Kingdom Come, un cómic oscuro y futurista de Superman

Kingdom Come no está definida como una historia de Superman como tal, pero la realidad es que todo gira en torno a qué pasaría si Clark, el mejor representante de la esperanza en los cómics, la perdiese él mismo y decidiese dejarlo todo en manos de las nuevas generaciones. Yo lo veo así, modestamente, y creo que hay mucha gente que también lo hace de la misma manera, porque este ‘elseworld’ tiene componentes religiosos y filosóficos que solo funcionan con la presencia de Superman como líder de los mismos.

Dicho lo dicho en el primer párrafo, sí, este Kingdom Come es un ‘elseworld’ que nos llevará al futuro de nuevo de la mano de esta reedición de ECC en su formato ‘Grandes Novelas Gráficas de DC’. En ese futuro, Superman habrá dejado de lado a la humanidad tras varios eventos que le han hecho perder la esperanza en lo que él siempre ha defendido y creído. La muerte de su círculo más cercano y la elección por parte de los humanos de preferir a justicieros que asesinan a otros que, como él, no lo hacen, provocará que Superman y el resto de héroes míticos de DC se aparten y dejen su legado a otros metahumanos que ni mucho menos estarán a la altura. En este nuevo mundo, los metahumanos habrán conseguido eliminar a los villanos y ante la ausencia de los mismos las peleas y desastres llegarán por los enfrentamientos entre los propios ‘superhéroes’. Superman se verá obligado a reaparecer y además en la sombra podremos ver a Lex Luthor, como siempre, organizando un plan maestro y maligno para hacerse con el poder. Traducción: un futuro sin esperanza.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Mark Waid, dibujo de Alex Ross, contiene Kingdom Come núms. 1 a 4 USA, cartoné tapa dura, 232 páginas y un precio de 30 euros.

Vamos con la reseña

Ejercicio religioso y superheroico con un Alex Ross brutal

Lo primero que tengo que decir de este cómic es que, como suele pasar cada vez que Alex coge los pinceles, el ejercicio visual es tremebundo. Es un espectáculo ver en cada viñeta cómo este genio rediseña a cada uno de los personajes del universo DC y los sitúa en los extraños sucesos que narra Mark Waid. Eso es lo que primero llama la atención de este cómic, el ver cómo y dónde están personajes como Superman, Batman, Linterna Verde o Wonder Woman y todo eso se transmite a través de los ojos de un cura que ve, a través de visiones, el apocalíptico futuro que se avecina.

Como el dibujo es de un impacto tremendo os dejo ya ,de inicio, estas dos fotografías:

Volviendo al tema de Superman, es la vida de Clark la que más impacto provoca en el argumento de Waid. Es el que aporta más simbolismo religioso y filosófico a la trama, hecho que ha convertido a este cómic en un clásico de este mundo. Para muchos es una obra de arte en toda regla que además incorpora referencias y metáforas que le dan un toque adulto y muy reflexivo. Para otros, los menos, se hace quizá demasiado serio por momentos y les cuesta entrar en este territorio tan simbólico. Para gustos, los colores. Quizá sea un cómic más destinado a lectores de mayor bagaje y entrar directamente a él sin una experiencia previa en este y otros formatos puede hacer que la lectura inicial te falle. Ojo, pasa mucho que cómics que durante una parte de tu vida no te llenan se convierten con el tiempo y con tu transformación personal en historias que te calen. Eso sí, no me permitiré el lujo de marcar los gustos de nadie y entiendo tanto a aquellos que adoran este relato como a los que les parece sobrevalorado.

A nivel de personajes, Batman también tiene un importante desarrollo en esta trama siendo un hombre ya mayor con problemas en la espalda que controla Gotham a través de la robótica. Sus interacciones con Superman y sus planes ocultos con Lex Luthor son de lo mejor del cómic y eso hace que los fans del murciélago también tengan bien calificado este cómic.

En cuanto a la edición, lo mismo que encontramos en este formado de ‘Grandes Novelas Gráficas de DC’. Cartoné, varios extras y, en mi opinión, una de las mejores imágenes de portada que se podían haber escogido con los salvadores bajando del cielo ejerciendo como tal.

Conclusión: cómic tremendamente adulto y reflexivo que lleva hasta el extremo la moral y el mensaje de esperanza de Superman. Es complejo y profundo, lo que puede, quizá, echar para atrás, a un público más joven. El dibujo de Alex Ross convierta esa filosofía en arte y solo por la espectacularidad de sus imágenes vale la pena atreverse a leer esta obra. Si gustan, disfruten de la lectura.