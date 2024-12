Hellblazer Todas sus máquinas: el retorno del John Constantine de Mike Carey

Si alguien piensa en Mike Carey y John Constantine, es decir, Hellblazer, piensa rápidamente en el gran nivel que mostró dicho guionista cuando le tocó ser partícipe de una etapa de la cabecera principal del personaje. Fue en 2002 cuando Carey cogió a John y lo llevó durante mucho tiempo junto a dibujantes como Jock, Lee Bermejo o Leonardo Manco. Precisamente este último le vuelve a acompañar en esta historia que hoy os traemos a la sección y que, advertencia, está fuera de esos 300 números principales de la Hellblazer.

Enseguida vamos con este nuevo DC Pocket de ECC, pero antes vamos con el apartado técnico del tomo: guion de Mike Carey, dibujo de Leonardo Manco, contiene Hellblazer: All His Engines, rústica tapa blanda, editorial ECC, 120 páginas y un precio de 9,95 euros.

Vamos con la reseña

Un spin off que vale la pena

Es reiterativo lo que suelo decir alrededor de Hellblazer porque creo que sé algo del tema. De manera modesta por supuesto, pero he leído mucho de Constantine y gustándome bastante material del que salió después del fin de su cabecera principal siempre diré que lo mejor de John está en esos 300 números. Con etapas de mayor o menor nivel, pero siempre con una calidad de notable hacia arriba que en la mayoría de los casos nunca baja de la matrícula de honor.

Hellblazer fue, es y será grande por sus guionistas y en esos 300 números destacó entre otros la figura de Mike Carey. Cuando eso pasa, cuando hay un nombre que recuerda a esa época gloriosa del sello Vértigo y te dicen que ha regresado al personaje para un spin off, como mínimo, hay que darle una oportunidad y eso es lo que he hecho con este DC Pocket de Hellblazer que contiene la historia Todas las máquinas.

La historia versa sobre una epidemia que afecta a decenas de personas y en concreto a un niña que es la nieta del eterno amigo de John Constantine, Chas. Lógicamente este pendenciero conductor de taxi, eterno acompañante y aliado de John, llamará a Constantine para saber si lo que le ocurre a su nieta está relacionado con alguna entidad demoniaca o con magia oscura. John hará acto de presencia y muy pronto confirmará que aquí hay mucha tela demoniaca que cortar.

La historia que firma Carey recuerda mucho a su época como guionista del personaje. El arco es resultón, muy disfrutable y combina de nuevo esa maravillosa relación de amistad, a veces turbulenta pero siempre con respeto y cariño, entre John y Chas. Ellos serán los grandes protagonistas del tomo, aunque de fondo tendremos delegaciones del infierno en la tierra, un demonio astuto y capaz de todo por ganar poder y además dioses antiguos que pondrán a prueba la inteligencia de Constantine.

Me ha gustado bastante la historia. Tiene ritmo, un buen desarrollo y Carey vuelve a jugar de manera acertada la capacidad del mago inglés para retar a duelos intelectuales a demonios que nunca han visto un rival como él. Giros de argumento, momentos de tensión, la muerte que siempre acompaña a las prácticas de John e incluso un Chas que tendrá una tentación por el camino que le hará dudar de si volver o no a casa junto a su familia.

Eso sí, Carey no descubre la pólvora. No vengas aquí buscando los mismos sentimientos y sensaciones que sentiste cuando leíste su etapa de Hellblazer. Eso es intocable. Nunca será superado, sin embargo, este spin off no pretende superar nada sino dar un recordatorio de lo canalla que es nuestro querido John Constantine. Sinceramente creo que los amantes del personaje lo disfrutarán. Los más puristas también. Y si eres nuevo y nunca has leído nada de John te puedes acercar a esto por 9,95 euros y después irte directamente a los 300 números que antes he mencionado.

A nivel de dibujo, Manco ya aceptó el reto en su día y se encuentra cómodo con John y con este mundo que incluye escenas dantescas y desagradables con ADN infernal. De nuevo, vuelve a hacer un gran trabajo. Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: si te gusta Constantine te funcionará esta historia. Mike Carey sabe lo que hace porque conoce bien y sobre todo respeta al canalla de John. Manco le acompaña de nuevo de manera notable. El precio además invita a la compra. Os recomiendo también otro DC Pocket de Hellblazer que reseñamos aquí: el Hellblazer de Sean Murphy, Ciudad de demonios.