Un año más, Amazon da la bienvenida al otoño con la Fiesta de Ofertas Prime, que regresa los días 7 y 8 de octubre de 2025. Durante 48 horas, los clientes Prime en España podrán acceder a cientos de miles de ofertas exclusivas en todas las categorías: moda, belleza, hogar, tecnología, juguetes, deporte, productos de pequeñas empresas y mucho más.

Los descuentos incluirán grandes marcas como Levi’s, New Balance, Philips, Samsonite o Sony, junto con pequeñas y medianas empresas españolas como CREATE, Flamingueo, Olistic Science, Purasana y Save Family. Además, durante el evento, los clientes Prime podrán disfrutar de Ofertas Flash por tiempo limitado, que desaparecen tan rápido como llegan.

Ahorrar es la nueva prioridad

Según un estudio de HarrisX para Amazon, el ahorro se ha convertido en una prioridad para los consumidores españoles.

Algunos datos clave del informe:

El 38% de los compradores afirma que las ofertas son el principal motivo para comprar online .

El 57% compara precios antes de comprar.

El 55% planifica sus compras durante eventos de descuentos como la Fiesta de Ofertas Prime para maximizar el ahorro .

El 22% busca productos para la vuelta a la rutina y el 21% se prepara para el cambio de estación.

Además, el estudio destaca que un 55% de los consumidores valora las suscripciones digitales por su conveniencia, destacando beneficios como las entregas rápidas (38%) y el acceso a una amplia variedad de productos (37%).

Una experiencia pensada para ahorrar tiempo y dinero

"Con la ‘Fiesta de Ofertas Prime’ queremos ayudar a las familias españolas a ahorrar en sus compras. Sabemos que nuestros clientes planifican con antelación, por eso hemos preparado cientos de miles de ofertas en todas las categorías, desde productos del día a día hasta artículos para renovar su armario esta temporada",

— Carmen Nestares, Vicepresidenta de Marketing y Prime en Amazon

Nestares también destacó el papel de Rufus, el asistente virtual de compras de Amazon, que permite a los usuarios encontrar las mejores ofertas de forma rápida, sencilla y personalizada, optimizando su tiempo y presupuesto.

Ahorra también en tus compras del día a día

Durante la Fiesta de Ofertas Prime 2025, los clientes Prime también podrán ahorrar en productos de supermercado gracias a las alianzas con Amazon Fresh, la Tienda DIA y el Mercado de la Paz.

Amazon Fresh: descuentos en productos frescos, congelados, artículos de despensa y cuidado personal.

Tienda DIA:

Nuevos clientes: 15 € de descuento en la primera compra.

Clientes habituales: 10 € de descuento en la siguiente compra y hasta un 25% en productos frescos y de despensa.

Mercado de la Paz (Madrid):

Nuevos clientes: 10 € de descuento.

Clientes habituales: 20 € de descuento en sus próximas compras.

Una oportunidad perfecta para llenar la nevera y cuidar el bolsillo al mismo tiempo.

Cómo sacar el máximo partido a tus compras

Amazon pone a disposición de los clientes Prime todas las herramientas necesarias para encontrar los mejores precios durante el evento:

Pregunta a Rufus, el asistente virtual de Amazon, para obtener recomendaciones personalizadas.

Explora las secciones inteligentes:

"Ofertas para ti"

"Ofertas relacionadas con tus listas"

"Ofertas en productos con 4 estrellas o más"

Añade productos con Alexa:

Solo tienes que decir:

"Alexa, añade cápsulas de café a mi cesta."

Configura notificaciones de ofertas:

Recibe alertas personalizadas cuando los artículos de tu lista bajen de precio.

Crea una lista de deseos:

Si un producto de tu lista entra en oferta, recibirás una notificación automática para no dejarlo escapar.

¿Aún no eres cliente Prime?

Nunca ha habido un mejor momento para unirte.

La suscripción a Amazon Prime incluye:

Envíos rápidos y gratuitos en millones de productos.

Acceso a Prime Video , con series y películas exclusivas.

Amazon Music , con millones de canciones.

Eventos de ofertas exclusivos como esta Fiesta de Ofertas Prime.

Puedes unirte ahora con una prueba gratuita en amazon.es/prime.

Los estudiantes y jóvenes de 18 a 22 años pueden disfrutar de una prueba gratuita de 90 días y una suscripción a mitad de precio en amazon.es/joinstudent.

