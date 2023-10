Reyes suicidas, el cómic que juntó a Masacre, Castigador, Daredevil y Spiderman

Siempre que empiezo una reseña de Masacre me siento en la obligación de hacer esa pequeña acotación sobre el nombre del personaje. Por si acaso lo repito: Masacre, en el mundo de los cómics en España, es el nombre que se le dio al personaje que, actualmente, se conoce como Deadpool gracias a las películas. Dicho esto, el resto de secundarios que aparecen en este Reyes Suicidas no necesitan ningún tipo de explicación/presentación porque son, ni más ni menos, que Spiderman, Daredevil y el Castigador. Con ese equipo al frente del cómic, me sentí en la obligación de hacerme con él para reseñarlo en nuestra sección y aquí lo tenemos.

He de confesar que me lo he pasado muy bien leyendo este Must Have. Siendo una historia básica del universo de Masacre cumple a la perfección con elementos como la acción, el salvajismo, el humor macabro y la capacidad de nuestro superhéroe gamberro de romper la cuarta pared. Todo eso sumado a que aquí encontraremos al Castigador intentando matar a Masacre mientras Spiderman y Daredevil hacen todo lo posible por hacer entrar en razón a Frank Castle. Como se pueden imaginar, lo mejor de esta historia lo tenemos en ese duelo entre Castigador y Masacre.

Antes de incidir más en argumento, forma y fondo, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Mike Benson y Adam Glass, dibujo de Carlo Barberi, contiene Deadpool: Suicide Kings 1-5, editorial Panini, cartoné tapa dura, 136 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Graciosa cacería entre el Castigador y Masacre

Este Masacre Reyes Suicidas contiene cinco grapas en las que se establece un eficiente arco en el que podemos ver a Masacre (Wade Wilson) perseguido por un delito que no ha cometido. Habitualmente cuando persiguen a Masacre suelen tener razón aquellos que le quieren ajusticiar, ya que es un maravilloso desastre en potencia, pero en este caso Wade tiene razón y ha sido víctima de una encerrona. Tras ser contratado como mercenario por un misterioso joven, Masacre acaba en un edificio que explota nada más llegar él. Era una trampa. Los medios de comunicación le culpan de las muertes de ciudadanos inocentes y cuando eso pasa, el Castigador toma cartas en el asunto e inicia la cacería. Mientras Frank Castle le intenta matar, Daredevil y Spiderman acabarán posicionándose en favor de Masacre convirtiendo este cómic en un auténtico duelo de titanes.

Los puntos fuertes de esta historia están en el entretenimiento puro que ofrece el guion de Benson y Glass. Es de primero de Masacre el hecho de convertir un cómic de este personaje en una sucesión de locuras, peleas, desmembramientos y situaciones bizarras en las que, de vez en cuando, nuestro cómico personaje rompe la cuarta pared y le dedica un guiño al lector o hace referencia a la propia historia de los cómics. Si no cumples con eso en un cómic de Masacre... no es tu personaje. Aquí por ejemplo, se hace una referencia a Steve Ditko, mítico dibujante. También se hacen constantes bromas entre personajes con Masacre dejando claro que "este cómic es mío, no tuyo", como le dice al Castigador en un momento dado. Y como no, nunca falta el contenido picantón y sexual con Masacre, siendo este bastante evidente, directo y políticamente incorrecto. ¿Qué sería de este personaje si fuese correcto? Pues nada, como se pueden imaginar.

Eso sí, si tengo que elegir un momento de este cómic me quedo con la bizarrada de convertir al Castigador en un torero que entra a matar con su traje de luces y clava su estoque en la espalda de Masacre. Ni mucho menos me podía esperar esta referencia al mundo de la tauromaquia en un cómic de este perfil y cuando lo vi me quedé estupefacto. Feliz y estupefacto. No se lo voy a mostrar en imágenes porque sería romper la magia del momento, pero les dejo estas otras del notable trabajo de Carlo Barberi al dibujo.

Con 136 páginas o lo que es lo mismo, cinco grapitas, la lectura es rápida y sin complicación ninguna. Entretiene, que es lo más importante. Te saca una sonrisa, que es lo que necesita Masacre. Y sí, lo mejor sin duda son los enfrentamientos entre Masacre y el Castigador, porque el papel de Daredevil y Spiderman, en muchos momentos, es más testimonial que principal. Cumplen en su papel de invitados especiales y poco más. En el capítulo de ‘peros’ quizá pondría al villano de la historia que en este caso es Lápida. Ni muy bien ni muy mal. Hace su papel de malo del cómic, tiene algún que otro momento a lo Snatch Cerdos y Diamantes y fin del asunto. Se deja ver, como se suele decir coloquialmente.

Conclusión: Masacre es un personaje que tiene un grupo concreto de seguidores que le adoran por su forma de romper los corsés de personajes más formales. Otros, por el contrario, no pueden con él. Si eres de los primeros, este cómic te va a gustar. Tiene todo lo que hace que Masacre brille y encima suma personajes míticos al escenario principal. También puede servir de lectura aislada si simplemente quieres divertirte un rato con una historia autoconclusiva de Deadpool. A nivel de dibujo, más que correcto el trabajo de Barberi. Si gustan, disfruten de la lectura.