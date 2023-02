Will Smith protagonizará 'Soy leyenda 2' usando el final alternativo de la cinta original

La película apocalíptica Soy leyenda, estrenada en 2007, fue uno de los grandes éxitos de Will Smith. Era una adaptación de la novela de Richard Matheson. Recaudó 585 millones de dólares en todo el mundo. Su final, sin revelar demasiado, no dejaba lugar a una secuela protagonizada por el mismo actor. Sin embargo, un final alternativo dejaba entreabierta una puerta que, finalmente, parece haberse abierto del todo.

Según publica el medio especializado Deadline, estará dirigida por Akiva Goldsman y estará ambientada varias décadas después de la primera parte. Toma como base un final alternativo. Aseguran que recordará a la serie de HBO The Last of Us. "¿Sabes cuando la Tierra reclama su territorio de nuevo? Hay algo de belleza en el hecho de que el hombre no sea el foco principal", afirmaba en una entrevista Goldsman.

"Esto se plasmará en nuestra versión de Nueva York. Aún no sé si subirán el Empire Estate, pero las posibilidades son infinitas. Nos queremos centrar más en el libro de Richard Matheson y en el final alternativo de la primera película en lugar de en el normal", añadió.