Nuestra selección de chollos Prime ¡Consigue el tuyo!:

1. Monitor Gaming Odyssey Samsung LS32FG816SUXEN

Monitor Gaming Odyssey Samsung

El Samsung Odyssey OLED G8 G81SF (modelo LS32FG816SUXEN) no es un monitor más. Es una obra maestra diseñada para los jugadores más exigentes. Con una pantalla OLED QD de 32 pulgadas, resolución 4K UHD (3840 x 2160) y una tasa de refresco de 240 Hz, ofrece una fluidez visual y una nitidez que rozan la perfección.

Cada detalle, cada sombra y cada movimiento cobran vida con su contraste 1,000,000:1 y la tecnología VESA DisplayHDR True Black 400, que permite una profundidad de negros y un brillo realista como nunca antes.

Samsung ha incorporado su innovador sistema OLED Safeguard+, una combinación de hardware y software que previene el sobrecalentamiento y el burn-in. Tu inversión estará protegida durante años, incluso con sesiones intensas de juego o trabajo gráfico.

Ver precio

2. Auriculares inalámbricos Apple AirPods 4

Auriculares inalámbricos Apple AirPods 4

Los Apple AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido marcan una nueva era en la experiencia auditiva inalámbrica. Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día, un sonido puro y envolvente y una conectividad inteligente sin interrupciones, los AirPods 4 combinan innovación, elegancia y rendimiento.

Gracias al chip H2 de Apple, los AirPods 4 detectan y neutralizan los sonidos externos antes de que lleguen a tus oídos.

Disfruta de un entorno de calma incluso en los lugares más ruidosos: oficinas, transporte público o aviones.

Cancelación de ruido inteligente: se ajusta automáticamente a tu entorno.

Audio Adaptativo: combina cancelación y sonido ambiente para una experiencia equilibrada.

Detección de Conversación: baja el volumen cuando hablas con alguien, sin necesidad de quitártelos.

Sumérgete en una experiencia acústica cinematográfica con el Audio Espacial Personalizado. Los AirPods 4 crean una burbuja sonora 3D que adapta el sonido a la forma de tu oído y a la posición de tu cabeza.

Ver precio

3. Robot Vacuum XIAOMI

Robot Vacuum XIAOMI

Si estás cansado de perder horas aspirando, barriendo o fregando, el Xiaomi Robot Vacuum X20+ llega para revolucionar tu rutina doméstica. Este robot aspirador y fregasuelos inteligente combina navegación láser avanzada (LDS), succión de 6000 Pa, lavado automático y una estación base todo en uno para ofrecerte un nivel de limpieza profesional… sin mover un dedo.

El Xiaomi Vacuum X20+ cuenta con una potencia de succión de 6000 Pa, capaz de eliminar polvo, migas, pelos de mascotas y suciedad incrustada tanto en suelos duros como en alfombras. Gracias a su fregado giratorio de alta velocidad y su elevación automática de mopas, limpia de forma más eficaz que la mayoría de modelos convencionales.

El Xiaomi Robot Vacuum X20+ está equipado con una potente batería de polímero de litio que ofrece hasta 140 minutos de limpieza continua. Cuando detecta poca batería, regresa automáticamente a su base, se recarga y retoma la limpieza justo donde la dejó.

Ver precio

4. Ordenador Portátil Dell 15

Ordenador Portátil Dell 15

Si buscas un ordenador portátil que ofrezca potencia, velocidad y comodidad de uso, el Dell 15 DC15250 es una opción ideal. Equipado con el procesador Intel Core i5-1334U de 13ª generación, 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una pantalla FHD de 120 Hz, este portátil combina rendimiento profesional con un diseño moderno y ligero, perfecto para trabajar, estudiar o disfrutar de tu tiempo libre.

Con su acabado negro carbón, teclado QWERTY español y su eficiente sistema operativo Windows 11 Home, el Dell 15 DC15250 te ofrece todo lo que necesitas para rendir más en tu día a día.

El corazón de este portátil es su procesador Intel Core i5-1334U, con 10 núcleos y 12 hilos, capaz de alcanzar hasta 4.6 GHz.

Esto se traduce en un rendimiento ágil y estable, ideal para tareas de productividad, navegación intensiva, trabajo en la nube, edición ligera de imágenes o incluso multitarea con varias aplicaciones abiertas.

Gracias a su arquitectura híbrida de última generación, el Dell 15 combina eficiencia energética y potencia en un solo dispositivo.

