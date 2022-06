La 'biblia' de Daredevil en un magistral cómic de Frank Miller y Klaus Janson

No voy a tardar más de dos líneas en decir que este cómic que analizamos hoy en Libertad Digital es una obra maestra. Así de claro y contundente soy en esta reseña del Daredevil de Frank Miller y Klaus Janson. No me escondo. Es un 10. Quizá un 11 sobre 10. Más de 800 páginas repletas de historias, incluyendo extras, que convierten este cómic en una pieza de coleccionista. Si te gusta Daredevil tienes que tener esta obra. Si no conoces al personaje, también, porque una vez lo leas te fascinará el universo del abogado ciego de la cocina del infierno.

En este primer párrafo ya he dado un atisbo claro de por dónde van a ir los tiros en esta reseña y eso que solo acabo de empezar. En Libertad Digital os vamos a analizar, galería de fotos mediante, esta obra que Panini vuelve a relanzar y que he tenido la suerte de analizar en los últimos días. De analizar y de disfrutar página a página.

Como siempre hacemos y antes de ponernos manos a la obra con Matt Murdock y compañía, dos apuntes. El primero como recordatorio de la entrevista que le hicimos a Julián Clemente, editor de Marvel de Panini España, que nos dio su punto de vista acerca de esta maravillosa era del personaje firmada por el genio Frank Miller y por Klaus Janson. Y en segundo lugar, apuntando el apartado técnico de este comic recopilatorio relanzado por la editorial Panini España. 880 páginas, dibujo/guion para Frank Miller y color para Klaus Janson. Tapa dura. Incluye Daredevil 158-191 y What If 28 y 35 USA. Más de dos kilos de peso (aún así se lee sin problemas) que engloban las historias de la era de Frank Miller con el personaje. Precio: 70 euros. Ahora sí, vamos con la biblia de Daredevil.

La mejor era de Daredevil

Esto no es una opinión exclusivamente mía sino una creencia que está bastante extendida. Frank Miller y Daredevil cambiaron, a nivel narrativo y de construcción del universo de un personaje, la forma de ver el mundo de los cómics. Si antes os comentaba que esto es una pieza de coleccionista también lo es por esto que menciono. Frank Miller puso al servicio de Matt Murdock todas sus cualidades como generador de historias/dibujante y eso es algo que se palpa desde el inicio del cómic. El ritmo, la narrativa, el dibujo, la acción, los diálogos, la forma de entender y vivir una historia con un narrador externo que te redondea todos los puntos de vista... en conclusión, Frank Miller hizo maravillas con Daredevil. Transformó a un superhéroe de clase media que no pasaba por un buen momento en un auténtico blockbuster de las viñetas.

En esta sucesión de historias perfectamente ordenadas e hiladas entre sí en esta edición, Miller nos ofrece un repertorio de recursos que van desde la simpleza de una conversación con tonos de humor y acidez, pasando por lo sentimental y oscuro de muchas fases del cómic y terminando con escenas de acción que te harán quedarte en la misma página varios minutos recreándote. Miller se divierte y nos divierte a través de un modo de narrar que se convirtió en un ejemplo a seguir para otros autores de la época.

Además de todo esto, aquí podemos encontrar todos los ingredientes del universo de Daredevil. Desde sus principales aliados a sus más famosos enemigos culminando todo con la historia oscura de amor que mantiene con Elektra, la asesina implacable que quiere odiar a nuestro abogado, pero que, al igual que él, es incapaz de apagar la llama del amor que se procesan. A través de decenas de historias, algunas más simples y otras más complejas, Frank Miller pone al servicio del lector todo el universo de Daredevil. Por eso digo en el titular de esta reseña que es la biblia del personaje. Un genial punto de partida para el lector novato y una reafirmación maravillosa para los veteranos de la cocina del infierno. Lo tiene todo y los tiene a todos. Así de simple.

Volviendo a Elektra, ella será sin duda uno de los personajes y tramas que más vida darán a esta era de Frank Miller con Daredevil, pero no nos podemos olvidar de otros personajes que aparecen aquí y que voy a analizar paso por paso y, por supuesto, sin spoilers.

Bullseye: el hombre capaz de usar cualquier objeto para asesinar a sus enemigos con precisión de cirujano tiene un papel decisivo en el cómic. En cada viñeta veremos impregnado el odio de este personaje hacia Daredevil y su evolución será una de las piezas que darán sentido a toda la obra. Sacará lo peor de Matt Murdock y ganando o perdiendo, Bullseye marcará la vida de Daredevil para siempre.

Kingpin: como no iba a estar Kingpin en esta historia siendo el mafioso más importante y despiadado de la ciudad de Nueva York. Estará y mucho. Será decisivo, como siempre, y Miller logrará hacernos ver que incluso dentro de esa eterna rivalidad que existe entre el bien y el mal, Fisk y Matt Murdock, por momentos, llegarán incluso a respetarse y pedirse ayuda mutuamente. Trasladar eso no es sencillo, sobre todo porque hablamos de enemigos míticos del mundo Marvel, pero como he dicho antes, Miller es un genio.

Stick: el maestro de Daredevil y un misterioso hombre ciego al que Frank Miller da un valor tremendo, tanto por lo que cuenta como por lo que esconde. Matt Murdock tendrá momentos de duda y él estará ahí. Será un bastón más para el abogado ciego de la cocina del infierno. Eso sí, uno de los grandes misterios e historias de este cómic le tendrá a él como personaje importante.

