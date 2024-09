Uno de los Spiderman más oscuros de la historia de los cómics, por Todd McFarlane

Pese a todas las desgracias que le han ocurrido al bueno de Peter Parker, incluyendo ser huérfano o que su tío Ben muriese a manos de un delincuente que Peter no quiso detener, Spiderman suele tratarse como un personaje luminoso de Marvel. Tiene historias como ‘La última cacería de Kraven’ que serían más propias de Batman que de la araña o momentos como la muerte de Gwen Stacy, sin embargo, el amante de los cómics suele ver a Peter como un ser más de luz que de oscuridad.

Pese a todo eso y con esas excepciones maravillosas como ‘La última cacería de Kraven’, en la larga y dilatada carrera de Spiderman por las viñetas se han tenido etapas en las cuales se ha oscurecido mucho más el tono del personaje y sobre todo el de sus enemigos. Uno de esos momentos llegó con el famoso creador de Spawn, Todd McFarlane y es la etapa que vamos a tratar a continuación.

Antes de continuar, apartado técnico del cómic: guion y dibujos liderados por Todd McFarlane, contiene Spider-Man #1-14, 16 y X-Force #4 USA, cartoné tapa dura con sobrecubierta, editorial Panini, 464 páginas y un precio de 50 euros.

Vamos con la reseña

Un Tormento maravilloso

No, ni mucho menos es un tormento leer este omnibus. De hecho es todo lo contrario, pero hay un arco llamado Tormento, que en su día también ha sido publicado en formato Must Have y que es el que abre y mejor representa la obra de McFarlane al frente de Spiderman. En ella el trepamuros se medirá a un Lagarto controlado por la magia negra y Peter lo pasará realmente mal llegando incluso a rozar la locura más absoluta. El tono, como he dicho antes, oscuro y sangriento. Con un dibujo explícito y contundente y también con las famosas telarañas infinitas que aparecen alrededor de Spiderman y que ya son un símbolo de la historia del personaje. Os dejo un ejemplo de esas míticas viñetas:

Este tomo es un compendio de historias en las que McFarlane coge los elementos habituales de Spiderman, como villanos del estilo de Lagarto o el Duende, además de invitados sorpresa como Lobezno, y los lleva a su terreno. Traducción: Todd coge lo habitual y lo gira hacia lo macabro, llegando incluso a tener momentos de terror absoluto que no eran lo habitual en la historia de nuestro querido vecino Spiderman. Por lo tanto estamos ante un cómic de carácter adulto que se aleja de la luminosidad para seguir la estela de esa cacería de Kraven. De hecho viene justo después. La cacería funcionó a la perfección entre los fans y Marvel decidió seguir con este toque oscuro para el personaje atrayendo así a un público más amplio. Fue un acierto de pleno.

Marvel confió tanto en Todd que le otorgó libertad para coger la cabecera y poner su firma tanto en guion como en dibujo. Los lectores celebraron por todo lo alto esta decisión y eso se notó en las ventas. El Spiderman de McFarlane fue todo un éxito y aún hoy en día se recuerda, no solo por su éxito, sino por su fondo y forma. El primer número llegó a vender 2.5 millones de ejemplares, lo que fue un récord en ese momento.

Este Spiderman supuso un antes y un después en el mundo del coleccionismo y su éxito fue indudable. Releído de nuevo en este formato, me sigue gustando igual que en mi primera lectura. El tono es claramente adulto y el arco de Tormento tiene cosas tremendamente interesantes que ahondan aún más en los temores de Spiderman. También hay mucho de sobrenatural y mágico en estos arcos, incluyendo al Wendigo en el arcon con Lobezno, y se agradece enormemente que enemigos del trepamuros tan míticos tengan un giro de tuerca que les haga aún más peligrosos y mortales. El Lagarto, por ejemplo, asesina a varias personas sin que Todd esconda ese hecho o lo deje caer de manera indirecta. Aquí hay sangre y muerte palpable, no interpretable.

Eso sí, a nivel de secundarios se nota el contexto en el que se escribió esta obra, sobre todo por el papel de Mary Jane, que en este momento ya vivía con Peter y sabía de sus poderes e identidad. Aquí Mary Jane, sobre todo al principio, hace básicamente de... nada. Hace de novia que sale de fiesta y espera a Peter. Punto. Quizá se esperaría algo más de profundidad, aunque es un cómic prisionero de su época y tampoco hay que darle más vueltas.

Esta maxiserie deja grandes momentos y grandes asociaciones, como el duelo entre Spiderman y el Lagarto, el retorno al traje negro o a Lobezno uniéndose a Peter para derrotar al Wendigo. Todo muy noventero, callejero, oscuro y muy dinámico con grandes planos y splash page que impactan. En resumen, un Spiderman con un toque terrorífico que le sentó a las mil maravillas.

Por último, la edición de Panini con este Omnibus es preciosa. Destaca muchísimo la ilustración, doble, que ocupa la portada y contraportada interior una vez quitas la sobrecubierta. Es esta:

Conclusión: una etapa muy adulta y oscura de Spiderman que gustó a sus habituales y atrajo a gente nueva. Ahora puede ocurrir lo mismo con esta reedición. Si eres de aquellos que a la hora de elegir tiran más a los personajes oscuros que a los luminosos, este Spiderman te puede gustar. Y ojo, si es el caso, luego no dudes en hacerte con esa última cacería de Kraven, porque es de lo mejor de la historia de los cómics. Si gustan, disfruten de la lectura.