La pantalla WVA Full HD (1920x1080) del Dell 15 DC15250 te sumerge en imágenes nítidas y realistas. Gracias a su tasa de refresco de 120 Hz y su recubrimiento antirreflejante, disfrutarás de una experiencia visual suave, sin interrupciones, ideal para trabajar bajo cualquier condición de luz o ver tus series favoritas con total comodidad.

Además, sus bordes delgados maximizan el área de visión, ofreciendo un diseño moderno y compacto que aprovecha al máximo el espacio.

Ver precio

5. LEGO Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts

LEGO Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts

El LEGO 76419 Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts no es un set cualquiera: es una obra de arte hecha de ladrillos. Con 2.660 piezas, este modelo de exposición te invita a revivir la magia de Hogwarts y recrear con tus propias manos los lugares más icónicos de la saga. Desde la Torre de Astronomía hasta el Gran Comedor, pasando por la Cámara de los Secretos, este set es una experiencia inmersiva que combina nostalgia, detalle y creatividad.

Diseñado para adultos coleccionistas y fans de Harry Potter, este LEGO es mucho más que un juguete: es una pieza de exhibición que captura la esencia de Hogwarts en una escala majestuosa y elegante.

El set LEGO 76419 Castillo y Terrenos de Hogwarts es una recreación detallada del colegio de magia más famoso del mundo.

Incluye elementos reconocibles de inmediato:

La Torre Central y la Torre de Astronomía , con detalles arquitectónicos únicos.

El Gran Comedor , donde todo comenzó con la llegada de Harry.

La Cámara de los Secretos , con su emblemática puerta de serpientes.

El Lago Negro y el Sauce Boxeador , con el Ford Anglia atrapado entre sus ramas.

El cobertizo de botes, puentes, invernaderos y jardines que rodean el castillo.

Además, incluye el barco de Durmstrang, el carruaje de Beauxbatons tirado por caballos alados y una estatua dorada del arquitecto de Hogwarts que puedes colocar junto a la placa con el nombre del castillo para un acabado de lujo.

Ver precio

6. Cafetera superautomática Krups Roma

Cafetera superautomática Krups Roma

Si eres amante del buen café, sabes que no hay nada como disfrutar de una taza perfecta recién hecha. La Krups Roma EA810870 no es solo una cafetera automática, es una experiencia de barista en tu propia cocina. Compacta, elegante y potente, esta máquina te permite preparar desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, con solo pulsar un botón.

Gracias a su molinillo cónico de metal integrado, la Krups Roma muele el café al instante, preservando todo el aroma y sabor de cada grano. Y con su sistema de presión de 15 bares, extrae la máxima esencia para lograr un café equilibrado, con cuerpo y crema perfecta.

La Krups Roma EA810870 está equipada con el exclusivo Compacto Bloque Térmico (CTS), una innovación que calienta el agua de forma ultrarrápida, garantizando un café caliente desde la primera preparación. Además, este sistema reduce la acumulación de cal, alargando la vida útil de la cafetera.

Podrás ajustar la intensidad del café en tres niveles, controlar la cantidad de agua y elegir la temperatura ideal según tu gusto. Todo esto desde un panel intuitivo y fácil de usar, pensado para quienes buscan comodidad y precisión al mismo tiempo.

Ver precio

7. Cuchillas Philips OneBlade

Cuchillas Philips OneBlade

Mantén tu Philips OneBlade en su máximo rendimiento con las cuchillas originales Philips OneBlade QP250/50, diseñadas para ofrecer un afeitado apurado, cómodo y sin irritación. Este pack incluye 5 cuchillas originales, compatibles con todos los modelos OneBlade y OneBlade Pro, garantizando una experiencia suave, precisa y duradera en cada pasada.

Las cuchillas Philips OneBlade están diseñadas con una hoja de acero inoxidable de alta durabilidad, que se adapta a cualquier longitud de vello, desde una barba de tres días hasta un afeitado completo. Gracias a su sistema de corte rápido (200 movimientos por segundo) y a su revestimiento deslizante, estas cuchillas ofrecen un afeitado eficiente y sin irritación, incluso en las zonas más sensibles.

El modelo Philips QP250/50 es compatible con todos los mangos OneBlade y OneBlade Pro, incluidos los modelos más populares:

OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx)

OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

No importa qué versión tengas, estas cuchillas se ajustan perfectamente para garantizar rendimiento y seguridad en cada uso.

