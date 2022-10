Tim Burton reniega de Disney: "Es un circo horrible"

El director Tim Burton declaró que no volverá a trabajar con Disney en futuros proyectos tras su horrible experiencia durante el rodaje de Dumbo, el remake en imagen real del clásico de animación que se estrenó en 2019. El director de Batman o Charlie y la fábrica de chocolate describió la experiencia de su último rodaje con la productora como "un circo horrible".

"Durante mi carrera, allí (en Disney) me han contratado y despedido varias veces... Lo que pasó con Dumbo es que me di cuenta de que mis días con Disney habían terminado. Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en un horrible circo y que tenía que escapar", declaró Burton a Deadline.

El estadounidense afirmó que tiene problemas con todos los grandes estudios y sus respectivas franquicias a la hora de sacar adelante sus proyectos. "Se ha convertido en algo muy homogéneo, muy consolidado. Hay menos espacio para diferentes cosas", reflexiona Burton hablando de las grandes productoras en la actualidad.

Tim Burton, director de filmes tan icónicos como Eduardo Manostijeras, Ed Wood o Big Fish, lleva trabajando con Disney desde el comienzo de su carrera en el cine. En 1982 realizó el cortometraje Vincent, producido por el estudio, que se convirtió en el primer éxito de su larga trayectoria.

En la última etapa del director trabajando para la gran productora estadounidense estrenó títulos como Alicia en el País de las Maravillas, el largometraje de Frankenweenie, Alicia a través del espejo (de la que fue productor) y la mencionada Dumbo, protagonizada por Colin Farrell y Michael Keaton.

El próximo proyecto de Burton será la serie sobre Miércoles, el famoso personaje de la familia Addams. Protagonizada por Jenna Ortega, Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones, se estrenará en Netflix el próximo 23 de noviembre.