre sí.

La función principal de estos dispositivos es unir equipos en red. Esto permite que todos los dispositivos conectados a la red utilicen la misma conexión de internet.

Estos dispositivos se emplean normalmente en redes empresariales, pero en las redes domésticas también pueden llegar a ser muy útiles si tienes varios dispositivos. Y existen muchas opciones diferentes entre las cuales escoger al hablar de este tipo de dispositivos en el mercado, por lo que hoy hemos seleccionado los mejores del mercado.

Así que, si estás buscando un buen switch ethernet, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post, donde encontrarás las mejores opciones y valiosos consejos que te ayudarán a decidirte por tu dispositivo.

¿Cuál es el mejor switch ethernet del mercado?

Existen muchos modelos y marcas cuando buscamos un switch de red, pero debes asegurarte de escoger uno que te ofrezca unas buenas características. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones del mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Switch Ethernet Netgear GS308

Switch Ethernet Netgear GS308

Se trata de un switch de ethernet no gestionable, que cumple con los requisitos que permiten mantener una infraestructura de red estable y robusta. Es un modelo de muy buena calidad que está pensado para tener un funcionamiento completamente silencioso. Esto gracias a que no incorpora ningún tipo de ventilador lo que evitará molestias a la hora de utilizarlo.

Tiene una gran eficiencia energética, lo que permitirá que se pueda tener un gran ahorro de energía, y son compatibles con el modo Ethernet IEEE802.3az. Funciona con tecnología Plug and Play, por lo que bastará con conectarlo sin necesidad de hacer ningún tipo de configuración. Viene con un LED en cada puerto que permite saber cuando está funcionando, y ofrece una capacidad para 8 puertos conectados a la misma red. Además, tiene un sistema de seguridad integrada que te permitirá conseguir así una mayor optimización en el dispositivo.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es de bajo consumo, y se puede alimentar fácilmente mediante USB con un adaptador y el LED parpadea al transmitir y recibir datos". Por otra parte, destacan que "funciona bastante bien, su instalación es muy fácil, y te permite tener múltiples puntos de acceso para otros dispositivos". Es un modelo que es bastante compacto, eficiente y no quita velocidad de conexión.

Ver precio

2. Switch Ethernet Zyxel GS-108BV3

Switch Ethernet Zyxel GS-108BV3

Es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque te ofrecerá 8 puertos para que puedas conectar los dispositivos a la red doméstica. Tiene puertos QoS, lo que garantiza que se tendrá una transferencia fluida de los datos sin pérdida. Funciona con tecnología Plug and Play, por lo que no se necesitará ningún tipo de configuración extra. Permite transmitir de forma fluida todo tipo de contenidos multimedia.

Cuenta con un rendimiento Gigabit, lo que permite conseguir una velocidad hasta 10 veces más rápida frente a Fast Ethernet. Además, viene con una carcasa compacta y robusta fabricada en metal que permite tener una mayor resistencia del dispositivo. Este dispositivo no tiene ventilador lo que hace que se pueda tener un funcionamiento completamente silencioso y que ofrece una gran fiabilidad a largo plazo.

Las reseñas que tiene este modelo son muy positivas asegurado que "es un modelo muy práctico en especial porque las conexiones están por detrás, pero los indicadores se encuentran en la parte frontal". También destacan que "este es un dispositivo que tiene una buena construcción que no es en plástico por lo cual no se calienta y es muy silencioso". Es un modelo muy fácil de instalar y de usar, simplemente se debe enchufar y ya se puede comenzar a utilizar sin perder velocidad de conexión.

Ver precio

3. Switch Ethernet Netgear GS305

Switch Ethernet Netgear GS305

Este es un modelo muy práctico, tratándose de un hub para red doméstica que tiene un funcionamiento Plug and Play. Tiene una carcasa metálica sin ventilador, y se puede montar fácilmente tanto en sobremesa o en la pared. Incorpora 5 puertos Gigabit para asegurar la máxima velocidad posible. No es necesario instalar ningún tipo de software ni hacer ningún tipo de configuración.

Su funcionamiento es muy silencioso, por lo que no causará ningún ruido en los ambientes sensibles al ruido. Optimiza al máximo el consumo de energía reduciendo así su coste de funcionamiento, esto gracias a que funciona con el modo de eficiencia energética IEEE802.3az. Cada dispositivo se prueba rigurosamente en cuanto a fiabilidad, calidad y rendimiento para asegurar que tiene un rendimiento óptimo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un switch que tiene una muy buena estabilidad, y que permite aprovechar la velocidad de tu conexión en todos los equipos". Además, destacan que "es increíble, barato y muy fácil de instalar, funcionando a la perfección, y sirve para descongestionar tu red wifi". Es un modelo bastante compacto que se puede colocar en cualquier lugar, y no se debe configurar nada para su funcionamiento.

