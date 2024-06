Alfredo Urdaci: "Las putas tienen el poder de saber cómo somos de verdad los hombres"

Añora Alfredo Urdaci (Pamplona, 1959) el feminismo aquel que, cuando la Transición, "reivindicaba la prostitución como una opción de libertad": "Es así, lo recuerdo perfectamente. Se hizo famoso un libro, no recuerdo el autor, que se llamaba No dejes que el poder entre en tu cama. Venía a decir que la moral imperante no se metiera en la cama de cada uno. Ahora hemos vuelto a una izquierda que se mete en tu cama, que te dice lo que está bien y lo que está mal". El periodista, que se reincorporó a RTVE diecinueve años después de ser cesado como director de informativos, en cuanto la justicia le dio la razón –recordemos: pidió una excedencia, pasó el tiempo de esta, solicitó volver y el ente público se lo negó–, el periodista Urdaci, decía, publicó hace unos meses un libro temerario, Palabra puta (Gaveta Ediciones, 2023), en el que combate la idea generalizada de que las prostitutas son mujeres "analfabetas, sin acceso a otro trabajo y violentadas": "Yo no he encontrado una". Aquí conversamos sobre hetairas, poderosos y periodistas abajo firmantes de manifiestos:

P: Señor Urdaci, ¿qué es, para usted, un hombre poderoso?

R: Aquel que puede hacer la vida que quiere hacer. Aquel que diseña su propia vida. El ser poderoso no es ser presidente del Gobierno, aunque tengas mucho poder: siempre hay gente por encima de ti que te va a mandar. Vas a descubrir que eres un peón de un tablero mucho más complejo. Leía estos días el libro de Mijaíl Shishkin, Mi Rusia, donde habla de Putin. Putin, realmente, es un actor que depende de una serie de clanes que le manejan, le dicen y le exigen lo que tiene que hacer.

Alfredo Urdaci, entrevistado por Jesús Fernández Úbeda en LD

P: ¿El poder oficial corrompe o, más bien, se limita a extraer la esencia de cada individuo?

R: Al final, eres un actor que cuanto más poder tiene, más dependencia tiene de otros poderes que están, quizá, ocultos. Que no se ven, que no se manifiestan, pero que te hacen esclavo de ti mismo. Es un poco lo de El señor de los anillos: el anillo que tienes es el que te maneja. Estamos viendo estos días a un presidente del Gobierno hacer cosas que nunca habríamos pensado que podría hacer por el simple hecho de mantener el poder. Se está comportando como alguien que corre esclavo de ese poder que dice tener, que le lleva a mentir, a engañar, a utilizar a su mujer…

P: ¿Ese anillo del poder coloca?

R: Se hablaba de la erótica del poder… Probablemente, sí. Contemplas ese anillo por la noche y te da una sensación de que eres tú el que manda, de que eres tú el que merece ese poder. Pero puede llegar el día en el que lo pierdas…

P: ¿Y cómo es la resaca de ese colocón?

R: Dura. Te das cuenta de que has sido un esclavo.

P: ¿El poder es desagradecido?

R: Siempre, porque tú le das mucho más de lo que él te da.

P: ¿Usted ha conocido el poder?

R: Yo he tenido un cierto poder y he sufrido el poder como todo el que tiene poder. Crees que estás en la cúspide, pero no estás en la cúspide: estás en un lugar que tiene una posición dentro de un esquema con una física muy compleja.

P: ¿Alguna vez se ha sentido perseguido por el poder?

R: Sí, varias veces y por varios poderes.

P: Si el poder te mata, ¿es posible resucitar?

R: Si te mata físicamente, obviamente, no. Si el poder te mata como a Navalni, no puedes resucitar. Pero si el poder intenta matarte civilmente, probablemente sí es posible resucitar. ¿Por qué no? Al final, lo que cuenta es la persona y sus capacidades.

P: ¿Cuán poderoso es, realmente, el periodismo en España?

R: Muy poquito. Cada vez menos. Cada vez está más arruinado económicamente y, por tanto, cada vez es más dependiente de poderes económicos. Esa ruina le ha llevado a depender también de bancos y de empresas y del riego de dinero público.

P: ¿Puede una prostituta ser más poderosa que un periodista?

