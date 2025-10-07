El Garmin fēnix 7 Pro Solar no es solo un reloj. Es el compañero que transforma tu forma de entrenar, explorar y vivir cada día. Diseñado para deportistas exigentes, aventureros incansables y amantes del aire libre, este modelo combina precisión profesional, autonomía legendaria y tecnología solar de vanguardia.

Con carga solar Power Glass™, pantalla táctil ultrarresistente, mapas integrados y hasta 22 días de batería, el fēnix 7 Pro Solar te da la libertad de llegar más lejos, durante más tiempo y con más confianza.

Reloj GPS Multideporte con Carga Solar, Pantalla táctil, Linterna LED, frecuencia cardíaca, mapas, música y 22 días de batería (-35%) Garmin fēnix ​​7 Pro Solar

Carga solar Power Glass™

Aprovecha la energía del sol para mantener tu reloj cargado incluso en las travesías más largas. La lente solar convierte la luz natural en energía, extendiendo la duración de la batería hasta 22 días en modo smartwatch y hasta 73 horas en modo GPS. Ideal para quienes buscan independencia total de los enchufes.

Linterna LED integrada

Una herramienta inteligente para cualquier situación: ilumina tu camino en plena oscuridad o sirve como luz de emergencia. Perfecta para entrenamientos nocturnos, acampadas o salidas tempranas antes del amanecer.

GPS multifrecuencia y mapas integrados

Explora sin límites con el posicionamiento GPS más preciso del mercado, incluso en zonas con cobertura difícil. Incluye mapas topográficos, de esquí y golf con actualizaciones constantes y superposición meteorológica para saber siempre qué te espera en el camino.

Más de 80 modos deportivos

Desde running, ciclismo, trail, natación o triatlón, hasta escalada, esquí o golf: el fēnix 7 Pro Solar lo mide todo. Además, analiza tu carga de entrenamiento, recuperación, sueño, estrés y resistencia en tiempo real para optimizar tu rendimiento con la función Stamina™.

Salud y bienestar las 24 horas

Monitorea tu frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre (Pulse Ox), estrés, energía corporal (Body Battery) y calidad del sueño. Recibe información clara y práctica para cuidar tu cuerpo y mejorar tu descanso.

Diseño inteligente y materiales premium

Fabricado con materiales de alta resistencia y certificación militar, el fēnix 7 Pro Solar soporta golpes, polvo, frío y agua (resistente hasta 10 ATM). Su diseño combina robustez y elegancia, ideal tanto para el gimnasio como para la oficina.

Tecnología y conectividad total

Garmin Pay™ : paga sin contacto desde tu muñeca.

Garmin Music™ : sincroniza Spotify, Deezer o Amazon Music y escucha tu música sin móvil.

Notificaciones inteligentes : recibe llamadas, mensajes y alertas en tiempo real.

Compatibilidad: funciona con Android y iOS vía Bluetooth, Wi-Fi y USB.

¿Por qué elegir el Garmin fēnix 7 Pro Solar?

Porque no es un simple reloj deportivo: es una herramienta de alto rendimiento diseñada para personas que quieren superarse día a día.

Ya sea en la montaña, en el gimnasio o en la ciudad, el fēnix 7 Pro Solar te da control total sobre tu rendimiento, tu salud y tu tiempo.

Entrena más inteligentemente con métricas avanzadas.

Vive más libremente gracias a su autonomía solar.

Descansa mejor con datos precisos de recuperación.

Luce mejor con un diseño elegante y profesional.