Los ejercitos del Conquistador, una joya visual de Cartem Cómics

Si hay algo que está caracterizando a la editorial Cartem Cómics es que suele garantizar dos cosas: un buen cómic y sobre todo una buena edición. Esa calidad en los tiempos que corren y con los precios disparados a los que todos nos vemos sometidos nunca debe pasar desapercibida y aquí lo vamos a repetir una y otra vez porque, a fin de cuentas, lo que pretendemos es promocionar el amor por el mundo de las viñetas y por supuesto la pasión por la lectura y la cultura.

Como ya pasó con otros cómics que hemos repasado en esta sección, como Los Cosacos de Hitler o Frente al Muro, Cartem es a día de hoy una gran opción para el amante de los tebeos que quieren y demandan historias de calidad y con un gran tratamiento en la edición que se van a llevar a casa. Que la persona que compre un cómic lo disfrute, no lo consuma y fin de la historia. Por eso es un gusto traer hoy una obra como Los ejércitos del Conquistador, la cual no te va a dejar indiferente.

Antes de entrar en detalles, vamos con el apartado técnico: guion de Jean-Pierre Dionnet, dibujo de Jean-Claude Gal y Philippe Picaret, 188 páginas, editorial Cartem, tamaño de 23,5 x 31,5 cm, cartoné tapa dura con plastificado mate y un precio de 34,95.

Ahora sí, vamos con la reseña

Un dibujo de 10 para una buena historia de conquista y venganza

Soy directo desde el primer momento y aunque habitualmente arranco con el guion y el argumento básico del cómic en cuestión, aquí tengo que arrancar por lo que me hizo pasar de echar un vistazo rápido a leerme del tirón casi 100 páginas de esta historia. Hablo del dibujo. Del espectacular dibujo, sobre todo en planos largos, de este cómic. Obra de arte la que se han marcado tanto Jean-Claude Gal y Philippe Picaret y además la podemos disfrutar a lo grande con el tamaño que nos trae Cartem de 23,5 x 31,5 cm. Eso fue lo primero que me llamó la atención. De hecho, lo que hago habitualmente es coger el cómic, leer cinco o seis páginas rápidas y después dejarlo para organizarme las lecturas y darle prioridad a lo que me ha llegado anteriormente. Aquí no fue el caso. El dibujo me atrapó desde el primer momento y cuando eso pasa hay que disfrutarlo. Del tirón.

Impresionante la calidad del dibujo y los detalles perfectamente cuidados que se pueden ver en esta obra, sobre todo cuando, metafóricamente, la cámara se aleja y nos muestra un plano general. Os recuerdo que estamos hablando de una temática basada en epopeyas fantásticas, es decir, debes conseguir sí o sí que al guion se sume un dibujo que muestre ciudades grandiosas, ejércitos temibles, luchas épicas, fuego, sangre, grandes duelos a caballo, espadas, arqueros... todo eso tiene que estar si quieres cumplir con el término de epopeya y aquí lo encontramos todo. Os dejo varios ejemplos en los que también se puede ver la estética cuidada hasta la saciedad de cada soldado y de cada ejercito, al igual que el buen uso del color para una obra que, como apunte informativo, originalmente vio la luz en blanco y negro:

El dibujo sobresale en esta obra, pero no está lejos en cuanto a nivel el guion firmado por Jean-Pierre Dionnet. Empieza con pequeñas historias cortas y encuentra su parte más interesante cuando llegamos al epicentro de la narrativa: la venganza y el triunfo de Arn. Este cómic está dividido en tres capítulos que se publicaron en su día en 1981 y 1987. En el primero se nos ofrece un contexto general del mundo en el que estamos inmersos y se conforma el perfil del malo de la historia, el Conquistador, y posteriormente aparece la figura de Arn, el Espartaco de este mundo por así decirlo. Es ahí, cuando aparece Arn, donde el cómic se muestra más sólido ofreciendo un guion interesante y adictivo repleto de venganza y poder.

Eso sí, matiz importante dentro del capítulo de personajes. Arn es un héroe, pero no un santo. Otro punto a favor del cómic, no ofrecer a un malo malísimo frente a un santo inocente que mata sin querer. No, aquí el que mata, lo hace de verdad y con contundencia. Nuestro Espartaco tiene sed de venganza y pese a ser el bueno de la ‘película’ no tiene ningún reparo en cortarle un brazo a alguien muy cercano a él solo para que se parezca aún más a lo que Arn quiere representar. No es una historia suave, ni mucho menos.

Por último mencionar la edición de Cartem en este cartoné con plastificado mate. El tamaño hace mucho por aumentar la espectacularidad del dibujo y también incluye como extras un prefacio del guionista y la biografía de los artistas.

Conclusión: un cómic cuyo título reza "Los ejércitos del Conquistador Epopeyas fantásticas" necesita sí o sí un dibujo y un guion que den verdad a su carta de presentación y este cómic de Cartem no miente. Su mayor valor se encuentra en el grandioso trabajo visual que se pone a disposición de un guion notable y de una cuidada edición. Entretenimiento garantizado. De fácil lectura y con un ritmo que solo se pausa para admirar el trabajo al dibujo de Jean-Claude Gal y Philippe Picaret. Perfecto para los amantes de la fantasía y las conquistas. Si gustan, disfruten de la lectura.