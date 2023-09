One Piece triunfa en Netflix: cómo leer el cómic en España

One Piece nació en el año 1997 (1999 la serie de TV) y no ha parado de triunfar en el mundo del manga desde esa fecha. Todo lo que rodea a este cómic, ya sea en serie animada o en viñetas, genera auténtica locura entre sus fans y lo más curioso de todo es que sigue de plena actualidad porque, para aquellos que no lo sepan, aún no ha terminado. Décadas de historias e infinidad de viñetas y las aventuras del pirata Luffy aún no han llegado a su final.

El hecho de que sea una historia que, de momento, esté situada entre 1997 y 2023 hace que mucha gente crea que es imposible subirse al carro de esta aventura porque debe de tener decenas de tomos y cómics. La realidad es que así es, hay mucho camino por recorrer si eres novato en el mundo One Piece, sin embargo, hay maneras de entrar y por esa razón hemos elaborado esta pequeña guía para que el público español sepa que sí tiene opciones de iniciar el abordaje a este mítico manga sin volverse loco por el camino.

Actualmente, Planeta Cómic es la editorial que tiene los derechos de One Piece y ofrece dos opciones para iniciarse en la obra de Eiichirō Oda.

Opciones de lectura

Hasta hace bien poco, la editorial Planeta Cómic estaba publicando los tomos individuales de One Piece llegando a tener actualmente más de 100 publicados. Son tomos con un formato de rústica (tapa blanda) sin solapas que suelen tener 200 páginas más o menos. Las hay de 184, 224, 192... varía según el número. Y el precio de los mismos está establecido a día de hoy en 8,50 euros.

Planeta Cómic estaba publicando hasta hace nada de manera individual, pero desde hace unos meses, la editorial ha ampliado las opciones de los lectores sacando una edición llamada 3 en 1 que, como su propio nombre indica, tiene tres tomos en una misma publicación. Todo con un precio de 16,95 euros.

Ojo, esto no quiere decir que se haya parado el otro formato, aunque para aquellos que quieran empezar con One Piece se antoja mucho más fácil y barato la nueva opción que ofrece Planeta. ¿Por qué? Primero porque te permite ir de tres en tres y no de uno en uno y segundo y más importante, porque prácticamente te están dando tres tomos al precio de dos. Si cada edición individual son 8,50 euros, el total de tres se te va a 25,50 euros. Comprando el 3 en 1, el gasto se reduce a 16,95 euros, es decir, 8,55 menos.

Además hay que tener en cuenta que teniendo más de 100 tomos publicados, un lector novato tiene muchísimo que acumular estando todo eso publicado y quizá, en algunos casos, no sea sencillo de encontrar. Con el 3 en 1 puedes empezar hoy e ir ganando terreno a lo publicado poco a poco.

En el caso de este 3-1, el número de páginas es muy superior y el formato también es de tapa blanda con solapas. Eso sí, pese a la anchura del mismo, la encuadernación está muy reforzada y tiene mucho espacio y margen entre páginas y lomo. Esto se traduce en una apertura sencilla, sin forzar, y por lo tanto menos posibilidades de deterioro del producto.

Os dejo fotos de la edición 3 en 1:

Argumento de la obra

Explicadas las opciones de compra, vamos con el argumento principal. Un niño llamado Luffy sueña, no solo con ser pirata, sino con ser el mejor de todos ellos y lo que debe hacer para lograrlo es encontrar el denominado One Piece, un tesoro escondido por el legendario rey de los piratas, Gold Roger. Antes de ser ajusticiado, Roger habló de su tesoro escondido y lanzó un reto al resto de bucaneros para que alguien se hiciese con él y a la postre con el título de mejor pirata.

En este inicio del cómic, concretamente en el primer volumen, veremos a Luffy de niño mostrando ya desde muy joven su ambición por lograr su sueño. Además sabremos por qué se vuelve de goma y por qué considera a su sombrero de paja su mayor tesoro. Por otro lado avanzaremos en el tiempo hacia sus primeras aventuras, aliados, enemigos y como no a la formación de su tripulación.

Os dejo imágenes de los dos primeros tomos de Planeta Cómic en su edición 3 en 1:

Tipo de lector

He de confesar que yo me acerqué a esta obra con una edad avanzada, no en mi más tierna infancia, porque si yo cojo esto siendo un niño les puedo asegurar que ahora mismo tendría los más de 100 tomos en mi casa. Es la típica aventura, como pasaba en su día con Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco que, siendo joven, te obsesiona. Es dinámica, divertida, repleta de personajes y situaciones extraordinarias y con los valores propios de un guion que ensalza la amistad y los sueños por encima de todo. Además cuenta con un personaje principal, Luffy, repleto de carisma y que es capaz de acompañar a la misma persona generación tras generación generando un vínculo entre ellos.

Esta historia se puede leer y releer a cualquier edad. Quizá si te pilla muy mayor tengas que hacer un ejercicio de entendimiento con algunas cosas que te puede parecer mas infantiles, sin embargo, creo que está lejos de ser un manga que se encasille en el terreno exclusivo de lo juvenil. Si no fuese así habría parado hace ya mucho tiempo y sigue vigente con un público que empezó siendo niños y ahora es adulto.

Conclusión

Aprovechando el impacto de la serie es un buen momento para entrar en One Piece e ir poco a poco cogiendo el ritmo de los más veteranos. En el caso de ser coleccionista a ultranza seguramente haya muchos que, vista la calidad del nuevo formato, también se suban a este 3 en 1. Ya saben, si gustan, disfruten de la lectura.