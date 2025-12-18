El Xiaomi Watch S4 es mucho más que un reloj inteligente: combina tecnología avanzada, salud, deporte y estilo en un solo dispositivo. Con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y resolución de 466 x 466 píxeles, ofrece colores vibrantes y una visibilidad óptima incluso bajo luz directa del sol, lo que lo hace ideal para uso diario, entrenamientos al aire libre o actividades deportivas exigentes. Su brillo máximo de 2200 nits asegura que nunca pierdas detalles importantes, ya sean notificaciones, estadísticas de salud o funciones del reloj.
Smartwatch Xiaomi Watch S4
Diseño premium y personalizable
El Xiaomi Watch S4 destaca por su diseño elegante y resistente, fabricado en aleación de aluminio con bisel de cambio rápido 2.0. Esto permite personalizar tu smartwatch con diferentes esferas exclusivas, adaptándose a tu estilo y preferencias, ya sea en el trabajo, en el gimnasio o en ocasiones especiales. Disponible en colores Black, Rainbow y Silver, es un reloj que combina funcionalidad y moda.
Monitoreo de salud y bienestar
Este smartwatch ofrece un seguimiento avanzado de salud, incluyendo:
-
Frecuencia cardíaca 24/7 para controlar tu corazón en tiempo real.
-
Medición de SpO2 para mantener un control sobre los niveles de oxígeno en sangre.
-
Monitor de sueño para analizar calidad y patrones de descanso.
-
Entrenamientos de respiración para reducir el estrés y mejorar tu bienestar general.
Estas funciones son ideales para quienes buscan un estilo de vida saludable, detectando cambios importantes en el cuerpo y ayudando a tomar decisiones informadas sobre actividad física y descanso.
Funciones deportivas inteligentes
El Xiaomi Watch S4 es un compañero perfecto para deportistas y aventureros, con más de 100 modos deportivos, incluyendo running, ciclismo, natación y entrenamiento funcional. Destacan sus funciones avanzadas:
-
Reconocimiento de postura al correr, que ayuda a mejorar la técnica y prevenir lesiones.
-
Detección de caídas en deportes de invierno, proporcionando mayor seguridad durante esquí o snowboard.
-
GPS integrado vía smartphone, para registrar rutas y distancias con precisión.
Conectividad y funciones inteligentes
Con Bluetooth 5.3 y micrófono dual con reducción de ruido, puedes realizar llamadas claras y recibir notificaciones importantes directamente en tu muñeca. También es compatible con smartphones Android e iPhone, integrando funciones de control y notificaciones sin necesidad de sacar el móvil.
Batería de larga duración
Olvídate de cargar tu reloj constantemente: el Xiaomi Watch S4 ofrece hasta 15 días de batería en uso normal, y una autonomía prolongada incluso con monitoreo constante de actividad y deportes. Esto lo hace ideal para quienes buscan un smartwatch fiable y sin interrupciones, tanto en el día a día como en actividades al aire libre o viajes.
Precio y oferta especial
Actualmente, el Xiaomi Watch S4 tiene un descuento del 44 %, desde solo 90 €, siendo uno de los precios más bajos de los últimos 30 días. Con más de 2.000 unidades vendidas el mes pasado y una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 en Amazon, se posiciona como una de las mejores opciones en smartwatches de alta gama con excelente relación calidad-precio.
Por qué elegir el Xiaomi Watch S4
-
Pantalla AMOLED brillante y de alta resolución para visibilidad perfecta.
-
Diseño premium y personalizable, elegante y resistente.
-
Monitoreo de salud avanzado: frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y respiración.
-
Funciones deportivas inteligentes: postura al correr, detección de caídas y más de 100 modos deportivos.
-
Conectividad avanzada y llamadas claras gracias a Bluetooth 5.3 y micrófono dual.
-
Batería de hasta 15 días para un uso prolongado.
-
Descuento del 44 % por tiempo limitado.
