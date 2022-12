El Fuego de David Rubín, obra maestra del cómic español

"La barbaridad de cómic que ya tengo en mis manos. El Fuego del genio @davidrubin con @Astiberri. Muy pronto reseña en nuestra sección de cómics de @libertaddigital". Este es el tuit que puse días antes de leer ‘El Fuego’ de David Rubín. Apenas me dio tiempo a ver tres o cuatro páginas y ya puse mis propias expectativas en lo más alto posible. En ocasiones, eso es una trampa mortal. Te pones tan alto el listón de exigencia que una vez lees el cómic se te puede venir abajo. Otras, como es el caso, no hay ni un solo atisbo de decepción ante lo que han visto mis ojos. Dije sin leerlo que ‘El Fuego’ era una barbaridad de cómic. Una vez leído, mantengo y elevo mi crítica, porque es una obra de arte.

Para meter mano rápidamente a esta obra de arte del cómic español, vamos antes con el apartado técnico y posteriormente nos vamos al fin del mundo que nos propone Rubín: guion, dibujo y entintado de David Rubín, editorial Astiberri, 256 páginas, cartoné, medidas 23 x 31 cm y un precio de 35 euros.

Cuando el apocalipsis personal supera al fin de la humanidad

Más de una década de trabajo y por fin David Rubín, al que ya hemos traído a esta sección de cómics junto a Jeff Lemire con Cosmic Detective, nos trae su obra más personal y representativa. Él se lo ha guisado y se lo ha comido con el guion, el dibujo y el color de esta obra que nos llevará por un intenso viaje apocalíptico y emocional en una historia de pura ciencia ficción reflexiva.

El argumento de este cómic gira en torno a un arquitecto de fama mundial, Alexander Yorba. Él será el encargado de diseñar una colonia en la Luna ante el impacto en pocos años de un asteroide que pondrá fin al planeta Tierra. Su trabajo como arquitecto y salvador de la humanidad se verá a su vez sacudido por un tumor cerebral diagnosticado que también le pone a él una cuenta atrás hacia la muerte. Cuando conoce la noticia, Yorba dará prioridad a lo verdaderamente importante en su vida, pero muy pronto se dará cuenta de que ha llegado tarde y de que su egoísmo y su fuego interior son aún más peligrosos que el asteroide que se aproxima.

Como se pueden imaginar leyendo el argumento, David nos trae una historia de ciencia ficción con elementos tecnológicos originales, viajes espaciales, emplazamientos futuristas, medios de transporte de ultimísima generación y como no, un apocalipsis en toda regla en el que podremos ver, por ejemplo, a Roma y a Madrid en todo su esplendor destructivo. Pero todo eso tiene el estilo y el ADN de David Rubín y eso es lo que más empaque le da a la obra, aparte por supuesto del trasfondo moral y reflexivo que se respira y vive en el guion. El dibujo de David, para aquellos que no lo conozcan, es una auténtica joya y esa joya cuando se une a la ciencia ficción, termina de conformar un tesoro visual para el lector. Es como coger un diamante y sumarlo a una corona. El diamante de por sí es ya una maravilla, pero si lo unes al conjunto, en este caso a este género, te queda algo todavía más espectacular.

Una imagen vale más que mil palabras, por lo tanto aquí os dejo dos ejemplos del sello David Rubín:

Como habréis podido comprobar, David y su cálido fuego basan gran parte de su éxito a primera vista en el terreno estético, sin embargo, que nadie se lleve a un error. Dentro de ese diamante visual, el artista español abre otro apocalipsis, en concreto el que vive personal y profesionalmente el personaje principal. De hecho la mayor destrucción o mejor dicho autodestrucción, se produce en la vida de Alexander Yorba, un antihéroe que está muy lejos de ser el ejemplo laboral y personal que todos creen que es. Yorba es una mala persona. Yorba es un mal padre y un mal marido. Su egoísmo es aún mayor que el asteroide que amenaza la Tierra y es ahí donde David profundiza más siendo incisivo con buenas conversaciones y reflexiones. Rubín usa lo visual y lo textual para, paralelamente al fin del mundo global, mostrar el apocalipsis personal y sin salvación de su personaje.

El Fuego es por tanto una experiencia, dura y muy adulta, que removerá tus propios cimientos durante su lectura. Te dejará pensando, a fin de cuentas, y a mí cuando una obra te deja así, ya me vale la pena haberla leído. Además David no tiene ningún reparo en mostrar escenas de violencia o de carácter sexual explícitas si la historia lo demanda y lo hace con estilo, no abusando de ello. Incluso añade ciertos guiños y humor negro mencionando de rebote a superhéroes que son historia viva del mundo de los cómics. Lo dicho, vale mucho la pena atravesar ese camino que se nos plantea aquí aunque el mismo esté repleto de El Fuego que nos da David. Este fuego te dejará marca, pero es una quemadura que vale la pena experimentar.

Conclusiones: de lo mejor de 2022 sin duda y también de los últimos años. 256 páginas de reflexiones y pensamientos con una narrativa veloz, adulta y conmovedora. La edición de Astiberri, perfecta para lo que se quiere mostrar. El dibujo, de otro mundo. Además incluye un código QR para conocer el making off a modo de extras. Si gustan, disfruten de la lectura y disfruten del gran David Rubín.