Ver precio

4. Switch Ethernet Tenda TEG1008D

Switch Ethernet Tenda TEG1008D

Es un modelo muy práctico que permite tener un total de 8 puertos Gigabit de alta velocidad, lo que garantiza una transmisión de archivos grandes de forma rápida. Cuenta con un sistema de negociación automático, que admite el modo dúplex, y tiene un diseño muy compacto, garantizando así que no ocupa demasiado espacio.

Funciona con tecnología Plug and Play, lo que hace que no se requiera ningún tipo de instalación o configuración. Tiene un funcionamiento muy silencioso sin ventilador, lo que lo hace apto para cualquier tipo de entorno, y tiene una carcasa que es muy robusta fabricada en acero. Sus puertos tienen protección contra rayos, hasta 4KV, y permite detectar y prevenir el bucle de soporte. Se puede usar tanto en un escritorio como con el montaje en la pared, lo que hace que sea muy práctico.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "da una muy buena velocidad de conexión, no se calienta mucho, y el comportamiento de los dispositivos corresponde a una red Gigabit". Por otra parte, afirman que "es muy fácil de instalar, no se tiene pérdida en la velocidad de conexión, y no tiene un botón para apagarlo que sería bueno". Es una muy buena opción a tener en cuenta, y funciona a la perfección, solo se conecta y ya está listo para usarlo.

Ver precio

Switch Ethernet D-Link GO-SW-8G

Se trata de un switch ethernet que tiene una gran relación calidad-precio, y que permite conectar hasta 8 dispositivos por cable a la red Ethernet. Incorpora 8 puertos de velocidad Gigabit, y full Dúplex. No requiere de ningún tipo de configuración, simplemente debes enchufar, conectar y estará listo para funcionar.

Incorpora indicadores LED con el estado de la conexión y la actividad en cada uno de los puertos. Tiene un formato de sobremesa, y cuenta con un tamaño muy reducido, por lo que se adaptará fácilmente a cualquier espacio donde se desee instalar. Los puertos sin conexión se desconectan automáticamente y se mide la longitud del cable para adecuar el consumo eléctrico, logando así un ahorro energético de hasta un 85%. No incorpora ningún tipo de ventilador por lo que tiene un funcionamiento completamente silencioso.

Las opiniones que tienen quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "es un modelo muy compacto que pesa muy poco y que ofrece una muy buena velocidad de conexión". También destacan que "es pequeño, pero al mismo tiempo es versátil y compacto, siendo fácil de instalar sin requerir ningún tipo de conocimientos previos". Es una muy buena opción a tener en cuenta y está disponible tanto en configuración con 5 como con 8 puertos para que escojas el que más se ajuste a tus necesidades.

Ver precio

Switch Ethernet TP-Link TL-SG105

Este es un modelo Plug and Play que no requiere ningún tipo de configuración para funcionar, y que cuenta con tecnología verde ethernet que permite ahorrar energía. Ofrece un tráfico muy estable con una baja latencia, que es ideal para el uso de voz y vídeo, y optimiza el flujo de datos. Tiene una carcasa de metal, y se puede usar tanto en sobremesa como montado en la pared, y no se calentará manteniendo por completo su rendimiento.

Simplemente se debe enchufar y estará listo para funcionar, sin que se llegue a necesitar ningún tipo de configuración adicional. Viene con un total de 5 puertos, con detección automática de velocidad, y tiene soporte para mdi/mdix automático, lo que le confiere una mayor versatilidad. Gracias a su control de flujo IEEE802.3x se tendrá una transferencia de datos totalmente fiable, y sin ningún tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumple a la perfección con lo que pone en la descripción, y puede alcanzar una velocidad muy buena de conexión". Además, destacan que "funciona perfectamente, permite utilizar todos los dispositivos de forma simultánea sin problemas, y la velocidad de funcionamiento es constante sin ningún tipo de cortes". Es un modelo que es muy versátil y que no requiere de ninguna configuración para funcionar correctamente.

Ver precio

Switch Ethernet D-Link DGS-105GL

Es un modelo muy práctico que te ofrece un total de 5 puertos Gigabit con una velocidad de 1000MBps en cada puerto. Se puede expandir la red sin ningún tipo de limitaciones en el ancho de banda ni cuellos de botella. Tiene un diseño compacto sin ventiladores y una carcasa metálica que le da una gran resistencia. Vienne con tecnología Green Ethernet 802.3az, con lo que se reducirá el consumo de energía sin afectar el tráfico de datos.