Ver precio

8. Tablet Lenovo Idea Tab

Tablet Lenovo Idea Tab

La nueva Lenovo Idea Tab (2025) redefine lo que una tablet puede hacer por ti. Con una pantalla 2.5K de 11 pulgadas, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento ultrarrápido UFS, y Android 15 con herramientas de inteligencia artificial integradas, esta tablet combina potencia, diseño y versatilidad para estudio, trabajo o entretenimiento. Y lo mejor: incluye el Lenovo Tab Pen, un lápiz óptico con funciones inteligentes que te permite dibujar, escribir, anotar o buscar información con un simple gesto.

Disfruta de una resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles) con una frecuencia de actualización de 90 Hz, que ofrece imágenes fluidas, nítidas y llenas de color. Ya sea que estés viendo una serie, editando documentos o dibujando, cada movimiento se siente natural, preciso y sin desenfoque.

Además, sus 4 altavoces optimizados con Dolby Atmos te envuelven con un sonido envolvente que transforma tu forma de disfrutar música, películas o clases online.

Equipada con el procesador MediaTek Dimensity 6300, la Lenovo Idea Tab ofrece un rendimiento equilibrado y eficiente, ideal para multitarea, clases online, streaming, o gaming casual. Los 8 GB de RAM permiten abrir varias apps a la vez sin ralentizaciones, mientras que sus 256 GB de almacenamiento UFS garantizan una velocidad de carga y respuesta sobresaliente.

Ver precio

9. Depiladora IPL con Inteligencia Artificial Philips Lumea Serie 9900

Depiladora IPL con Inteligencia Artificial Philips Lumea Serie 9900

La nueva Philips Lumea Serie 9900 es mucho más que una depiladora: es una revolución tecnológica en el cuidado personal.

Gracias a su sistema de depilación IPL (Luz Pulsada Intensa) con IA integrada, te ofrece un tratamiento personalizado, preciso y duradero, con resultados visibles desde las primeras sesiones.

Con solo 3 tratamientos, puedes reducir hasta un 92% del vello y mantener tu piel suave hasta 18 meses, según estudios clínicos.

Y todo esto sin dolor, sin citas en el salón y con la confianza de Philips, la marca líder mundial en belleza y tecnología del cuidado personal.

La Philips Lumea 9900 incorpora la nueva plataforma SkinAI, una aplicación inteligente que analiza tu piel y te acompaña paso a paso en tu tratamiento.

Funciones destacadas de la app SkinAI:

Analizador de vello corporal: controla la evolución del vello entre sesiones.

Contador de pulsos por audio: te guía con precisión sobre las zonas tratadas.

Historial personalizado: registra tus avances para ajustar el tratamiento.

Tu experiencia se vuelve totalmente interactiva, guiada y segura, con resultados profesionales desde casa.

Ver precio

10. Radiador eléctrico bajo consumo Cecotec

Radiador eléctrico bajo consumo Cecotec

El invierno ya no es sinónimo de frío. Con el Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection, podrás disfrutar de un ambiente cómodo, silencioso y elegante en cada rincón de tu casa. Este radiador de bajo consumo y 2000 W combina tecnología avanzada, conectividad Wi-Fi y un diseño minimalista de cristal templado, pensado para ofrecer eficiencia energética, seguridad y confort total.

Gracias a su sistema de calefacción de aluminio de alta calidad y sus 2000 W de potencia, este convector calienta estancias de hasta 20 metros cuadrados en pocos minutos.

Puedes elegir entre dos modos de potencia:

Modo ECO (1000 W): ideal para mantener el calor con el mínimo consumo.

Modo Máx (2000 W): para alcanzar rápidamente la temperatura deseada.

Además, su termostato regulable permite mantener la temperatura constante, evitando picos de consumo innecesarios y reduciendo tu factura eléctrica.

El Ready Warm 6750 Crystal Connection lleva el confort a otro nivel con su conectividad Wi-Fi integrada.

Mediante la app Tuya Smart, disponible para Android e iOS, puedes:

✅ Encender o apagar el radiador a distancia.

✅ Ajustar la temperatura exacta desde tu smartphone.

✅ Programar horarios semanales y modos automáticos.

✅ Controlar varios radiadores a la vez desde la misma app.

Imagina llegar a casa y que el salón ya esté a la temperatura perfecta. Con Cecotec Smart Heating, eso es una realidad.

Ver precio

Un evento global

La Fiesta de Ofertas Prime 2025 se celebrará simultáneamente en más de 20 países, incluyendo España, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Irlanda, Colombia y Reino Unido.

Es una oportunidad global para disfrutar de dos días de compras inteligentes, descuentos exclusivos y experiencias digitales únicas.