"La mujer tuvo un papel importantísimo en Egipto. Tuvo los mismos derechos por ley que el hombre, no como en otras culturas, como la griega, en la que se la consideraba menor de edad. Esto es desconocido para el gran público", asegura Esther Pons, arqueóloga y comisaria de la exposición Hijas del Nilo, una muestra que explora el papel de la mujer en el antiguo Egipto y que reivindica la poca atención prestada a este tema. "Se ha tocado muy poco e incluso se ha infravalorado. No conocemos que las mujeres podían casarse, divorciarse, heredar, desheredar a los hijos, acceder a la administración o tener propiedades por sí mismas", añade.

Molinera | Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim

"Las desigualdades sociales en Egipto era absolutas, tanto para hombres como para mujeres. A los cargos en la administración solo accedían las clases privilegiadas. La gran mayoría de la población vivía del campo y no sabía ni leer, por lo que no conocía ni las leyes. Las mujeres de clase alta o clase media tuvieron acceso a trabajos importantes como médico, escriba o portadoras que llevaban alimentos a los templos. También era muy importante el papel de Esposa Real. Hubo mujeres que llegaron a reinar por sí solas", explica Pons, que pone como ejemplo a Cleopatra VII o Hatshepsut. Esta última fue una reina-faraón de la dinastía XVIII de Egipto, regente de su hijo Tutmosis III. "Cuando éste accedió al trono, Hatshepsut no se retiró. Ella se hizo cargo del poder político y su hijo, del militar", cuenta.

Grupo escultórico de Nepeh-Ka y su mujer, Wahi

Hijas del Nilo se compone de 300 piezas, procedentes de 12 países y 27 instituciones como el Museo Egipcio de Turín o el Rijksmuseum de Ámsterdam. Ofrece al visitante una visión global de todos los ámbitos del mundo femenino en el antiguo Egipto, desde la vida cotidiana, el atuendo y la cosmética, hasta su influencia como diosas y reinas. Encontramos instrumentos musicales, papiros, amuletos, cucharas para maquillaje, vasos canopos, brazaletes o sarcófagos.

"Una de las piezas estrella – destaca Nacho Ares, historiador y co-comisario de la muestra – son el grupo escultórico de Nepeh-Ka y Wahit, de la época de las pirámides, en la que se ve de forma evidente esa igualdad entre hombres y mujeres. Están en actitud íntima y a la misma escala. Otra pieza destacable es el sarcófago y cartonaje de Kaipamau, procedente del museo Arqueológico de Zagreb, que posee los colores originales, sin restaurar. Era una sacerdotisa, Señora de la Casa, un cargo habitual entre las mujeres de la nobleza".

Sarcófago y cartonaje de Kaipamau | L.G.

El papiro erótico de Turín

Otras de las piezas más curiosas de la exposición son los calcos del papiro erótico de Turín, prestados por la Biblioteca Nacional. Están fechados entre los reinados de los faraones Ramsés II y Ramsés VI (1289-1135 a. C.) y recrean los juegos sexuales que mujeres y hombres mantenían en el antiguo Egipto. "La sexualidad era parte de la vida de las mujeres y se mostraba sin tapujos", aclara Pons.

El papiro erótico de Turín

El recorrido de la muestra se divide en cuatro grandes ámbitos. La exposición comienza mostrando cómo era la vida de las mujeres en el periodo faraónico y en la etapa Ptolemaico-romana, tratando de reflejar todos los estratos sociales, desde las mujeres más humildes, como las campesinas, hasta las altas damas de la corte, con representaciones en cerámicas, relieves y pinturas que hablan de las costumbres y los cargos que ellas desempeñaron.

Diseño de Caprile

La segunda sección muestra el poder e influencia de las mujeres en las capas sociales cercanas al faraón y en la realeza. El diseñador Lorenzo Caprile se ha encargado de confeccionar dos réplicas de los atuendos que las mujeres de alta clase lucían en grandes eventos o banquetes.

La tercera parte muestra el papel "tan importante" que desempeñó la mujer en la religión, donde tuvieron cabida las sacerdotisas, las adoratrices de Amón, las danzantes o las cuidadoras de los templos. Además, se muestran diversas divinidades femeninas como Hathor, Bastet, Sekhmet o Tueris, y de manera especial, Isis.

Por último, el visitante se adentrará en todo lo relacionado con la muerte y y la eternidad, desde una óptima femenina, gracias a una selección de momias, ataúdes y cartonajes. Cuenta con la recreación de la cámara funeraria de la reina Nefertari.

En torno a Hijas del Nilo se han organizado una serie de actividades paralelas como son un ciclo de conferencias, visitas guiadas para colectivos específicos, visitas nocturnas y visitas matutinas. Las charlas arrancan en septiembre y comienzan con Zahi Hawass, ex Ministro de Antigüedades de Egipto.

Ficha:

Título: Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto

Comisarios: Esther Pons y Nacho Ares

Fechas: Del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022

Lugar: Palacio de las Alhajas (Pl. de San Martín, 1, 28013 Madrid)

Precio: Entrada general: 14€. Entrada reducida: 7€.

Esta exposición ha sido ideada y producida por EULEN Art, línea de negocio del Grupo EULEN.