R: Las putas tienen un poder… Fíjate: volviendo al principio de tus preguntas, tienen el poder de que ellas eligen la vida que quieren llevar. Es verdad que muchas de ellas se han encontrado con situaciones en las que no pueden llevar muchas vidas. Situaciones en las que han tenido que decidir: "No quiero un trabajo de catorce horas diarias por 800 euros, porque tengo unas capacidades físicas que me permiten tener un trabajo de siete horas, cuando quiera, que me va a permitir ganar dos, tres, cuatro o seis mil euros al mes; a veces, en una noche". Una de las últimas que he entrevistado en mi serie de podcast Condenadas a la clandestinidad es una chica que vive en Las Palmas y me cuenta cómo hay una época en su vida en la que trabaja en Suiza, donde ese trabajo está totalmente regulado, y había noches que ganaba tres, cuatro o cinco mil euros. Ellas son dueñas de su vida. Y hay un momento en que deciden llevar ese modo de vida.

Alfredo Urdaci, en un momento de la entrevista.

P: Se refiere a las prostitutas que ejercen libremente.

R: Hablo de las que lo hacen libremente. Fíjate: tienen el poder de saber cómo somos de verdad los hombres. Ves a gente muy bien vestida y muy bien situada, pero, cuando se quitan los pantalones, son como los demás. O peores. Tan débiles, tan dependientes, tan necesitados… Creo que el primer ejercicio que hay que hacer frente a una realidad como esta es intentar entenderla, no juzgarla. "¡¡Ahora te voy a prohibir que lo hagas, que alquiles un piso, que estés en un burdel…!!". No, oiga, escúchelas, entienda su vida, por qué hacen lo que hacen. A partir de ahí, ya veremos si ellas reclaman que haya algún tipo de regulación, si tiene que ser la que usted plantea…

P: Usted sostiene que, detrás del propósito de abolir la prostitución, hay un negocio al acecho.

R: Hay, en general, un negocio que consiste en que haya determinados grupos de personas que sean víctimas. Víctimas de lo que sea. Tienes un grupo de víctimas equis y tienes un Estado que no se puede encargar de esas víctimas. Entonces, florece una serie de organizaciones que le dice al Estado: "No se preocupe usted. Lave bien su conciencia dándome una gran cantidad de dinero, que yo me voy a ocupar de las víctimas". ¿Qué quiere ese tipo de organizaciones? Cuantas más víctimas, mejor, porque más posibilidades tienen de sacudir el dinero de los municipios, las diputaciones o el Gobierno. Cuando tú hurgas en lo que alguna de esas organizaciones hacen con ese dinero, te encuentras una opacidad total. No sabes a lo que lo dedican. El número de personas atendidas es ínfimo. Pero, eso sí, se dedican a alimentar una serie de estadísticas diciendo: "Hemos atendido este año a 5.000 mujeres víctimas de la prostitución en Asturias". Y cuando tú entras en el dato para saber qué hay detrás, te das cuenta de que anotan como atención el ir a ver a una prostituta y darle una caja de preservativos. Eso es una atención y esa persona catalogada como víctima de la prostitución.

Alfredo Urdaci, con un ejemplar de 'Palabra puta', en un estudio de esRadio.

P: Vamos acabando, señor Urdaci. ¿Qué opinión le mereció el manifiesto que cientos de periodistas firmaron para apoyar a Sánchez y atacar a otros medios cuando el presidente del Gobierno publicó su primera "Carta a la ciudadanía"?

R: La misma que me han merecido siempre los abajo firmantes. Los abajo firmantes firman papeles por interés económico o profesional, no por un interés de verdad. Que haya periodistas que hayan firmado ese manifiesto me parece, primero, que no tienen ningún interés en la verdad del Caso Begoña y del Caso Sánchez, y segundo, que están haciendo una absoluta dejación de sus funciones profesionales. Están renunciando al descubrimiento de la verdad, que es para lo que estamos los periodistas, estén donde estén, me da igual.

P: ¿Y cree que la TVE de hoy es menos independiente que cuando usted era director de informativos de la cadena pública?

R: Fíjate si es menos independiente que hay una persona, como la señora Intxaurrondo, que tiene un contrato que dice que puede tener la línea editorial que quiera. Quiero decir: en mi época, ni en ninguna otra época de TVE, nadie ha tenido patente de corso. El contrato de Intxaurrondo es una patente de corso, de ser corsaria del poder político, que es el que le ha puesto ahí, para que diga lo que ella quiere… sabiendo, previamente, lo que va a decir. En mi época nadie tuvo un contrato similar y jamás se nos hubiera ocurrido que nadie tuviera un contrato similar a ese.