Foggy: el mejor amigo de Matt Murdock le da un toque muy ameno y divertido al cómic con momentos estelares que dan rienda suelta a todo el sentido del humor de Frank Miller. Ojo, Foggy Nelson lo pasará mal, sin embargo, el punto de vista del personaje en esta historia será siempre el del entrañable amigo de Matt. Una persona que todo superhéroe quiere tener al lado como amigo. Una de las historias, narrada desde el punto de vista de Foggy y con Daredevil rompiendo la cuarta pared para decirnos que no le contemos a su mejor amigo su identidad secreta, es de las más divertidas de todo el cómic.

La Mano: un clan de asesinos que vive entre lo natural y lo sobrenatural. ¡Qué bien lo hace aquí Frank Miller! ¡Es un genio! La trama más interesante, que mezclará a otros personajes como Elektra, Stick o Kingpin. La acción se come las viñetas y nadie como Miller y Janson para mostrar combates entre ninjas asesinos y superhéroes. Una delicia en cada viñeta.

Hulk, el Castigador o la Viuda Negra, presentes: has leído bien. Estos tres aparecen en el cómic y en varios casos no lo harán solo como espectáculo, que también, sino como elemento narrativo para ir dando profundidad, sensibilidad y capas a Daredevil. Como he dicho antes, están todos y a través de este compendio de personajes que Miller fue narrando historia a historia durante aquella época, la esencia del diablo se convirtió en leyenda.

Conoceremos todo de Daredevil: orígenes y oscuridad

Para que un cómic sea algo más que un cómic y trascienda a obra de arte necesita siempre un personaje principal con varias capas. Con altibajos. Luz y oscuridad. Momentos buenos y malos. Muy buenos y muy malos. Aquí veremos todo eso en Daredevil. Frank Miller nos irá detallando todo lo relacionado con Matt Murdock cuando es un diablo callejero y también cuando se quita la máscara. Nos hablará de cómo se quedó ciego, por qué tiene los poderes que tiene a través de sus cuatro sentidos mejorados y qué significó el asesinato de su padre para nuestro héroe carmesí. Lo hará de vez en cuando, a través de la narrativa de otras tramas, y con el paso de las páginas, el lector se irá formando la imagen total de un Daredevil complejo y muy interesante.

¿Qué quiero decir con un Daredevil complejo? Que no todo es blanco o negro. "Cuernecitos", como le llaman algunos de sus enemigos tiene muchas luces y muchas sombras. De hecho, su implacable determinación por la justicia le llevará a vivir tragedias que Frank Miller aprovecha para dejar, si es necesario, en muy mal lugar a su personaje. El amor por Elektra, tóxico en muchas ocasiones, hará que Matt Murdock se vuelva un egoísta atormentado que hará daño a gente que le quiere. En concreto a otras mujeres de su vida que se verán arrastradas por el miedo a la soledad de nuestro abogado. Hay sufrimiento en este cómic y eso dará más realidad a la historia.

Por cierto, imprescindibles esas pequeñas guías que Miller nos muestra cada cierto tiempo sobre cómo es la casa de Daredevil, qué armas usa y cómo descubrió, entre otras cosas, el radar sobrehumano que le permite ‘ver’ siendo ciego. Detalles que dan más grandeza a este volumen.

Acción a raudales con un dibujo y un color de matrícula de honor

Miller no solo es guion, también es dibujo y para redondear su apuesta se suma a la causa con el color Klaus Janson. El dibujo es impresionante. Clásico, propio de la época en la que tuvo su aparición, y maravilloso. Pocas veces se ha narrado tan bien la acción como lo hace Frank en esta obra. Las peleas son obras de arte y como tal te tirarás un buen rato siguiendo los movimientos de artes marciales del diablo de la cocina del infierno.

Aquí os muestro un ejemplo:

Así se narra una pelea. Así se narran los saltos y acrobacias de Daredevil por Nueva York. Y así se da color y entintado a un dibujo genial. Janson aporta eso y más a Frank Miller. Le aporta que la aparición de Daredevil sea aún más destacada con ese color carmesí que llena la página y te hace abrir bien los ojos. Cuando aparece nuestro protagonista se nota y eso es mérito del señor Klaus.

Sentido del humor

¡Lo que se agradece el sentido del humor clásico en obras así! Aquí lo vamos a tener, por supuesto. Daredevil, ya sea como el playboy Matt Murdock o como el justiciero nocturno, tendrá muchos momentos divertidos. Su relación con los criminales es uno de los mejores puntos del cómic. Destaco por ejemplo a dos secundarios, los poco inteligentes y siempre torpes Turk y Grotto. Dos delincuentes que dan el alivio cómico que busca cada cierto tiempo Miller. Lo busca y lo encuentra. Cuando antes he dicho que Frank se divierte y te divierte con este cómic, no lo decía solo por la acción y las tramas principales.

Nota final: 11 sobre 10

Vuelvo a ser muy claro: hazte con él. Así de claro. Si te gusta el mundo de los cómics te puedes dar este capricho. Sí, lo sé, son 70 euros, pero los vale. Hablamos de un volumen de coleccionista. Todas las historias de la fusión inicial entre Miller y Daredevil. Tiene a un gran superhéroe, una gran historia, un genio al frente y también muchos extras recomendables como bocetos, dibujos, portadas, una entrevista con sus autores y todo rematado con una última historia llamada "ruleta" que servirá como guinda para un pastel carmesí con el mejor Daredevil de la historia. 11 sobre 10. Matrícula de honor para la biblia del diablo justiciero. Ya estás tardando en hacerte con él. ¡Corre!