El Superman comunista, una dura crítica a una terrorífica utopía

Cuando los estadounidenses Jerry Siegel y Joe Schuster crearon a Superman a principios de los años treinta, el superhéroe de la ‘S’ en el pecho tardó muy poco en convertirse en un símbolo. Se alzó en los cielos de la ficción como una referencia moral y ética que además encarnaba los valores que Estados Unidos quería exhibir y transmitir al mundo. Clark Kent nació en Smallville, Kansas, es decir, estadounidense a más no poder, pero, ¿qué ocurriría si la nave de Kal El hubiese caído en un país diferente? En España, por ejemplo. En Francia o en Alemania. Bueno, como el objetivo más mediático siempre es vender el extremo, DC tomó la decisión a principio del siglo XXI de convertir a Superman en un símbolo del... ¡Comunismo!

Antes de entrar en más detalles con este Superman que en vez de una ‘S’ tiene una hoz y un martillo en el pecho, vamos con el apartado técnico: guion de Mark Millar, dibujo de Dave Johnson y Kilian Plunkett, contiene Superman: Red Son núms. 1 a 3 USA, formato DC Pocket, 160 páginas y un precio de 9,95 euros.

Vamos con al reseña

Un Superman consumido por una utopía falsa y por las ansias de poder

Lo primero que hay que decir de esta obra es que nos encontramos en los años cincuenta, es decir, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso sí, dentro de esa guerra armamentística que libran ambas potencias, la URSS ha descubierto que tiene la auténtica carta ganadora o lo que es lo mismo, Superman. Aquí la nave de Kal El cayó en una granja soviética y tras años oculto, Superman es reclutado por Joseph Stalin para ser su mayor símbolo.

La obra de Mark Millar usa la idea comentada en el párrafo anterior para diseñar un universo alternativo en el que coge todos los elementos de la factoría Superman para girarlos por completo. Para cambiarlos de bando. Por poner varios ejemplos y sin spoilers, porque todo esto sucede al principio del cómic, en este universo Lois Lane está casada con Lex Luthor. De hecho, si Superman es la gran arma de la URSS, Lex Luthor es el ‘héroe’ de Estados Unidos. Ojo, héroe porque su objetivo es derrotar a este Superman soviético, no porque su forma de ser o su mentalidad pase de la maldad a la bondad. Aquí veremos a un Lex Luthor asquerosamente asqueroso y eso es bueno, porque los villanos deben ser así, asquerosos. Lex será pedante, egocéntrico, obsesionado con ser más listo que nadie y como no, capaz de sacrificar a miles de personas si con ello le tiende una trampa al "extraterrestre que vuela". También veremos en este cómic de Mark Millar a un Batman anarquista, a una Wonder Woman pareja de Superman y a un Linterna Verde que forma parte de los planes de Luthor contra el kryptoniano. También estará Brainiac, que será pieza clave en varias partes de la trama. Todo al servicio de dar la vuelta completamente a la tortilla.

Ahora bien, este cómic no se centra solo en girar la historia. Este Superman Hijo Rojo es una dura crítica a las utopías falsas que aparte de cobrarse millones de víctimas basan su ideología en una mentira. Y sí, Superman, criado en este universo bajo la ideología comunista, caerá de lleno en la trampa pese a que él crea que está salvando a la humanidad. El héroe de la capa empezará siendo una mera arma con el cerebro lavado que solo se saldrá de lo dictado por el dictador, nunca mejor, cuando tenga que salvar vidas. Luego acabará asumiendo el poder, consumido por una idea falsa de salvación y libertad que le convertirá en un auténtico villano. Hay dos momentos que simbolizan sus dudas antes de, por decirlo de alguna manera, pasarse completamente al lado oscuro, como un homenaje al propio superhéroe en la Plaza Roja de Moscú, que él mismo abandona para ayudar a gente en apuros, y sobre todo cuando vuela hasta Metrópolis para salvar a los estadounidenses porque no querer diferenciar entre humano buenos o malos. A partir de ahí y según vaya sumando poder e importancia dentro de la URSS, Superman perderá el norte dentro de la falsa utopía comunista. La libertad que él cree estar consiguiendo causará el mismo terror que la ideología que defiende causó en su día.

¿Lo mejor del cómic? La crítica histórica que hace Mark Miller y el buen juego de contrastes que lideran Lex Luthor y Superman. Hay un frase que dice un secundario dentro de la trama que deja a las claras esta crítica al mundo "ideal" falso que Superman cree defender aquí. "Eres la prueba viviente de que no todos los hombres son creados iguales". Este tipo de reflexiones están presenten continuamente en la trama de un guion muy bien elaborado por Mark Miller, entretenido, hilando de manera notable todos los cambios que hace dentro del universo Superman y con un dibujo de Dave Johnson y Kilian Plunkett óptimo para el tono que tiene la historia. El uso del color y la presencia de un Superman más gris oscuro que el azul habitual terminan de redondear el simbolismo de la obra.

En cuanto a la edición, es la primera vez que traemos a esta sección de cómics un tebeo en formato DC Pocket. Para los que no conozcan esta opción, ECC la usa para traer a la palestra cómics históricos o de gran éxito en un formato mucho más económico. Eso sí, que solo cueste 9,95 euros hace que obras como esta de Superman Hijo Rojo se reduzcan más a una lectura rápida y de picoteo que para tener una edición más de coleccionista o más cuidada. Es un formato más pequeño, de bolsillo y dedicado a ese lector que esté en modo ahorro o que simplemente quiera ir seleccionando obras míticas de aquí y de allá.

Conclusión: lógicamente prefiero a pies juntillas al Superman de toda la vida, con la ‘S’ y sin la hoz y el martillo en el pecho, pero este Superman Hijo Rojo publicado por primera vez en 2003 es historia del cómic y tiene un guion bien conformado y elaborado que se convierte en una buena crítica social dentro de un universo alternativo. La edición, de picoteo. La calidad del dibujo, mejor en otro formato, pero repito, ECC te da varias alternativas a diferentes precios.