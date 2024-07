Marvel Essentials: la revolución del cómic "barato" llega a Marvel

En esta sección, aparte de reseñas, también comentamos de manera indirecta los diferentes formatos que los lectores tienen a su disposición a la hora de leer cómics. Desde el cómic americano al europeo, pasando por el nacional o el manga. Aquí hemos hablado de todo y hoy toca abrir la puerta a una de las novedades más importantes del año 2024 que afecta a toda una potencia como es Marvel y por lo tanto a la editorial que tiene sus derechos en España, Panini. Llegan los Marvel Essentials, es decir, el formato más barato, quitando la grapa, que servirá para hacer llegar a un público más neófito las mejores historias del universo de la Casa de las Ideas.

Panini hace con Marvel lo que en su día hizo ECC con DC. De los DC Pockets pasamos a los Marvel Essentials. Aquí no estamos para decir qué edición es mejor, quién la hizo antes etc etc etc. Aquí estamos para analizar un formato que está ayudando mucho al sector y que será una pieza clave del mismo durante mucho tiempo. Y eso se hará atrayendo más gente al mundo de los cómics con puertas de fácil acceso a nivel de precio y calidad. No todo el mundo, sobre todo el público más joven, tiene la posibilidad de gastarse 30, 40 o 50 euros en un tomo y tampoco todo el mundo entra en los cómics comprando mensualmente las grapas de las cabeceras que más le gustan. Por eso, estos Essentials se antojan como una gran opción para que mucha gente entre de lleno en este maravilloso mundo.

De momento esta aventura se inició en junio y lo hizo con dos historias muy diferentes y que evidencian el tipo de cómics que, al menos por ahora, se publicarán como Marvel Essentials. El debut lo protagonizan Spiderman Toda una vida y Vengadores Desunidos. Vamos con el análisis.



Así es la nueva edición

Con un tamaño de 15X23, los Essentials son en esencia, valga la redundancia, un formato reducido que, a pesar de serlo, no es de mala calidad. Al igual que pasa con los DC Pocket de ECC, este formato permite minimizar el tamaño sin perder una buena lectura y visionado. Sobre todo teniendo en cuenta al típico de público al que va dirigido.

Os dejo fotos del formato en comparativa con grapa y tomo:

Es inevitable comparar con los DC Pockets y la diferencia que encontramos aquí, aparte de tener un centímetro de alto y de ancho mayor es que el Essential incluye material extra informativo y además a nivel estético la portada se ocupa entera con la foto elegida. En el caso de los DC Pocket hay un margen azul que rodea a la portada.

¿Un producto solo para novatos del cómic?

Sí y no. Valen las dos respuestas para la pregunta de este apartado. Y la razón para esta dualidad es que habrá obras que sean tan míticas que casi todo el mundo con experiencia en el cómic las tenga y otras que quizá siempre han estado ahí y que no te has atrevido a entrar porque las considerabas caras. Esta versión económica hace que, si te pica la curiosidad, puedas hacerte con ellas y satisfacer así ese anhelo. Por otro lado, si eres novato, las grandes obras estarán a tu alcance a precios bajos, lo que permitirá picar de aquí y de allí generando, quizá, un nuevo hobby.

Si nos vamos a las dos obras iniciales tenemos un punto de entrada a toda una era, como Vengadores Desunidos y el inicio de la época de Brian Michael Bendis. Y además Spiderman Toda una Vida, que hace las veces de una historia autoconclusiva que puedes leer individualmente sin entrar en un arco de muchos tomos o números. Eso sí, veremos si en el futuro, como ya pasó con los Must Have, Panini decide serializar cabeceras con los Essentials. Aún está por ver.

Julián Clemente, editor Marvel en Panini, destacó en un coloquio en la tienda Akira Cómics, que colabora con Libertad Digital en el Sello de Akira, el porqué de la aparición de los Marvel Essentials: "Los Essentials son también una forma de rellenar una parte del mercado que queremos tener con nosotros. El público que quiere un tebeo por 10 euros, no se acerca a los Must Have y esa es una parte del mercado que se nos está escapando. Hay que echarle el lazo por otro lado".

Las dos primeras historias

En Spiderman Toda una Vida tenemos la historia de Peter Parker si este fuese envejeciendo con el paso de las décadas. Chip Zdarsky repasa todos los puntos claves de Spiderman, pero añade el paso del tiempo, es decir, aquí no veremos a Peter siendo adolescente o un joven adulto siempre sino que le veremos incluso con familia o en sus últimos años. Es una historia autoconclusiva, con un gran dibujo de Mark Bagley y que te puedes leer en la playa o la piscina este mismo verano.

Algo más diferente es Vengadores Desunidos de Brian Michael Bendis y David Finch ya que es cierto que es un arco cerrado de este grupo, pero en realidad es el inicio de toda una era que se alargó muchos años en el tiempo con varios eventos como Dinastía de M o Civil War. Eso sí, los Essentials tendrán también estas historias en su formato. Por lo tanto puedes leer este Vengadores Desunidos y si te gusta hacerte con el resto más adelante. Aquí, los peores temores del grupo se harán realidad. Serán atacados por todos los frentes. Muertes, batallas, misterio y un final que abrió la puerta a una de las mejores épocas de los superhéroes.

Valoración final

El mundo del cómic no es ajeno a los problemas económicos de todos los sectores y por supuesto de los propios ciudadanos y consumidores. Todo lo que sea sumar es positivo y Panini abre con los Essentials un modo económico, sin ausencia de calidad, para leer cómics. Por estos precios, 8,99 euros o 9,99, cualquiera puede coger estas historias y meterse de lleno en un hobby maravilloso. Solo por eso ya valen la pena.

A nivel de formato, cada obra es un mundo, sin embargo, la calidad es notable. Son cómodos de leer, historias de dibujo amplio como Vengadores Desunidos se disfrutan en formato reducido y además el desembolso como comprador hace que en poco tiempo puedas disfrutar de grandes obras históricas de Marvel con las que ir picando de vez en cuando.

Como digo siempre: si gustan, disfruten de la lectura