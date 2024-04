El mundo filosófico está de luto tras el fallecimiento del renombrado filósofo estadounidense Daniel C. Dennett, quien murió este viernes en Portland (Maine) a la edad de 82 años. La causa de su muerte fue una enfermedad pulmonar, según confirmó a los medios su esposa, Susan Bell Dennett.

Dennett, uno de los filósofos más leídos y debatidos en Estados Unidos en las últimas décadas, se destacó como uno de los más prominentes filósofos materialistas de su tiempo. Su incansable esfuerzo por eliminar cualquier vestigio de explicación espiritual le valió el título de "fanático intelectual" por parte de sus críticos. "No existe ciencia sin filosofía, solo existe ciencia cuyo bagaje filosófico se acepta sin discusión", defendió Dennett en su influyente libro "La peligrosa idea de Darwin" (1995), lo que le llevó a enfrentamientos acalorados con otros intelectuales estadounidenses. Su fallecimiento (y su obra) está siendo tema destacado en la red social X.

Daniel Dennett ha muerto, pero las peligrosas, y maravillosas, ideas que tuvo seguirán como memes que no se disolverán tan fácilmente como si fueran lágrimas bajo la lluvia. Ha fallecido el filósofo, queda el maestro. pic.twitter.com/YN43V754Ti — Santiago Navajas (@santiagonavajas) April 20, 2024

A lo largo de la década de los noventa, Dennett se dedicó a explorar el desarrollo del cerebro humano en términos de la evolución a partir de otras formas de vida animal. En 1991, ya sostenía que la conciencia solo podía entenderse a través de la comprensión de la fisiología del cerebro, al que describía como un "superordenador". Más tarde, la religión se convirtió en uno de los principales campos de estudio de Dennett. Abiertamente ateo, publicó una investigación junto a su colega Linda LaScola en 2013, titulada "Caught in the Pulpit: Leaving Belief Behind", en la que entrevistaba a numerosos clérigos que revelaban su escepticismo pero que consideraban que su labor proporcionaba consuelo a los fieles.

Además de sus obras filosóficas, Dennett también incursionó en la música con "Mind Out of Matter" (2014), una colaboración con el ingenioso compositor estadounidense Scott Johnson, conocido por combinar melodías con discursos de diferentes cadencias y timbres.

El legado de Daniel C. Dennett en el mundo de la filosofía y la ciencia es innegable, y su influencia continuará resonando en generaciones futuras.