El consumo energético se ajusta automáticamente dependiendo de la longitud que tenga el cable, y tiene una disipación de calor eficaz sin ventiladores y con un funcionamiento silencioso. Permite acelerar el rendimiento, estableciendo prioridades según el tipo de tráfico, todo ello sin hacer ningún tipo de configuraciones extra. No se requiere nada para gestionar la instalación porque funciona con tecnología Plug and Play, por lo que no se deben hacer configuraciones extra.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es muy sencillo de usar, se enchufa, se conecta el cable de red y el resto de conexiones para comenzar a usarlo de inmediato". Por otra parte, destacan que "es pequeño elegante y eficaz, y tiene un muy buen rendimiento, para sacarle el máximo rendimiento se debe usar cables RJ categoría 5e o superiores". Este modelo es muy fácil de utilizar, y es una gran opción si buscas un switch ethernet barato y de alto rendimiento.

Ver precio

Switch Ethernet TP-Link TL-SF1005D

Si necesitas un Switch Ethernet barato, este será una gran elección que podrás hacer, en especial porque no requiere de ninguna configuración adicional. Viene con un sistema sin ventilador, lo que evitará que se generen ruidos que puedan afectar tu comodidad. Tiene un total de 5 puertos RJ45 con negociación automática de velocidad, y admite MDI/MDIX automático, para conseguir el máximo rendimiento posible.

Viene con tecnología de ahorro de energía, puesto que incorpora un control de flujo IEEE 802.3x, para tener una transferencia de datos confiable. Mejora significativamente el rendimiento de las transferencias de grandes archivos. Su carcasa de plástico hace que el equipo se deba utilizar en sobremesa. Lo puedes encontrar tanto en versión con 5 como con 8 puertos dependiendo de la cantidad de dispositivos que desees conectar.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una muy buena solución para tener internet de alta velocidad en todos los aparatos tecnológicos que se tienen en el hogar". También destacan que "es un switch fácil de utilizar, solo se deben comprar cables de ethernet para conectar los diferentes dispositivos". Es un modelo de muy buena calidad y que tiene un precio bastante bajo.

Ver precio

Consejos para escoger un switch ethernet: ¿Qué debes considerar?

Antes de adquirir un switch ethernet, debes tener en consideración algunos puntos clave que te permitirán elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades. Dentro de los puntos clave a tener en cuenta antes de comprar debes fijarte en lo siguiente:

Uso que le vas a dar

No es lo mismo comprar un switch ethernet para una red doméstica o para una red empresarial. Normalmente para el uso n el hogar bastará con un modelo que tenga un reducido número de puertos, y es muy probable que tampoco requieras de muchas opciones de configuración.

Por otra parte, si se quiere sacar el máximo partido a una conexión de fibra óptica o para las empresas, se requiere de un número elevado de puertos. También se requieren más opciones de configuración.

Puertos

En lo que respecta al número de puertos y el tipo de puertos que tienen es importante. Puedes encontrar en el mercado dispositivos que tienen entre 4 puertos y otros modelos que pueden tener hasta cientos de puertos. Debes tener en cuenta si se va a usar un cable de par trenzado y el cable de fibra óptica y para cada uno el conector es diferente.

Los modelos más sencillos vienen con puertos de par trenzado cuyo conector es el RJ-45. Los modelos más avanzados vienen con puertos de fibra óptica y el tipo más usado es el de tipo SC. Existen diferentes tipos de conectores por lo que debes asegurarte de escoger el que se ajuste a tus necesidades.

Velocidad

Los puertos de Ethernet tienen diferentes velocidades de transferencia de datos, y de ahí que es importante que tengas en cuenta las velocidades a las que puede trabajar. Los diferentes puertos que existen son:

Puertos 10/100: estos son puertos que pueden funcionar a velocidades de hasta 10MBps bajo los estándares 10BASE-T o hasta 100MBps bajo el estándar 100BASE-TX.

estos son puertos que pueden funcionar a velocidades de hasta 10MBps bajo los estándares 10BASE-T o hasta 100MBps bajo el estándar 100BASE-TX. Puertos 10/100/1000: estos puertos además de los estándares anteriores, también cuentan con el estándar 1000BASE-T, con una velocidad de 1000MBps. Estos son los que se utilizan en la actualidad en las redes domésticas convencionales.

estos puertos además de los estándares anteriores, también cuentan con el estándar 1000BASE-T, con una velocidad de 1000MBps. Estos son los que se utilizan en la actualidad en las redes domésticas convencionales. Puertos de fibra óptica: en estos se encuentran los 100BASE-FX y 1000BASE-X.

Funciones para gestionar el tráfico de datos

Si optas por un switch gestionable estos ofrecerán una serie de funciones con las que se puede monitorizar y gestionar el tráfico de datos. Algunas de las funciones son VLAN que permite establecer redes lógicas independientes dentro de una red física.

