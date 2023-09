España se apunta al mundo de de los Kaijus con el cómic 'Gigantes'

Ya ha pasado el verano, pero os traemos a esta nuestra modesta sección un cómic muy fresco con un trabajo gigante sobre Gigantes. Y con acento español, que siempre suma puntos. Os hablo del trabajo que edita Astiberri y que firman los hermanos Valderrama. Miguel al dibujo y Carlos al guion. Gigantes nos trae una historia de carácter juvenil, que no infantil, que nos lleva a un mundo subterráneo dominado por bandas. La humanidad no puede subir al exterior por la presencia de unos monstruos que se han hecho con el control de la superficie.

Dentro de este juego de bandas, dos jóvenes amigos intentarán hacerse un hueco en esta dura vida de peleas y duelos constantes en los que ganarse el respeto de los demás será vital para ascender en la escala social. Tal es la desesperación por sumar puntos ante los jefes que su amistad se romperá para siempre en una incursión a la superficie que sacará los verdaderos instintos de ambos amigos.

Antes de continuar con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Carlos Valderrama, dibujo de Miguel Valderrama, rústica tapa blanda con solapas, 120 páginas y un precio de 17 euros.

Vamos con la reseña

Kaijus, apocalipsis, amistad y traición en una miniserie entretenida

Lo primero que hay que decir de Gigantes es que estamos ante una miniserie que se dividirá en dos tomos. El primero es este del que estamos hablando y el segundo llegará a principios de 2024, según anuncia la propia editorial Astiberri. Siendo una miniserie con 120 páginas en este tomo inicial hablamos de una historia dinámica y fresca que no tarda demasiado en pasar a la acción. Eso no quiere decir que los personajes estén mal desarrollados, aunque bien es cierto que se tira de ciertos clichés para conformar este universo de apocalipsis y monstruos. Aún así, me ha convencido el arco de transformación de Gogi y Zedo, los protagonistas, siendo su tortuosa relación y sus diferentes formas de madurar lo que dan más complejidad a este cómic de acción y entretenimiento.

Este tipo de historias han sido contadas muchas veces, no vamos a engañarnos, pero me gusta el tono que le dan los hermanos Valderrama porque siendo un cómic de carácter juvenil no tiene miedo a ser brusco y contundente cuando debe. No da marcha atrás en el desarrollo de un personaje porque todo tenga que acabar de manera feliz y dicharachera. No, aquí los hermanos Valderrama, si lanzan un conflicto, van hasta el final y no lo giran de nuevo de la oscuridad a la luz por tener un final bonito y de cuento de Disney. Esto sería más fácil de explicar con spoilers, pero no los quiero hacer. Tendréis que descubrirlo.

Lógicamente lo más destacado a nivel de personajes gira en torno a los dos jóvenes que arrancan la historia y que en un momento dado verán truncada su amistad por decisiones basadas en el egoísmo y la codicia. Por lo demás, los Kaijus, al menos en este primer tomo, cumplen con su función de amenaza sin desvelar mucho su origen y con un tono metafórico respecto a los personajes. A nivel secundario, los jefes de las bandas cumplen con los clichés habituales, igual que aquellos aliados que uno de los protagonistas encuentra en el exterior.

Este Gigantes es un cómic que navega entre lo juvenil y lo adulto con cierta originalidad en algunos temas y siguiendo en otros muchos casos algunos clichés del género. Por eso recomendaría este cómic a ese público intermedio entre ambas ‘edades’, porque tiene cosas que podrán disfrutar ambas generaciones. Por supuesto también a los amantes del universo asiático de los Kaijus que disfrutarán con un gran dibujo lleno de acción y fuerza, sobre todo cuando los monstruos hacen su aparición. También me ha gustado mucho el uso del color y los diferentes matices que se muestran con él en escenarios, personajes y conflictos.

Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: si es tu temática, adelante. Si este tipo de historias te gustan no creo que te defrauden los hermanos Valderrama. Se adapta a un arco amplio de lectores y lo puedes devorar tranquilamente en tu casa, en el metro o paseando por el parque. Ojalá veamos en el segundo tomo algo más de desarrollo del universo Gigantes con el origen de los Kaijus y con más detalles de ese submundo que yace bajo la superficie. Si gustan, disfruten de la lectura.