IGMP Snooping, impide que el tráfico de televisión IP colapse toda la red. Otra función que puede llegar a ser interesante es la de limitar el ancho de banda de los puertos de conexión o el soporte para Link Aggregation que permite combinar varias conexiones.

¿Qué es un switch ethernet?

Los switches de red son dispositivos de interconexión, los cuales permiten conectar diferentes equipos en red para formar una red LAN de área local. Estos se usan apara establecer redes a través de cables.

Estos dispositivos suelen expandir un puerto a varios puertos diferentes para que se pueda tener una gran estabilidad en la conexión. Dependiendo de la calidad, puede que se pierda o no velocidad en la conexión de datos.

¿Para qué sirven los switches de red?

La función principal de estos dispositivos es unir equipos en red, pero por sí mismo no puede ofrecer conectividad con otras redes ni hacer una conexión a internet. Para esto se utilizará el router. Entre otras cosas, permitirá que todos los equipos dentro de una red puedan compartir la misma impresora.

Esto permite que todos los dispositivos conectados a la red utilicen la misma conexión de internet. También sirve para que se puedan compartir los archivos de forma que estarán siempre accesibles al resto de los equipos de la red. Los modelos más avanzados permiten monitoriza y gestionar el tráfico de los datos de la red de forma efectiva.

¿En qué se diferencia un switch ethernet y un router?

Los routers son dispositivos que son más inteligentes que los switches de red, y de hecho estos pueden realizar las mismas tareas que un switch y también permiten interconectar varias redes. La diferencia es que estos se pueden conectar una red local a internet. Además, estos habitualmente cuentan con recursos como firewalls.

¿Cuáles equipos se pueden conectar con un switch de ethernet?

Normalmente cualquier dispositivo que tenga una interfaz de red Ethernet se puede conectar a este tipo de dispositivos. Pueden conectarse todo tipo de ordenadores, impresoras, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y los routers.

La lista es muy amplia, porque todo tipo de dispositivos IP son compatibles con este tipo de dispositivos. Cada vez existen más dispositivos que vienen con conexión a internet y por este motivo es que este tipo de switches son cada vez más populares.

Ventajas y desventajas de los switches de red

Este tipo de dispositivos tienen un importante numero de ventajas, como que ofrecen unos niveles de estabilidad más altos que una conexión por wifi. Estos permiten también aprovechar al máximo el ancho de banda, puesto que la información se envía únicamente al equipo al que va dirigida y no a todos los que componen la red.

Gracias a esto, es posible acceder a recursos compartidos con mucha más eficiente. Existen algunos dispositivos que cuentan con características básicas, mientras que otros tienen características más avanzadas. Además, muchos de estos dispositivos son Plug and Play, por lo que con solo conectarlos ya podrás comenzar a utilizarlos.

Sin embargo, debes tener en consideración que algunos modelos pueden hacer que pierdas velocidad de conexión si no tienen unos puertos de alta calidad. Pero, esto se puede deber en ocasiones a problemas en la configuración, por lo que lo mejor es revisar bien la configuración del dispositivo. De esta forma, podrás asegurarte de que sacarás el máximo partido a tu conexión de red sin tener que perder velocidad durante el proceso y así garantizar una gran estabilidad en la conexión.

¿Qué tipo de switch ethernet escoger?

Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de switches ethernet en el mercado entre los cuales se puede escoger. Los principales modelos a tener en cuenta son:

Gestionables: estos tienen diferentes características que se pueden programar para aprovecharlos al máximo. Para utilizarlos se requieren conocimientos avanzados por lo que para el uso en el hogar no son los más recomendables.

estos tienen diferentes características que se pueden programar para aprovecharlos al máximo. Para utilizarlos se requieren conocimientos avanzados por lo que para el uso en el hogar no son los más recomendables. Inteligentes: estos permiten gestionar únicamente algunas características, pero no todas las de la conexión. Si deseas optar por estos modelos tendrás que tener algunos conocimientos mínimos para que puedas sacar el máximo partido.

estos permiten gestionar únicamente algunas características, pero no todas las de la conexión. Si deseas optar por estos modelos tendrás que tener algunos conocimientos mínimos para que puedas sacar el máximo partido. No gestionables: son los más aconsejables para los usuarios domésticos, en especial porque vienen con los valores por defecto de fábrica y no se pueden modificar. Estos son muy fáciles de utilizar, en especial porque solo bastará con enchufar los cables y estará listo para su uso. Además, tienen la ventaja de que son bastante económicos, lo que hace que no tengas que invertir demasiado dinero en los mismos.

Es importante tener en cuenta que estos dispositivos son buena opción tanto para empresas como para hogares donde se quiera montar una red local con varios equipos o que se busque una conexión a internet por cables Ethernet.